أكثر فتكا من الإنفلونزا بـ10 مرات.. فيروس كورونا يقتل 1.04 % من المصابين به

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى أن فيروس كورونا يقتل 1.04٪ من الأشخاص المصابين به، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا أكثر فتكاً بـ10 مرات من فيروس الإنفلونزا، الذي تبلغ نسبة الوفيات به 0.1 %.

وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المرض يقتل واحدًا من بين كل 100 شخص يصاب به.

وقد قدر الباحثون معدل وفيات الفيروس باستخدام خوارزمية معقدة تستند إلى عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم الإيجابية في 139 دولة حول العالم، كما قاموا بدمج عدد الإصابات مع مدى دقة الاختبارات التي تم إجراؤها، وإنشاء ما وصفوه بأنه "نهج إحصائي جديد قائم على جهد أخذ العينات".

كما نظرت الدراسة في كيفية تحديد كل دولة لمن يجب أن تختبره، وعدد اختباراتها الإيجابية، وأخذت في الاعتبار أعداد السلبيات الكاذبة.

ومن خلال استخدام الأرقام، حدد الباحثان ريتشارد غرويل وغوليو دي ليو، معدل الوفيات المقدر للإصابة بالفيروس عند 1.04 %، وقالوا إنه يتراوح بين 0.77 % و1.38%، مشيران إلى أن المتوسط بينهما هو 1.04%.

وتم نشر الدراسة على موقع "MedRxiv" دون مراجعة من قبل علماء آخرين للتحقق من الأخطاء، وقال العالمان: "معدل الوفيات الناجمة عن العدوى لدينا يتماشى مع العديد من التقديرات السابقة".

وأشار الباحثان إلى أن تحديد مدى معدل الوفيات بدقة صعب لأن الكثير من مرضى الفيروس قد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون خفيفة، لدرجة أنهم يصابون ويتعافون من الفيروس دون أن يشعروا.

وأضافا أن صعوبة تقدير معدل الوفيات العالمي تزداد بفعل الاختلافات في استراتيجيات الاختبار عبر البلدان، وكذلك العوامل التي تجعل بعض السكان أكثر أو أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد.

يذكر أن أكثر من 4.9 مليون شخصا أصيبوا بالفيروس حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 324 ألف حالة وفاة.