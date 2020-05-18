صحة

"موديرنا" يثبت فاعليته.. نتائج مبشرة لأول لقاح لكورونا جرب على البشر

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
خضع لتجربة اللقاح 45 متطوعا
خضع لتجربة اللقاح 45 متطوعا

أعلنت شركة موديرنا الأميركية الاثنين "معطيات مؤقتة إيجابية" في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والتي شملت عددا محدودا من المتطوعين.

وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح الذي أطلقت عليه تسمية "إم آر إن ايه-1273" بدا أنه يؤدي إلى استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقوه، بحجم الاستجابة نفسه الذي يمكن رؤيته لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس. 

ولم تعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من تطوير اللقاح والتي تضم 45 مشاركا في الوقت الحالي.

وصرح تال زاكس، المدير الطبي لشركة موديرنا، أن "هذه المعطيات المؤقتة من المرحلة 1، رغم أنها أولية، تبين أن اللقاح إم آر إن ايه-1273 يؤدي إلى استجابة مناعية بالحجم نفسه لتلك التي تثيرها العدوى الطبيعية".

وتجري معاهد الصحة الوطنية التجربة السريرية وتستثمر الحكومة الأميركية نحو نصف مليار دولار في مشروع موديرنا.

وتلقت ثلاث مجموعات يتألف كل منها من 15 مريضا، ثلاث جرعات مختلفة من اللقاح، مرة واحدة أو مرتين.

ويفترض أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية التي تشمل عددا أكبر من الأشخاص، وفق موديرنا، فيما يتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة، وهي الأخيرة والأهم للتحقق من فعالية اللقاح، في يوليو.

وأوضحت الشركة أن اختبارات أجريت بشكل منفصل على فئران، أثبتت أن اللقاح يمنع الفيروس من الوصول إلى الرئتين.

وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل إن "فريق موديرنا يواصل التركيز على إطلاق التجربة الأساسية خلال المرحلة الثالثة في يوليو في أسرع وقت ممكن وفي الشكل الأكثر أمانا".
 

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

تسببت السيول بقطع الطرق الصحراوية في محافظات الصعيد
منوعات

ثلوج وبيوت مدمرة في صعيد مصر.. ظاهرة لم تحدث منذ نصف قرن

خضع لتجربة اللقاح 45 متطوعا
صحة

"موديرنا" يثبت فاعليته.. نتائج مبشرة لأول لقاح لكورونا جرب على البشر

شهدت فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات
العراق

"لحظة الزخم لم تفت".. هل يشتعل العراق من جديد؟

منظمة الصحة أحالت على إحدى لجانها مسألة مشاركة تايوان بصفة مراقب في جمعية الصحة العالمية
أزمة كورونا

واشنطن تدين استبعاد تايوان من جمعية الصحة العالمية

الفيديو يرصد استهداف منظومة صواريخ.
ليبيا

فيديو لتدمير "منظومة صواريخ روسية" في ليبيا

لأول مرة بوتين يتراجع عن إدارة الأزمة بمركزية هربا من إلقاء المسؤولية عليه
أزمة كورونا

بوتين قام بخطوة مفاجئة.. كيف أصبحت روسيا واحدة من أسوأ بؤر كورونا؟

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي يرى أن خطة ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل
إسرائيل

دعا لـ "كتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".. وزير الخارجية الإسرائيلي: خطة ترامب للسلام فرصة تاريخية

صحة

مناعة جسمك ضد فيروس كورونا.. حقائق عليك معرفتها

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
حالة عدم يقين تسيطر على القطاعات الصحية بسبب كورونا
حالة عدم يقين تسيطر على القطاعات الصحية بسبب كورونا

في ظل غياب علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد، يدرس العلماء فعالية مناعة ما بعد العدوى ومناعة القطيع. لكن، هل توصل العلماء لإجابات محددة؟
 
وفق تقرير نشرته مجلة جاما الطبية فإن ما يعرفه العلماء عن هذا الفيروس القاتل يولد أسئلة علمية أخرى أكثر مما يعطي إجابات محددة.

حتى الآن اعتمدت الدول على محاربة الفيروس من خلال تدخلات غير طبية بحيث اعتمدت تعليمات غسل اليدين واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وقيودا أخرى فرضت في أماكن العمل والدارسة والأماكن العامة.

ولكن حتى مع هذه الإجراءات والجدل حول ما إذا كنا نحتاج لإعادة فتح المدن حيث يدعو البعض إلى تحصين البشرية من خلال ما يعرف بمناعة القطيع، إلا أن هذا الأمر ليس حاسما حتى لمواجهة كورونا المستجد، ففيروس الإنفلونزا مناعته تكون موسمية ولا يوجد أدلة علمية على استجابة مناعية دائمة لمن يصاب بكوفيد-19.

فهم ديناميكيات مناعة ما بعد العدوى لا تزال موضع شك لدى العلماء، وحتى الآن لا نعرف نماذج الانتشار للفيروس عن كثب أو حتى اختلافات التأثر للسكان سواء كان بحسب المنطقة الجغرافية أم المعايير الأخرى، ناهيك عن غياب علاج أو لقاح يقطع الشك باليقين فيما يتعلق بالحماية من كورونا.

ويشير التقرير الذي كتبه الأطباء، روبرت كيركالدي، وبرايان كينغ، وجون تي بروكس إلى أن الفيروس يتسبب بالتهابات حادة ووخيمة في الجهاز التنفسي، ولكن الأجسام المضادة تتطور في غضون أيام وأحيانا أسابيع بعد ظهور الأعراض.

وتسألوا عما إذا كان هناك علاقة حقيقة بين استجابة الاجسام المضادة والتحسن السريري؟، وهل يرتبط إنتاجها وكمياتها بمدى تفاقم وشدة المرض؟، وما هي شدة تحمل فيروس كوفيد-19 لها؟.

حتى الآن ما نعرفه بأن العبء الفيروسي يبلغ ذروته في الجسم في وقت مبكر من المرض ومن ثم ينخفض مع تطور الأجسام المضادة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولكن المدة التي يصبح فيها المريض ناقلا للعدوى غير معروفة خاصة وأن غياب الأعراض وفترة الحضانة لا تزال تحتاج إلى معرفة محدداتها بشكل أكبر.

وأشاروا إلى أن غالبية فيروسات كورونا التي نعرفها تسبب أمراضا تنفسية وخيمة، ولكن مسألة المناعة منها حتى الآن غير محسومة، إذ يمكن التعرض لشكل أخر من السلالة الفيروسية، حيث أظهرت تقارير إعلامية أن شخصين على الأقل كانوا قد تعافوا من فيروس كورونا، ولكن بعد فحصهم مرة أخرى تبين إصابتهم بكورنا أخرى ولكنها من السلالة ذاتها.

وشددوا على ضرورة دراسة مسألة المناعة والتحصين من هذا الفيروس، والتي يجب أن تكون مدروسة ودقيقة وذلك للمساعدة في التخطيط للصحة العامة في ظل حالة عدم اليقين.

الحرة / ترجمات - واشنطن