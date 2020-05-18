"حقنة نار في جسمك".. طفل يحكي معاناته مع المتلازمة المرتبطة بفيروس كورونا

عندما ظهر طفح جلدي على يدي جاك ماكورو في منتصف أبريل، اعتقد والده أن الطفل البالغ من العمر 14 عامًا كان يفرط في استخدام مطهر اليدين، وعندما لاحظ والداه أن عينيه بدت لامعة، اعتقدا بسبب السهر أمام التليفزيون وألعاب الفيديو.

وعندما شعر بآلام شديدة في معدته، أرجع والده ذلك إلى تناوله الكثير من المواد التي تحتوي على مواد حافظة، ولكن خلال الأيام العشرة التالية، شعر جاك بتوعك متزايد، ثم استيقظ في صباح أحد الأيام وجد نفسه غير قادر على الحركة.

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، كان لديه عقدة ليمفاوية بحجم كرة التنس، وحمى شديدة، وتسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم بشكل خطير، وقال إنه يشعر بالألم في كل جسمه، مضيفاً "يمكن أن تشعر كأن هناك من حقنك بنار".

تم إدخال جاك، الذي كان يتمتع بصحة جيدة في السابق، إلى المستشفى مع قصور في القلب في ذلك اليوم، في مثال صارخ على متلازمة الالتهاب الحاد المكتشفة حديثًا المرتبطة بفيروس كورونا التي تم التعرف عليها بالفعل في حوالي 200 طفل في الولايات المتحدة وأوروبا.

هزت الحالة التي تطلق عليها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، متلازمة الالتهاب المتعدد النظم لدى الأطفال، ثقة الأطباء في نجاة الأطفال من الوباء.

متلازمة كاواساكي

فبدلاً من استهداف الرئتين كما يفعل الفيروس، فإنه يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم ويمكن أن يشل القلب، وتمت مقارنته بمرض التهابي نادر في الطفولة يسمى مرض كاواساكي، لكن الأطباء أكدوا أن المتلازمة الجديدة تؤثر على القلب بشكل مختلف وتندلع في الغالب عند الأطفال في سن المدرسة، بدلاً من الرضع والأطفال الصغار.

وغالبًا ما تظهر المتلازمة بعد أسابيع من الإصابة في الأطفال الذين لم يعانوا من أعراض المرحلة الأولى من الفيروس التاجي.

كان الدكتور أنتوني فاوتشي، حذر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن الأطفال بعد ظهور هذه المتلازمة ليسوا محصنين ضد فيروس كورونا، وكانت ولاية نيويورك أعلنت عن ثلاث وفيات حتى يوم الأحد بهذه المتلازمة، وتم تسجيل 137 حالة في المدينة وحدها.

من جانبه، قال الدكتور جورجي غانيا، الذي كان هو وزوجته الدكتورة كاميليا غانيا طبيبة جاك الأساسية لسنوات: "كان يمكن أن يموت بالتأكيد، عندما يكون هناك فشل قلبي وعائي، يمكن أن تتبعه أشياء أخرى. يمكن للأعضاء الأخرى أن تفشل الواحدة تلو الأخرى، ويصبح البقاء على قيد الحياة صعبًا للغاية".

بداية المرض

لا جاك ولا والديه، غون ماكموور ودوريس سترومان، يعرفون كيف أصيب بالفيروس التاجي، مؤكدين أنه لم يغادر الشقة إلا مرة واحدة في 18 مارس، عندما ذهب لمساعدة والدته على غسل الملابس في غرفة غسيل المبنى الشاهق. كما تجنب والديه وأخته البالغة من العمر 22 عامًا الخروج والاختبارات التي أظهروها سلبية.

وأكدت والدة جاك أنه في الأسبوع التالي لظهور الطفح الجلدي وآلام في المعدة، أُصيب بالحمي والتهاب في الحلق، وبدأت تظهر أعراض أخرى عليه مثل تورم في الرقبة والغثيان والسعال الجاف، وبعد ذلك ارتفعت الحمى وبدأ يشعر بآلام شديدة عند التنفس.

قال جاك إنه بحلول يوم الاثنين، كان الألم يتدفق في جسمه مثل البرق، وكان طفح جلدي وردي يغطي قدميه.

اكتشف والديه بواسطة جهاز مراقبة منزلي أن ضغط دمه كان منخفضًا جدًا، فاضطر والده إلى الذهاب به إلى المستشفى، هناك أعطى الأطباء جاك سوائل في الوريد وحاولوا تشخيص حالته، لم يكن لديه ضيق التنفس الواضح لكوفيد- 19، ثم جاءت نتائج اختباره لفيروس كورونا سلبية.

أخبر الأطباء والديه أنه يشتبه أن يكون لديه حالة مثل كريات الدم البيضاء واستعدوا للخروج من المستشفى، معتقدين أنه يمكن مراقبته بأمان في المنزل مع تعليمات بالعودة إذا انخفض ضغط دمه مرة أخرى.

كانت والدته تحثهم على إبقاء جاك لفترة أطول في المستشفى عندما تحولت عيناه إلى اللون الأحمر، فاضطر الطبيب إلى إجراء فحص كورونا مرة ثانية وكانت النتيجة إيجابية، فقرر الطبيب أن جاك يجب نقله إلى مستشفى الأطفال في نيويورك، مستشفى مورغان ستانلي للأطفال، الذي يعالج العديد من حالات فيروس كورونا.

عندما وصله إلى المستشفى كان معدل ضربات قلبه 165 نبضة في الدقيقة، أي حوالي ضعف المعدل الطبيعي، حيث كافح قلبه لتعويض انخفاض ضغط الدم المنخفض بشكل مثير للقلق، مما كان يعوق قدرته على تزويد أعضائه الحيوية بالأكسجين والمغذيات.

وقال الدكتور ستيفن كيرني، رئيس طب العناية المركزة للأطفال في المستشفى وجامعة كولومبيا، إن هذه الحالة هي شكل من أشكال قصور القلب يسمى صدمة قلبية، موضحاً: "على العموم، قلبه لم يكن يعمل بشكل جيد للغاية، لم يكن الضخ بقوة عادية".

لا يوجد تفسير

لم يستطع الأطباء تفسير سبب ضعف وظيفة القلب فجأة، كان هيكلها وإيقاعها طبيعيين، وذكر الدكتور كيرني أن الأوعية الدموية في جميع أنحاء جسده ملتهبة، وهي حالة تسمى التهاب الأوعية الدموية، لذا فإن عضلات الأوعية الدموية "لا تتحكم في تدفق الدم كما يجب".

لم تكن حالة جاك مؤلمة فحسب، بل عكست نمطًا جديدًا مخيفًا، وصرح الدكتور توماس كونورز، طبيب رعاية الأطفال الحرجة الذي عالج جاك: "أتذكر ذلك الصباح بعد أن استقبلت العديد من الأطفال الذين يعانون من متلازمة مشابهة، وكان الأمر مثل ما الذي يحدث هنا".

وأشار الدكتور كونورز إلى أن اختبار جاك التاجي الإيجابي كان دليلاً، لكن الآخرين الذين يعانون من أعراض مماثلة كان لديهم نتائج اختبار تشخيصية سلبية.

تعافي جاك

وقرر الأطباء بعد ذلك فحص الأطفال الآخرين بحثًا عن دليل على الفيروس التاجي باختبار الأجسام المضادة، مما يشير إلى أنهم تعرضوا للفيروس ولكن جسمهم حاربه وانتصر عليه، وجاءت معظم النتائج إيجابية.

بحلول 29 أبريل، وهو اليوم الثالث لجاك في وحدة العناية المركزة، لم يكن دواء ضغط الدم يساعد بشكل كاف وبدأ الأطباء في التخطيط لإدخال خط مركزي من خلال الفخذ لتقديم أدوية إضافية.

وأفاد الدكتور كونورز أنهم استعدوا أيضًا لوضع جاك، الذي كان يتلقى الأكسجين الأنفي، على جهاز تهوئة، وهو أمر يعتبره الأطباء ضروريًا عندما لا يقوم القلب بوظيفته.

ولكن بعد ذلك بدأ الأطباء في إعطاء جاك المنشطات، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومثبطات المناعة، في النهاية، بدا أن شيئًا ما يعمل، وفي غضون ساعات، احتاج جاك إلى أدوية أقل لضغط الدم.

وقال دكتور كيرني إن الأطباء ليسوا متأكدين من أن المنشطات قد أحدثت الفرق، ولكن منذ ذلك الحين، أعطوها في وقت أبكر بكثير للأطفال الذين يعانون من المتلازمة، مع نتائج مشجعة.

خلال الأسبوع التالي، تعافى جاك، وبعد 10 أيام من دخوله المستشفى عاد إلى منزله مرة أخرى.