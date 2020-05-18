صحة

مناعة جسمك ضد فيروس كورونا.. حقائق عليك معرفتها

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
حالة عدم يقين تسيطر على القطاعات الصحية بسبب كورونا
حالة عدم يقين تسيطر على القطاعات الصحية بسبب كورونا

في ظل غياب علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد، يدرس العلماء فعالية مناعة ما بعد العدوى ومناعة القطيع. لكن، هل توصل العلماء لإجابات محددة؟
 
وفق تقرير نشرته مجلة جاما الطبية فإن ما يعرفه العلماء عن هذا الفيروس القاتل يولد أسئلة علمية أخرى أكثر مما يعطي إجابات محددة.

حتى الآن اعتمدت الدول على محاربة الفيروس من خلال تدخلات غير طبية بحيث اعتمدت تعليمات غسل اليدين واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وقيودا أخرى فرضت في أماكن العمل والدارسة والأماكن العامة.

ولكن حتى مع هذه الإجراءات والجدل حول ما إذا كنا نحتاج لإعادة فتح المدن حيث يدعو البعض إلى تحصين البشرية من خلال ما يعرف بمناعة القطيع، إلا أن هذا الأمر ليس حاسما حتى لمواجهة كورونا المستجد، ففيروس الإنفلونزا مناعته تكون موسمية ولا يوجد أدلة علمية على استجابة مناعية دائمة لمن يصاب بكوفيد-19.

فهم ديناميكيات مناعة ما بعد العدوى لا تزال موضع شك لدى العلماء، وحتى الآن لا نعرف نماذج الانتشار للفيروس عن كثب أو حتى اختلافات التأثر للسكان سواء كان بحسب المنطقة الجغرافية أم المعايير الأخرى، ناهيك عن غياب علاج أو لقاح يقطع الشك باليقين فيما يتعلق بالحماية من كورونا.

ويشير التقرير الذي كتبه الأطباء، روبرت كيركالدي، وبرايان كينغ، وجون تي بروكس إلى أن الفيروس يتسبب بالتهابات حادة ووخيمة في الجهاز التنفسي، ولكن الأجسام المضادة تتطور في غضون أيام وأحيانا أسابيع بعد ظهور الأعراض.

وتسألوا عما إذا كان هناك علاقة حقيقة بين استجابة الاجسام المضادة والتحسن السريري؟، وهل يرتبط إنتاجها وكمياتها بمدى تفاقم وشدة المرض؟، وما هي شدة تحمل فيروس كوفيد-19 لها؟.

حتى الآن ما نعرفه بأن العبء الفيروسي يبلغ ذروته في الجسم في وقت مبكر من المرض ومن ثم ينخفض مع تطور الأجسام المضادة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولكن المدة التي يصبح فيها المريض ناقلا للعدوى غير معروفة خاصة وأن غياب الأعراض وفترة الحضانة لا تزال تحتاج إلى معرفة محدداتها بشكل أكبر.

وأشاروا إلى أن غالبية فيروسات كورونا التي نعرفها تسبب أمراضا تنفسية وخيمة، ولكن مسألة المناعة منها حتى الآن غير محسومة، إذ يمكن التعرض لشكل أخر من السلالة الفيروسية، حيث أظهرت تقارير إعلامية أن شخصين على الأقل كانوا قد تعافوا من فيروس كورونا، ولكن بعد فحصهم مرة أخرى تبين إصابتهم بكورنا أخرى ولكنها من السلالة ذاتها.

وشددوا على ضرورة دراسة مسألة المناعة والتحصين من هذا الفيروس، والتي يجب أن تكون مدروسة ودقيقة وذلك للمساعدة في التخطيط للصحة العامة في ظل حالة عدم اليقين.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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غيبريسوس خلال الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية
أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تعد بتحقيق مستقل بشأن الاستجابة لفيروس كورونا

حالة عدم يقين تسيطر على القطاعات الصحية بسبب كورونا
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مناعة جسمك ضد فيروس كورونا.. حقائق عليك معرفتها

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أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تعد بتحقيق مستقل بشأن الاستجابة لفيروس كورونا

فرانس برس
18 مايو 2020
غيبريسوس خلال الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية
غيبريسوس خلال الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية- 18 مايو 2020

وعد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين بإطلاق تحقيق مستقل حول الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن.

وقال في مستهل الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية "سأقوم بتقييم مستقل في أقرب وقت مناسب لمراجعة الخبرة التي اكتسبت والدروس التي استخلصت وإصدار توصيات لتحسين الجهوزية والاستجابة على المستويين الوطني والعالمي".

وجاءت تصريحات غيبريسوس على خلفية تزايد المطالب بفتح تحقيق مستقل بشأن إدارة الصين إدارة الأزمة بعدما انتشر منها الوباء للعالم. 

وبدأ الاجتماع في ظل عزم نحو مئة دولة التقدم بمشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الأوروبي ويطلب إطلاق "عملية تقييم في أسرع وقت ممكن" لدرس الرد الصحي العالمي والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

ويدعو النص أيضا منظمة الصحة العالمية إلى "التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول ... لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وتحديد بأي طريقة انتقل الى البشر (...) وخصوصا من خلال المهام العلمية وبعثات تعاون ميدانية".

من جهته أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تدعم "تقييما شاملا" لكن "بعد السيطرة على الوباء أولا". 

 وقال إنه لطالما "كان للصين موقف منفتح وشفاف ومسؤول" وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.

وتخوض واشنطن، التي تتهم بكين بأنها أخفت حجم الوباء، مواجهة مع منظمة الصحة العالمية التي شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإدارتها للوباء معتبرا انها انحازت لموقف الصين. وعلق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية.

وأودى الوباء بحياة نحو 317 ألف شخص من بين أكثر من أربعة ملايين و800 ألف أصابهم الفيروس.

فرانس برس