صحة

بعد انخفاض إصابة المدخنين.. مستشفى يتجه لاستخدام النيكوتين كعلاج لمرضى كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
19 مايو 2020
انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين تدفع مستشفى بريطاني لاستخدام النيكوتين كعلاج
انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين تدفع مستشفى بريطاني لاستخدام النيكوتين كعلاج

يعتزم مستشفى بريطاني في ويلز تجربة إعطاء النيكوتين كعلاج لمرضى فيروس كورونا وسط أدلة متزايدة على أن المدخنين أقل عرضة للخطر، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وقال الأطباء في مستشفى رويال غلامورغان، جنوب ويلز، إن بقع النيكوتين يجب اعتبارها على وجه السرعة كعلاج محتمل لكوفيد -19، وينتظرون الموافقة على التجربة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على مرضى كورونا في المستشفى في الصين والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى انتشارًا منخفضًا بشكل مدهش للمدخنين، وتعتقد أنهم أقل عرضة للإصابة بالمرض، وهي نظرية وصفها العلماء بأنها "غريبة''.

ووفقاً لهذه الدراسات بمجرد إصابة المدخنين بالفيروس ودخولهم المستشفى، قد يكونون أكثر عرضة لتطور المرض والموت في النهاية.

ويعتقد الباحثون أن انخفاض النيكوتين الكيميائي المسبب للإدمان من جسم المريض أثناء وجوده في المستشفى قد يؤدي إلى تفاقم تلف الرئة بين المدخنين، مما يزيد من خطر تعرضهم لمضاعفات شديدة.

وثبت أن النيكوتين يمنع تلف الرئة في الحيوانات التي تعاني من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، وهي حالة تهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إليها الفيروس التاجي، كما أظهرت الدراسات أنه قد يمنع حدوث رد فعل مفرط من الجهاز المناعي يسمى عاصفة السيتوكين - وهي ظاهرة وجدت أنها تقتل العديد من مرضى كورونا.

وكان الأطباء في فرنسا دعوا إلى إجراء تجارب على لصقات النيكوتين لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون لها أي آثار وقائية ضد فيروس كورونا، وأكدوا أنه من المحتمل أن يكون النيكوتين وليس السجائر نفسها هي المفيدة.

كما نشر الأطباء في مستشفى رويال غلامورغان رسالة في مارس تشير إلى أن بقع النيكوتين يمكن أن تكون علاجية ضد الفيروس، وكتبوا في المجلة الطبية البريطانية: "في هذا المرض الجديد يبدو أن المدخنين لديهم نتائج سيئة بشكل خاص، نقترح أن الاستخدام البسيط لصقات النيكوتين ينبغي النظر فيه ومناقشته على وجه السرعة".

من جانبه، قال جوناثان ديفيس، استشاري جراحات الإصابات في المستشفى: "نحن نبحث في عدد من النقاط المحتملة التي قد يكون فيها النيكوتين تدخلاً صالحا سواء في الوقاية أو العلاج".

وأضاف: "بالطبع لم يتم إثبات أي منها في الوقت الحاضر، وسواء أكان بإمكاننا المضي قدمًا أم لا في المزيد من التجارب، سيعتمد على الموافقة والتمويل اللذين نتطلع إليهما بشكل عاجل في الوقت الحاضر".

وأشار ديفيس إلى أن لصقات النيكوتين رخيصة الثمن، وليس لها آثار جانبية، ويمكن أن تقدم بديلاً بينما يتسابق العلماء لإيجاد لقاح.

الحرة / ترجمات - دبي

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"قد يساعد في منع الفيروس".. علماء يطورون كمامة تلتقط كورونا وتقتله

الحرة / ترجمات - دبي
19 مايو 2020
علماء أميركيون يطورون قناعا يتغير لونه عند اكتشاف فيروس كورونا ويقتله
علماء أميركيون يطورون قناعا يتغير لونه عند اكتشاف فيروس كورونا ويقتله

يعمل العلماء في جامعة كنتاكي الأميركية على تطوير طبي جديد للوجه يمكنه التقاط فيروس كورونا وقتله، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

ويحتوي القناع الجديد على إنزيمات في غشائه أو طبقة من البروتين والتي يمكن أن تلتصق بالطفرات البروتينية للفيروس وتفصلها وتقتلها.

وفي حالة نجاحه، يمكن استخدام القناع من قبل الملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع الفيروس كل يوم، والعديد منهم لديهم إمدادات غير كافية من معدات الحماية الشخصية.

من جانبه، قال الدكتور ديباكار باتاتشاريا، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة كنتاكي: "لدينا القدرة على إنتاج قناع لا يرشح الفيروس التاجي الجديد تمامًا مثل قناع N-95 فحسب بل يعطل الفيروس تمامًا". 

وأضاف: "سيؤدي هذا الابتكار إلى مزيد من البطء في انتشار الفيروس بل يمنعه تماما، سيكون لها أيضًا تطبيقات مستقبلية للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

واحدة من أهم ميزات القناع الجديد هو أنه يلتقط الفيروس، مما يقلل من عدد الجسيمات في الهواء التي يمكن أن تنتقل إلى أشخاص آخرين.

وأخبر باتاتشاريا أن الأقنعة ستكون غير سامة ورقيقة، وسيتغير لونها عند اكتشاف فيروس كورونا وقتله، مؤكداً أنه سيحتاج إلى 6 أشهر ليكون جاهزاً للاستخدام.

وحصل الفريق على 150 ألف دولار من مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية، لتسريع الانتهاء من تطوير هذا القناع.

جامعة كنتاكي ليست المعهد الوحيد للتعليم العالي الذي يعمل على تطوير أقنعة الوجه، حيث يحاول فريق في جامعة ستانفورد إعادة تصميم أقنعة N-95.

بالإضافة إلى ذلك، طورت جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا مرشحًا للقناع يمكن أن يزيل جزيئات الفيروس الأصغر من 100 نانومتر، وهو ما يعادل حجم الفيروس تقريبًا.
 

الحرة / ترجمات - دبي