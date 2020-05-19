صحة

"قد تساعد في منع الفيروس".. علماء يطورون كمامة تلتقط كورونا وتقتله

الحرة / ترجمات - دبي
19 مايو 2020
علماء أميركيون يطورون قناعا يتغير لونه عند اكتشاف فيروس كورونا ويقتله
علماء أميركيون يطورون قناعا يتغير لونه عند اكتشاف فيروس كورونا ويقتله

يعمل العلماء في جامعة كنتاكي الأميركية على تطوير طبي جديد للوجه يمكنه التقاط فيروس كورونا وقتله، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

ويحتوي القناع الجديد على إنزيمات في غشائه أو طبقة من البروتين والتي يمكن أن تلتصق بالطفرات البروتينية للفيروس وتفصلها وتقتلها.

وفي حالة نجاحه، يمكن استخدام القناع من قبل الملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع الفيروس كل يوم، والعديد منهم لديهم إمدادات غير كافية من معدات الحماية الشخصية.

من جانبه، قال الدكتور ديباكار باتاتشاريا، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة كنتاكي: "لدينا القدرة على إنتاج قناع لا يرشح الفيروس التاجي الجديد تمامًا مثل قناع N-95 فحسب بل يعطل الفيروس تمامًا". 

وأضاف: "سيؤدي هذا الابتكار إلى مزيد من البطء في انتشار الفيروس بل يمنعه تماما، سيكون لها أيضًا تطبيقات مستقبلية للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

واحدة من أهم ميزات القناع الجديد هو أنه يلتقط الفيروس، مما يقلل من عدد الجسيمات في الهواء التي يمكن أن تنتقل إلى أشخاص آخرين.

وأخبر باتاتشاريا أن الأقنعة ستكون غير سامة ورقيقة، وسيتغير لونها عند اكتشاف فيروس كورونا وقتله، مؤكداً أنه سيحتاج إلى 6 أشهر ليكون جاهزاً للاستخدام.

وحصل الفريق على 150 ألف دولار من مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية، لتسريع الانتهاء من تطوير هذا القناع.

جامعة كنتاكي ليست المعهد الوحيد للتعليم العالي الذي يعمل على تطوير أقنعة الوجه، حيث يحاول فريق في جامعة ستانفورد إعادة تصميم أقنعة N-95.

بالإضافة إلى ذلك، طورت جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا مرشحًا للقناع يمكن أن يزيل جزيئات الفيروس الأصغر من 100 نانومتر، وهو ما يعادل حجم الفيروس تقريبًا.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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أنهى باحثون في جامعة برنستون الأميركية في دراسة نشرتها مجلة "ساينس" العلمية حول أثر درجات الحرارة المرتفعة في الصيف على انتشار وباء كورونا.

وتوصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن الحر في فصل الصيف لن يكون كفيلا وحده بإنقاذ النصف الشمالي من الكرة الأرضية من وباء كورونا.

وكانت دراسات إحصائية أجريت في الأشهر الأخيرة، أقامت رابطا طفيفا بين المناخ والوباء. فكلما ارتفعت الحرارة والرطوبة كلما تراجع انتشار الفيروس.

 إلا أن هذه النتائج لا تزال تمهيدية ولم يكشف بعد أساس الرابط البيولوجي بين المناخ وفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونماذج المحاكاة التي نشرتها مجلة "ساينس" لا تستبعد هذا الرابط كليا لكنها تعتبره من دون أهمية كبرى راهنا.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة رايشتل بايكر الباحثة في برينستون في بيان صادر عن الجامعة "نرى أن المناخات الأكثر حرا ورطوبة لن تبطئ الفيروس في المراحل الأولى من الجائحة".

ويلعب المناخ وخصوصا الرطوبة دورا في انتشار فيروسات كورونا أخرى والأنفلونزا إلا أن هذا العامل يتوقع أن يكون محدودا مقارنة مع عامل آخر أهم بكثير مع الوباء الحالي وهو المناعة الجماعية الضعيفة حدا حيال فيروس كورونا المستجد. 

ويرى الباحثون أن عدد الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس لا يزال مرتفعا جدا لضمان انتشار سريع له.

وأضافت الباحثة "الفيروس سينتشر بسرعة مهما كانت الظروف المناخية".

وفي غياب إجراءات الوقاية أو اللقاح سيصيب الفيروس تدريجا جزءا أكبر من السكان على ما يفيد معدو الدراسة مشيرين إلى أنه بعد ذلك قد يصبح موسميا مثل الفيروسات الأخرى من العائلة نفسها.

وقال الاستاذ الجامعي براين عينفل إن "فيروسات كورونا البشرية الأخرى مثل الزكام تعتمد بشكل كبير على العوامل الموسمية وتبلغ ذروتها في الشتاء، خارج المناطق المدارية.

وفي حال كان فيروس كورونا المستجد موسميا كما هو مرجح يمكننا أن نتوقع أن يصبح فيروسا شتويا بعد إصابة الكثير من أفراد المجتمع".

ووضع الفريق عدة نماذج لفيروس كورونا المستجد بالاستناد إلى عمليات الرصد المتعلقة بفيروسات الأنفلونزا وفيروسي كورونا معروفين يسببان الزكام من خلال محاكاة ما قد يحصل في مناطق عدة في العالم مع درجات حرارة ومستويات رطوبة مختلفة. 

وخلص الباحثون إلى أن "النتائج تشير إلى أن المناطق المدارية والمعتدلة يجب أن تتحضر لانتشار الوباء بشكل واسع وأن حرارة الصيف لن تحتوي انتشار الإصابات".
            
 

الحرة / وكالات - واشنطن