صحة

"غمرتنا السعادة".. علماء صينيون يتوصلون لنتيجة مبشرة بشأن كورونا

فرانس برس
19 مايو 2020
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

يطور مختبر صيني عقارا يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أول مرة في الصين أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر حول العالم، مطلقا سباقا دوليا للتوصل إلى علاجات ولقاحات.

ويقول باحثون إن العقار الذي يجري العلماء اختبارات عليه في جامعة بكين لن يخفض فترة التعافي للمصابين فحسب، بل بإمكانه كذلك توفير مناعة قصيرة الأمد من الفيروس.

وقال مدير مركز بكين للإبداع المتقدم في علوم الجينوم ساني شي لفرانس برس إن العقار نجح في مرحلة الاختبارات التي أجريت على الحيوانات.

وأفاد شي "عندما حقنا فئرانا مصابة بأجسام مضادة محيدة، انخفض الحمل الفيروسي بعامل قدره 2500".

وأضاف "يعني ذلك أن لهذا العقار المحتمل تأثيرا علاجيا".

ويستخدم العقار أجساما مضادة محيدة، ينتجها جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من إصابة الخلايا، والتي عزلها فريق شي من دم 60 مريضا تعافوا.

وتشير دراسة أجريت على أبحاث الفريق ونشرت الأحد في مجلة "سِل" العلمية إلى أن استخدام الأجسام المضادة يوفر "علاجا" محتملا للمرض ويقصر فترة التعافي.

وقال شي إن فريقه عمل "ليلا نهارا" بحثا عن الجسم المضاد.

وأوضح "تكمن خبرتنا في علوم الجينوم أحادية الخلية بدلا من المناعة وعلم الفيروسات. عندما أدركنا أنه بإمكان النهج الجينومي المعتمد على الخلية الواحدة إيجاد جسم مضاد محيد بشكل فاعل غمرتنا السعادة".

وأضاف أن من المتوقع أن يكون العقار جاهزا للاستخدام في وقت لاحق هذا العام وفي الوقت المناسب لمواجهة أي تفش محتمل خلال الشتاء للفيروس، الذي أصاب 4.8 مليون شخص حول العالم وأودى بأكثر من 315 ألفا.

وأفاد بأن "التخطيط جار لبدء التجارب السريرية"، مضيفا أنها ستجري في أستراليا وغيرها من الدول بما أن عدد الإصابات تراجع بشكل كبير في الصين، ما يعني أن عدد الناس الذين يمكن إجراء الاختبارات عليهم تراجع.

وقال "نأمل بأن تتحول هذه الأجسام المضادة المحيدة إلى عقار متخصص يمكنه وقف الوباء".

وقال مسؤول صحي الأسبوع الماضي إن لدى الصين حاليا خمسة لقاحات كورونا محتملة في مرحلة الاختبار.

لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تطوير لقاح قد يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.

وأشار العلماء كذلك إلى الفوائد المحتملة للبلازما المأخوذ من أشخاص تعافوا وطوروا أجساما مضادة لفيروس تمكن دفاعات الجسم من مهاجمته.

واستخدم علاج البلازما على أكثر من 700 مريض في الصين، في عملية قالت السلطات إنها تظهر "آثارا علاجية جيدة جدا".

وقال شي "لكنه (البلازما) محدود في وفرته"، منوها إلى أنه يمكن إنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة المحيدة الـ14 المستخدمة في عقار فريقه.

وقاية وعلاج

ولا يعد استخدام الأجسام المضادة في العقاقير نهجا جديدا إذ نجح هذا الأسلوب في الماضي في علاج عدة فيروسات أخرى على غرار "إتش آي في" المسبب للأيدز وإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وذكر شي أن باحثيه بدأوا تجاربهم "مبكرا" منذ ظهر الفيروس في الصين قبل انتقاله لدول أخرى.

واعتبر رمديسيفير الذي استخدم لعلاج إيبولا، علاجا مبكرا يبعث على الأمل لكوفيد-19 إذ أظهرت الاختبارات السريرية في الولايات المتحدة أنه قلل مدة التعافي لدى بعض المرضى بالثلث، لكن الفارق في معدل الوفيات لم يكن كبيرا.

وبإمكان العقار الجديد توفير حماية قصيرة الأمد من الفيروس.

وأظهرت الدراسة أنه إذا تم حقن الفئران بالجسم المضاد المحيّد قبل إصابتهم بالفيروس، فإنهم لا يصابون به.

وقد يوفر ذلك حماية مؤقتة للعاملين في المجال الصحي لبضعة أسابيع، وهي مدة أعرب شي عن أمله في أن يتم "تمديدها لبضعة شهور".

ويتم العمل على أكثر من مئة لقاح لكوفيد-19 حول العالم. لكن نظرا إلى أن عملية تطوير اللقاحات  تستغرق الكثير من الوقت والجهد، يأمل شي في أن يكون العقار الجديد وسيلة أسرع وأكثر فعالية لوقف تفشي الفيروس حول العالم.

وقال "بإمكاننا وقف الوباء بعقار فعال، حتى من دون لقاح".

فرانس برس

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صحة

"غمرتنا السعادة".. علماء صينيون يتوصلون لنتيجة مبشرة بشأن كورونا

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هل تقتل حرارة الصيف كورونا؟ جامعة برنستون الأميركية تجيب

الحرة / وكالات - واشنطن
19 مايو 2020
تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

أنهى باحثون في جامعة برنستون الأميركية في دراسة نشرتها مجلة "ساينس" العلمية حول أثر درجات الحرارة المرتفعة في الصيف على انتشار وباء كورونا.

وتوصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن الحر في فصل الصيف لن يكون كفيلا وحده بإنقاذ النصف الشمالي من الكرة الأرضية من وباء كورونا.

وكانت دراسات إحصائية أجريت في الأشهر الأخيرة، أقامت رابطا طفيفا بين المناخ والوباء. فكلما ارتفعت الحرارة والرطوبة كلما تراجع انتشار الفيروس.

 إلا أن هذه النتائج لا تزال تمهيدية ولم يكشف بعد أساس الرابط البيولوجي بين المناخ وفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونماذج المحاكاة التي نشرتها مجلة "ساينس" لا تستبعد هذا الرابط كليا لكنها تعتبره من دون أهمية كبرى راهنا.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة رايشتل بايكر الباحثة في برينستون في بيان صادر عن الجامعة "نرى أن المناخات الأكثر حرا ورطوبة لن تبطئ الفيروس في المراحل الأولى من الجائحة".

ويلعب المناخ وخصوصا الرطوبة دورا في انتشار فيروسات كورونا أخرى والأنفلونزا إلا أن هذا العامل يتوقع أن يكون محدودا مقارنة مع عامل آخر أهم بكثير مع الوباء الحالي وهو المناعة الجماعية الضعيفة حدا حيال فيروس كورونا المستجد. 

ويرى الباحثون أن عدد الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس لا يزال مرتفعا جدا لضمان انتشار سريع له.

وأضافت الباحثة "الفيروس سينتشر بسرعة مهما كانت الظروف المناخية".

وفي غياب إجراءات الوقاية أو اللقاح سيصيب الفيروس تدريجا جزءا أكبر من السكان على ما يفيد معدو الدراسة مشيرين إلى أنه بعد ذلك قد يصبح موسميا مثل الفيروسات الأخرى من العائلة نفسها.

وقال الاستاذ الجامعي براين عينفل إن "فيروسات كورونا البشرية الأخرى مثل الزكام تعتمد بشكل كبير على العوامل الموسمية وتبلغ ذروتها في الشتاء، خارج المناطق المدارية.

وفي حال كان فيروس كورونا المستجد موسميا كما هو مرجح يمكننا أن نتوقع أن يصبح فيروسا شتويا بعد إصابة الكثير من أفراد المجتمع".

ووضع الفريق عدة نماذج لفيروس كورونا المستجد بالاستناد إلى عمليات الرصد المتعلقة بفيروسات الأنفلونزا وفيروسي كورونا معروفين يسببان الزكام من خلال محاكاة ما قد يحصل في مناطق عدة في العالم مع درجات حرارة ومستويات رطوبة مختلفة. 

وخلص الباحثون إلى أن "النتائج تشير إلى أن المناطق المدارية والمعتدلة يجب أن تتحضر لانتشار الوباء بشكل واسع وأن حرارة الصيف لن تحتوي انتشار الإصابات".
            
 

الحرة / وكالات - واشنطن