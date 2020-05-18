صحة

تحذير للرجال المتعافين من كورونا: تجنبوا العلاقات الحميمية لمدة شهر

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
دراسة تحذر المتعافين من كورونا من ممارسة العلاقات الحميمية قبل مرور ثلاثين يوما من التعافي
دراسة تحذر المتعافين من كورونا من ممارسة العلاقات الحميمية قبل مرور ثلاثين يوما من التعافي

دعا مسؤولون طبيون في تايلاند الناجين من وباء كورونا إلى الانتظار ثلاثين يوما بعد التعافي، قبل ممارسة العلاقات الحميمية أو تقبيل شريكات حياتهم.

واستندت تلك المطالبات إلى دراسة صينية حذرت من أن الفيروس المستجد يبقى في السائل المنوي للرجال حتى بعد شفائهم من المرض.

ووباء كورونا المعروف علميا باسم كوفيد-19، مرض تنفسي ينتشر بشكل أساسي عبر قطرات اللعاب، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس المسبب له يمكن أن يتكاثر في الخصيتين أو ينتقل قطعا عبر الجنس.

لكن الخبراء التايلنديين قالوا إن من الأفضل الامتناع عن الجنس لأن هناك فرصة كبيرة لانتقال الفيروس المعروف باسم سارس- كوف 2 ، عبر السائل المنوي.

فهناك أمراض فيروسية مثل Zika عرف عنها أولا أنها غير منقولة جنسيا، لكن الدراسات أثبتت لاحقا أنها تنتقل عبر الجنس.

وقال فيراوات مانوسوتي، وهو خبير طبي كبير في إدارة مكافحة الأمراض المعدية في تايلاند، لموقع Business Insider إن "الابتعاد عن الجنس لمدة 30 يوما على الأقل، بعد أن يتعافى شخص ما من الفيروس التاجي، قد يساعد في الحد من انتشاره".

ولم يكتف الخبير التايلندي مانوسوتي بمنع المتعافين عن الجنس لمدة شهر فحسب، بل دعاهم إلى ارتداء الواقي الذكري عندما يبدأون في ممارسة الجنس مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الشهر.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تحذير للرجال المتعافين من كورونا: تجنبوا العلاقات الحميمية لمدة شهر

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لقاح أوكسفورد.. أول 30 مليون جرعة ستخصص لبريطانيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
شركة أدوية عملاقة تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول سبتمبر القادم
شركة أدوية عملاقة تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول سبتمبر القادم

تعتزم شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca إنتاج حوالي 100 مليون جرعة من "لقاح جامعة أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا، بحلول سبتمبر المقبل، على أن تخصص أول ثلاثين مليون جرعة لبريطانيا في حال نجاح اللقاح في وقف العدوى، حسبما أفاد موقع بلومبيرغ مساء الأحد.

اللقاح الذي تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد بالشراكة مع مجموعات بحثية أخرى، يتم تجريبه حاليا في البشر، وقد يصل إلى تجاربه النهائية بحلول منتصف العام. 

وكشف وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما مساء الأحد عن توقيع اتفاقية ترخيص عالمية بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية العملاقة، للحصول على جرعات لما يقرب من نصف سكان المملكة المتحدة.

وقال شارما إن اللقاح سيحصل على تمويل بقيمة 65.5 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار)، على  أن يتلقى الباحثون  في إمبريال كوليدج 18.5 مليون جنيه إسترليني  إضافية لتسريع التجارب. 

والمشروع عبارة عن شراكة غير ربحية بين جامعة أكسفورد، وإمبريال كوليدج وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

ويخطط الباحثون لإنشاء مرفق توزيع سريع مؤقت يمهد لعملية  الإنتاج بمجرد ضمان فعالية اللقاح.

وقد منحت الحكومة البريطانية المشروع 93 مليون جنيه لتسريع افتتاح موقع دائم في غضون عام، بالإضافة إلى 38 مليون جنيه لإنشاء المرفق المؤقت.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون عن التمويل الجديد "سنبذل كل ما في وسعنا لإيجاد لقاح.. لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه، ويجب أن أكون صريحا في أن اللقاح قد لا يؤتي ثماره. لكننا نقود الجهود العالمية".

غير أن البروفسورة سارة غيلبرت من فريق جامعة أوكسفورد، قالت بحسب صحيفة الصن، إنها"واثقة من أن اللقاح سوف يعمل وأنه سيكون جاهزا خلال بضعة أشهر فقط".

وحتى الآن لا يوجد لقاح لوباء كورونا الفيروسي الذي أودى بحياة أكثر من 312 ألف شخص حول العالم وأصاب 4.7 مليون آخرين. والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر المتضررين من الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن مطوري اللقاحات العالميين يعملون على أكثر من 100 لقاح تجريبي للوباء المعروف علميا باسم كوفيد-19، لكن لا يوجد ضمان للنجاح. 

وفي الأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ايكل رايان إن "العثور على لقاح وتوزيعه على مستوى العالم سيعتبر وثبة هائلة، لكن على العالم أن يتعلم التعايش مع فيروس قد لا يزول أبدا".


 

الحرة / ترجمات - واشنطن