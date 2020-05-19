صحة

يشبه كوفيد-19.. وباء فيروسي قد يفتك بالأرانب في ولايات أميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
وباء فيروسي قاتل يهدد بفناء ملايين الأرانب في الولايات المتحدة
وباء فيروسي قاتل يهدد بفناء ملايين الأرانب في الولايات المتحدة

يهدد فيروس قاتل بالقضاء على مجموعات كاملة من الأرانب عبر ولايات أميركية متعددة، وفق ما نقلته "شبكة سي إن إن" الأميركية عن مختصين.

والحديث هنا عن سلالة فيروسية تصيب الأرانب بأمراض نزفية قاتلة، وقد ظهرت مؤخرًا في جيوب بمناطق غربي الولايات المتحدة. ويقول باحثون إنها إذا استمرت في الانتشار دون رادع، فقد تضر بأكثر من عشرة أنواع من الأرانب في الولايات المتحدة، إضافة إلى النظم البيئية التي تنتمي إليها.

المرض شديد العدوى وغير مرتبط بفيروس كورونا المستجد، ولا ينتقل إلى البشر، وتقتصر الإصابة به على الأرانب والأرانب البرية وبعض الفصائل القريبة إليها.

يمكن للفيروس النزفي الجديد أن يسبب للأرانب المصابة نزيفًا داخليًا وتورمًا، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم اكتشاف إصابتها إلا بعد موتها، وفقًا لدائرة الأسماك والحياة البرية في ولاية كاليفورنيا.

وقال مات غومبر، عالم أمراض البيئة ورئيس قسم الأسماك والحياة البرية وعلم البيئة في جامعة ولاية نيو مكسيكو، إن هناك وجه شبه بين مرض الأرانب النزفي وكوفيد-19.

ويعتقد أن كليهما "انتشر" من فصيلة حية إلى أخرى؛ في حالة الفيروس التاجي الجديد، يرجح انتقاله من الخفافيش إلى البشر. وفي المرض النزفي، من الأرانب المحلية إلى الأرانب البرية. إضافة إلى أن كليهما ظهر بسرعة كبيرة، باغتت مسؤولي الصحة، وتركت لهم نافذة محدودة من الوقت للتصرف.

وقال غومبر ، إن المرض جديد للغاية، وأوضح أن الفيروس ظهر بين الأرانب في أوروبا قبل نحو عقد من الزمن، لكن نسخة جديدة منه ظهرت جنوب غربي الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي.

وبحسب غومبر، فإن علماء البيئة ليسوا متأكدين مما إذا كان المرض سيسبب تفشيًا مكثفًا في مناطق محلية، أو وفيات واسعة النطاق للأرانب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي الحالتين، قد تكون الخسائر فادحة، فالفيروس الجديد، كما يقول غومبر، يهدد فصائل كثيرة من الأرانب، بعضها مهدد بالانقراض.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ترامب: أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ 10 أيام

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في الوصول إلى لقاح قبل نهاية العام - 15 مايو 2020
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً أنه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض عن العقار "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

ورداً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن العقار "يعمل بشكل عظيم"، في معرض دفاعه عن الدواء الذي حذرت منه وكالات صحية أميركية وعالمية.

وظهرت تقارير متناقضة عن فعالية وجدوى استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج حاملي فيروس كورونا، فبعد أن حظي العقار ببعض الإشادات، عادت منظمات صحية عالمية لتحذر من مخاطر استخدامه والإقبال الشديد عليه.

وقال ترامب إنه طلب من طبيب البيت الأبيض رأيه بشأن تعاطي العقار، مبينا أن الطبيب قال له "نعم يمكنك ذلك إن كنت تحب".

وشكك ترامب في التقارير التي تتحدث عن مخاطر الدواء، مؤكدا أن "التقارير الزائفة شملت مرضى كانوا في حالة سيئة جدا، كانوا يحتضرون" وأضاف "لو لم يكن جيدا هل كان الأطباء يأخذونه؟ العقار مستعمل منذ أربعين سنة وهو جيد".

وقال الرئيس الأميركي إنه تلقى رسالة من طبيب أميركي يطالبه فيها بالضغط من أجل السماح باستخدام العقار بعد تحقيقه نتائج إيجابية، مضيفا "أعتقد إنه يجب السماح للناس بتناول العقار لأغراض منع إصابتهم بالمرض".

ولم تثبت الدراسات التي أجريت مؤخرا، بشكل قاطع، ما إذا كان كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يفيدا مرضى كوفيد-19، بل حذر بعضها من أنه قد يسبب ضررا للمصابين بالمرض.

وحذرت وكالة الأدوية الفرنسية الأطباء قبل أكثر من شهرين، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة مرض كوفيد-19، في وقت يزداد القلق حيال آثاره الجانبية.

وتسلطت الأضواء على استخدام هذه التوليفة المثيرة للجدل، منذ نشر الأخصائي الفرنسي في علم الأمراض المعدية ديدييه راؤول، دراستين صغيرتين أظهرتا أنها قد تنجح في علاج المصابين بالفيروس الذي لم يظهر له دواء بعد.

ووجدت أبحاث أنه يتسبب بمشاكل في نبضات القلب، وهو أمر قد يفضي إلى وفاة المرضى.

كما أن "المعاهد الوطنية الأميركية للصحة" أكدت أيضا أنه لا توجد بيانات كافية للتوصية باستخدامه في الأشخاص المصابين بالمرض الجديد، وأصدرت FDA  تحذيرا من تناول الدواء خارج المستشفى أو القيام بتجارب سريرية بعد تقارير عن "مشاكل خطيرة في نظم القلب" لدى المرضى.

الحرة - واشنطن