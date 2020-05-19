صحة

ليس كورونا.. مرض آخر ينتشر بين ملايين الصينيين

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
A woman with diabetes pricks her finger to take a blood sample to measure the glycemia in Paris on March 24, 2020, on the…
يقتل المرض مئات الآلاف سنويا في الصين

فيما يأمل خبراء الصحة في العالم أن يتم احتواء فيروس كورونا في نهاية المطاف، فإن مرضا قاتلا آخر يضرب الصين منذ أعوام، بدون أن يحظى بالتغطية الإعلامية التي حظي بها فيروس كورونا على الرغم من أنه أشد انتشار وفتكا منه بمراحل.

في عام 2017، كانت الصين موطنا لـ 114 مليون مريض بالسكري، أي أكثر من ربع إجمالي حالات السكري في العالم وبحلول عام 2045، فإن من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 183 مليون حالة.

ووفقا لهيئة الإذاعة الحكومية الصينية، قتل المرض في عام 2017 نحو 843 ألف شخص في جميع أنحاء الصين.

وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، ففي حين يعرف نحو 50 بالمئة من المصابين بالسكري في العالم أنهم مصابون بالمرض، تنخفض النسبة في الصين إلى 39 بالمئة فقط، وفقا لموقع South China Morning Post.

وينقل الموقع عن لي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الصينية هوا ميديسين، أن حوالي 95 في المئة من جميع الحالات تنتمي إلى النوع 2 من مرض السكري، وهو النوع المرتبط بخلل في إنتاج الإنسولين بسبب ضعف في البنكرياس، وهو نوع يرتبط عادة بعادات الطعام السيئة والخلل الهرموني.

ويعتقد أن وباء السكري المتنامي في الصين يرتبط ارتباطا وثيقا بنموها الاقتصادي السريع على مدى العقود القليلة الماضية.

وقد خلق العدد الكبير من المرضى فى الصين سوقا ضخما لمكافحة المرض فى البلاد،

في عام 2018، بلغ إجمالي الإنفاق الصحي المرتبط بمرض السكري في البلاد 57.3 مليار يوان (8.25 مليار دولار أمريكي، بينما يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2028.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منظمة الصحة تعرضت لانتقادات إزاء تعاملها مع وباء كورونا
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إجماع دولي على التحقيق في خطوات منظمة الصحة بشأن كورونا 

A woman with diabetes pricks her finger to take a blood sample to measure the glycemia in Paris on March 24, 2020, on the…
صحة

ليس كورونا.. مرض آخر ينتشر بين ملايين الصينيين

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صحة

إجماع دولي على التحقيق في خطوات منظمة الصحة بشأن كورونا 

فرانس برس
19 مايو 2020
منظمة الصحة تعرضت لانتقادات إزاء تعاملها مع وباء كورونا
منظمة الصحة تعرضت لانتقادات إزاء تعاملها مع وباء كورونا

توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تصاعد انتقادات الولايات المتحدة لكيفية تعاطيها مع الوباء وتهديدها بوقف التمويل الأميركي بشكل دائم وحتى الانسحاب من عضويتها.

وتبنت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قرارا بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة.

ودعا القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للوباء، الذي أصاب أكثر من 4.8 ملايين شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 318 ألفا.

ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية في ما يتعلق بوباء كوفيد-19".

ولم تنأ الولايات المتحدة بنفسها عن الإجماع، كما كان يخشى البعض بعدما انتقدت المنظمة في اليوم الأول من الاجتماع الاثنين، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء.

لكن واشنطن أبدت أسفها لبند في القرار يدعو إلى "الإسراع في إزالة عقبات غير مبررة لتوزيع سريع وعادل في العالم" للعلاجات واللقاحات.

ويشجع النص على آليات تقاسم "طوعي" لبراءات وحقوق الملكية الفكرية في إطار اتفاقات دولية. لكن الجانب الأميركي يخشى وقوع سابقة خطيرة قد تعوق قدرتها على الاستثمار في أبحاثها ومختبراتها.

وأعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان "تعترف الولايات المتحدة بأهمية الوصول إلى منتجات صحية رخيصة وآمنة وذات نوعية وفعالية"، لكن القرار "يبعث برسالة سيئة" للجهات المنتجة.

يذكر أن الإدارة الأميركية وحكومات أخرى وجهت انتقادات إلى منظمة الصحة على خلفية استجابتها للفيروس الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي. 

وتتهم الولايات المتحدة المنظمة بالفشل في القيام بما يكفي لمكافحة الفيروس خلال مراحله الأولى، والافتقار إلى الاستقلال عن بكين في التعامل مع كورونا، واتهمتها بأنها أدارت أزمة الوباء العالمي عبر التماشي مع موقف الصين التي تسترت على حجمها. 

وزير الصحة الأميركي أليكس أزار، كان قد ألقى باللوم على منظمة الصحة لعدم الحصول على المعلومات اللازمة أو توفيرها للقضاء على الوباء.

وهدد الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن الشهر الماضي تجميدا مؤقتا لمساهمات بلاده في ميزانية المنظمة، بوقف كلي للتمويل الأميركي وحتى الانسحاب من المنظمة إذا لم تدخل تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الـ30 يوما المقبلة.

واتهم المنظمة ومديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بارتكاب أخطاء متكررة في تعاملها مع المرض، تبين أنها مكلفة للغاية بالنسبة للعالم، وقال إنها دمية في يد الصين.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر مانحي منظمة الصحة، وتقدم حوالي 450 مليون دولار سنويا لها.

فرانس برس