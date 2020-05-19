صحة

"انتكاسة طبية".. صحيفة: لقاح أكسفورد ضد كورونا لم يثبت فعاليته على القرود

الحرة / ترجمات - دبي
19 مايو 2020
أثبتت أحدث التجارب أن لقاح أكسفورد غير فعال في الحماية من فيروس كورونا
أثبتت أحدث التجارب أن لقاح أكسفورد غير فعال في الحماية من فيروس كورونا

في أحدث انتكاسة لإمكانية الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت، حذر الخبراء من أن لقاح فيروس كورونا الذي طوره العلماء في جامعة أكسفورد، لا يحمي من الإصابة بالفيروس.

وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية، فإنه في أخر تجارب اللقاح على قرود الريسوس، أُصيب جميع القرود الستة التي تم إعطائها اللقاح بفيروس كورونا.

يأتي هذا الفشل للقاح بعد أن علقت الكثير من دول العالم آمالها عليه، وبعد إعلان الحكومة البريطانية وشركة شركة الأدوية البريطانية السويدية "AstraZeneca" إنتاج حوالي 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر القادم.

وكشف الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن القرود التي تلقت اللقاح لديها نفس كمية الفيروس في أنوفها مثل القرود الثلاثة غير المحصنة في التجربة.

وأضاف أن اللقاح الذي حصل بالفعل في المنطقة على 90 مليون جنيه استرليني من الاستثمارات الحكومية، قد لا يوقف انتشار المرض الفتاك.

وكانت تقارير أولية كشفت الأسبوع الماضي أن اللقاح قدم مناعة ضد الفيروس، وأوقفه من الانتشار في الرئتين.

كما استبعد أستاذ في إمبريال كوليدج لندن، حيث يدرس الباحثون أيضًا لقاحًا محتملاً، احتمالية الحصول على لقاح أو علاج للفيروس قبل نهاية العام.

وقال إنه لا ينبغي أن يكون لدى الناس آمال زائفة بشأن الحصول على للقاح الفيروس، خاصة بعد إعلان الكثير من الوزراء البريطانيين أن نحو 30 مليون جرعة من اللقاح ستكون جاهزة بحلول سبتمبر.

وفي حديثه عن لقاح أكسفورد، كتب الدكتور هاسيلتين في مجلة فوربس: "أصيبت جميع القرود الملقحة التي تم علاجها بلقاح أكسفورد بالعدوى، لم يكن هناك اختلاف في كمية الحمض النووي الريبي الفيروسي المكتشفة من إفرازات الأنف في القرود الملقحة مقارنة بالحيوانات غير المحصنة، وهذا يعني أن جميع الحيوانات الملقحة أصيبت".

 

أمر مثير للقلق

 

كما أظهرت التجربة أن ثلاثة من القرود الستة التي تم تلقيحها بدأت تتنفس بسرعة أكبر من المعتاد بعد إصابتها، مما يجعلها مريضة سريريًا، ومع ذلك، لم يحدث أي ضرر للرئتين، وقد شوهد هذا في اثنين من القرود التي لم تحصل على اللقاح.

وأشار الدكتور هاسيلتين: "من الواضح تمامًا أن اللقاح لم يوفر مناعة ضد الفيروس، وهو المعيار الذهبي لأي لقاح".

من جانبه، أوضح أستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة نوتنغهام غون بول، أن كمية جينوم الفيروس المكتشفة في أنوف القرود المحصنة وغير المحصنة هي نفسها وهذا أمر مثير للقلق.

وأفادت أستاذة علم المناعة والأمراض المعدية في جامعة أدنبرة إليانور رايلي، أن عدد الأجسام المضادة المنتجة "غير كاف" للوقاية من العدوى والتساقط الفيروسي.

وقالت: "إذا تم الحصول على نتائج مماثلة في البشر، فمن المحتمل أن يوفر اللقاح حماية جزئية ضد المرض في المتلقي ولكن من غير المحتمل أن يقلل من انتقال العدوى في المجتمع الأوسع".

وقد دخل اللقاح أول تجربة سريرية بشرية له الشهر الماضي، وشارك فيها ما يصل إلى 1110 شخصًا .

يذكر أن وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما أعلن مساء الأحد عن توقيع اتفاقية ترخيص عالمية بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية العملاقة، للحصول على جرعات لما يقرب من نصف سكان المملكة المتحدة.

وقال شارما إن اللقاح سيحصل على تمويل إضافي بقيمة 65.5 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار)، على أن يتلقى الباحثون في إمبريال كوليدج 18.5 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) إضافية لتسريع التجارب. 

الحرة / ترجمات - دبي

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بعد انخفاض إصابة المدخنين.. مستشفى يتجه لاستخدام النيكوتين كعلاج لمرضى كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
19 مايو 2020
انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين تدفع مستشفى بريطاني لاستخدام النيكوتين كعلاج
انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين تدفع مستشفى بريطاني لاستخدام النيكوتين كعلاج

يعتزم مستشفى بريطاني في ويلز تجربة إعطاء النيكوتين كعلاج لمرضى فيروس كورونا وسط أدلة متزايدة على أن المدخنين أقل عرضة للخطر، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وقال الأطباء في مستشفى رويال غلامورغان، جنوب ويلز، إن بقع النيكوتين يجب اعتبارها على وجه السرعة كعلاج محتمل لكوفيد -19، وينتظرون الموافقة على التجربة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على مرضى كورونا في المستشفى في الصين والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى انتشارًا منخفضًا بشكل مدهش للمدخنين، وتعتقد أنهم أقل عرضة للإصابة بالمرض، وهي نظرية وصفها العلماء بأنها "غريبة''.

ووفقاً لهذه الدراسات بمجرد إصابة المدخنين بالفيروس ودخولهم المستشفى، قد يكونون أكثر عرضة لتطور المرض والموت في النهاية.

ويعتقد الباحثون أن انخفاض النيكوتين الكيميائي المسبب للإدمان من جسم المريض أثناء وجوده في المستشفى قد يؤدي إلى تفاقم تلف الرئة بين المدخنين، مما يزيد من خطر تعرضهم لمضاعفات شديدة.

وثبت أن النيكوتين يمنع تلف الرئة في الحيوانات التي تعاني من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، وهي حالة تهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إليها الفيروس التاجي، كما أظهرت الدراسات أنه قد يمنع حدوث رد فعل مفرط من الجهاز المناعي يسمى عاصفة السيتوكين - وهي ظاهرة وجدت أنها تقتل العديد من مرضى كورونا.

وكان الأطباء في فرنسا دعوا إلى إجراء تجارب على لصقات النيكوتين لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون لها أي آثار وقائية ضد فيروس كورونا، وأكدوا أنه من المحتمل أن يكون النيكوتين وليس السجائر نفسها هي المفيدة.

كما نشر الأطباء في مستشفى رويال غلامورغان رسالة في مارس تشير إلى أن بقع النيكوتين يمكن أن تكون علاجية ضد الفيروس، وكتبوا في المجلة الطبية البريطانية: "في هذا المرض الجديد يبدو أن المدخنين لديهم نتائج سيئة بشكل خاص، نقترح أن الاستخدام البسيط لصقات النيكوتين ينبغي النظر فيه ومناقشته على وجه السرعة".

من جانبه، قال جوناثان ديفيس، استشاري جراحات الإصابات في المستشفى: "نحن نبحث في عدد من النقاط المحتملة التي قد يكون فيها النيكوتين تدخلاً صالحا سواء في الوقاية أو العلاج".

وأضاف: "بالطبع لم يتم إثبات أي منها في الوقت الحاضر، وسواء أكان بإمكاننا المضي قدمًا أم لا في المزيد من التجارب، سيعتمد على الموافقة والتمويل اللذين نتطلع إليهما بشكل عاجل في الوقت الحاضر".

وأشار ديفيس إلى أن لصقات النيكوتين رخيصة الثمن، وليس لها آثار جانبية، ويمكن أن تقدم بديلاً بينما يتسابق العلماء لإيجاد لقاح.

الحرة / ترجمات - دبي