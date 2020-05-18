صحة

"سبب للتفاؤل".. نجاح تجربة أميركية لعلاج كوفيد-19 ببلازما الدم

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
النتائج الأولية لتجارب بلازما الدم تظهر أن هذه الطريقة آمنة لعلاج مرضى كوفيد-19
النتائج الأولية لتجارب بلازما الدم تظهر أن هذه الطريقة آمنة لعلاج مرضى كوفيد-19

 علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراحل متأخرة، باستخدام بلازما الدم، يبدو آمنا، وذلك وفقا للنتائج الأولية للتجربة السريرية التي تجري على نطاق الولايات المتحدة.

والعلاج ببلازما الدم يعني نقل الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس التاجي ونقلها إلى المصابين بالمرض، بغرض إكسابهم "مناعة سلبية" أو ما يسمى بـ passive immunity.

"إنقاذ أرواح"

وحسب النتائج المبكرة، فإن العلاج لم يزد من خطر الوفاة بالمرض، بل ربما أسهم في "إنقاذ أرواح".

وحتى الآن، تلقى ما يقرب من 11 ألف أميركي عمليات نقل تجريبية لما بين 200-400 ملليليتر من بلازما الدم، تحت إشراف من إدارة الغذاء والدواء. 

وتعتمد النتائج الجديدة على أول خمسة آلاف من هؤلاء المرضى، جميعهم أصيبوا بعدوى مهددة للحياة من كوفيد-19،  أو كانوا عرضة لخطر الإصابة به.

أقل من واحد في المئة

بعد أربع ساعات من عملية نقل الدم، عانى أقل من 1 ٪ من حدث ضار خطير، بما في ذلك انخفاض الأكسجة، وتراكم السوائل في الرئتين، أو رد فعل تحسسي شديد.

وقد تعزى أي من هذه النتائج إلى مضاعفات معروفة لنقل البلازما. ولكن يمكن أيضا إلقاء اللوم  على التطور الطبيعي لعدوى الفيروس التاجي، خاصة لدى المصابين الذين وصلوا مراحل متأخرة من المرض.

بشكل عام، توفي 15 من أصل خمسة آلاف في غضون أربع ساعات من نقل الدم. ثلاث وفيات تم ربطها بعملية نقل الدم، بينما الرابعة "رجح" ارتباطها. وتم الإبلاغ عن 21 حدثا سلبيا حادا إضافيا لم ينته بالوفاة.

"سبب للتفاؤل"

وحسب الأطباء، لم يهدف التحليل إلى توضيح فعالية العلاج، لكن الإشارات المبكرة للتجربة أعطت الباحثين سببا لـ "التفاؤل". 

فبعد سبعة أيام من نقل بلازما الدم للمصابين بشدة بكوفيد-19، تمكن  85 في المئة منهم من البقاء على قيد الحياة.

اهتمام متزايد

ومن المرجح أن تمهد هذه القراءة المبكرة والتي تم نشرها هذا الأسبوع على موقع MedRxiv، الطريق لإجراء تجارب سريرية أكبر لاختبار استخدامين محتملين لبلازما الدم: الأول كعلاج للمصابين، والثاني كوسيلة لحماية العاملين الأساسيين الذين يتعرضون بشكل روتيني للفيروس.

وفي ظل غياب علاج فعال لكوفيد-19، يزداد الاهتمام بشدة ببلازما الدم خصوصا مع زيادة المتعافين من المرض.

وحسب أرقام جونز هوبكنز التي تتابع إحصائيات الوباء، فقد تعافى أكثر من مليون و 850 ألف شخص حول العالم، من المرض.

علاج ووقاية على الفور

وإذا أثبتت الأبحاث الإضافية أن بلازم الدم آمنة وفعالة، فقد يصبح كل من العلاج والوقاية بهذا النهج أمرا شائعا فورا، خاصة بعد بدء مراكز الدم في جمع وحدات من متعافين من المرض.

العلاج ببلازما الدم لا يزال تجريبيا في حالة وباء كوفيد-19، إلا أنه أثبت فعاليته في مكافحة الأمراض المعدية لأكثر من قرن. فقد أنقذت بلازما الدم كثيرا من المرضى الذين كانوا يعانون من الدفتيريا والجدري وشلل الأطفال، وكذلك الأوبئة الحديثة مثل الإيبولا.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن حقن بلازما المتبرعين بأمان في المرضى الذين يعانون من عدوى واضطرابات تهاجم أعضاء الجسم، مثل الرئتين والقلب والكليتين.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صحة

"سبب للتفاؤل".. نجاح تجربة أميركية لعلاج كوفيد-19 ببلازما الدم

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صحة

تحذير للرجال المتعافين من كورونا: تجنبوا العلاقات الحميمية لمدة شهر

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
دراسة تحذر المتعافين من كورونا من ممارسة العلاقات الحميمية قبل مرور ثلاثين يوما من التعافي
دراسة تحذر المتعافين من كورونا من ممارسة العلاقات الحميمية قبل مرور ثلاثين يوما من التعافي

دعا مسؤولون طبيون في تايلاند الناجين من وباء كورونا إلى الانتظار ثلاثين يوما بعد التعافي، قبل ممارسة العلاقات الحميمية أو تقبيل شريكات حياتهم.

واستندت تلك المطالبات إلى دراسة صينية حذرت من أن الفيروس المستجد يبقى في السائل المنوي للرجال حتى بعد شفائهم من المرض.

ووباء كورونا المعروف علميا باسم كوفيد-19، مرض تنفسي ينتشر بشكل أساسي عبر قطرات اللعاب، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس المسبب له يمكن أن يتكاثر في الخصيتين أو ينتقل قطعا عبر الجنس.

لكن الخبراء التايلنديين قالوا إن من الأفضل الامتناع عن الجنس لأن هناك فرصة كبيرة لانتقال الفيروس المعروف باسم سارس- كوف 2 ، عبر السائل المنوي.

فهناك أمراض فيروسية مثل Zika عرف عنها أولا أنها غير منقولة جنسيا، لكن الدراسات أثبتت لاحقا أنها تنتقل عبر الجنس.

وقال فيراوات مانوسوتي، وهو خبير طبي كبير في إدارة مكافحة الأمراض المعدية في تايلاند، لموقع Business Insider إن "الابتعاد عن الجنس لمدة 30 يوما على الأقل، بعد أن يتعافى شخص ما من الفيروس التاجي، قد يساعد في الحد من انتشاره".

ولم يكتف الخبير التايلندي مانوسوتي بمنع المتعافين عن الجنس لمدة شهر فحسب، بل دعاهم إلى ارتداء الواقي الذكري عندما يبدأون في ممارسة الجنس مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الشهر.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن