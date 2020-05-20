صحة

انتقادات لإجراءات منع السفر: "أفضل سيناريو لنشر كورونا"

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
مطار جي اف كينيدي منتصف مارس الماضي حيث أصبحت نيويورك من أكبر بؤر كورونا في العالم
مطار جي اف كينيدي منتصف مارس الماضي حيث أصبحت نيويورك من أكبر بؤر كورونا في العالم | Source: ap

فوضى، ونقطة انتشار للوباء، هكذا وصف تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز إجراءات حظر السفر التي فرضتها العديد من الدول لمنع وصول فيروس كورونا لها.

ما يحصل في العالم الآن أثبت أن إجراءات حظر السفر لم تنجح في وقف انتشار الفيروس الذي طال قرابة 5 ملايين شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 323 ألف شخص.

وعلى سبيل المثال فقد اكتظت المطارات الأميركية بالمسافرين العائدين للولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيتم فرض قيود سفر على دخول المسافرين القادمين من دول أوروبية، ورغم أنها تشمل الأجانب فقط إلا أنها تسببت في إلغاء الأميركيين لإجازاتهم التي يقضيها العديد منهم خارج البلاد، والعودة برحلات طيران تعج المسافرين.

حالة الارتباك التي حصلت على الأرجح شكلت البذور الأولى لانتشار المرض بشكل أسرع، حيث وجد العديد أنفسهم جنبا إلى جنب في قاعات استقبال مكتظة ومسافرون أصحاء يتشاركون الهواء مع آخرين مصابين بالفيروس والذين كان بعضهم لا يعلم أنه مصاب بالأصل.

في منتصف مارس الماضي شهد ما لا يقل عن 12 مطار في الولايات المتحدة حالة من الارتباك بسبب عدم القدرة على التعامل مع أعداد المسافرين الكبير القادمين من أوروبا ودول أخرى، حيث كانت المطارات تجري فحوصات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

الفحوصات التي كانت تجرى لم تكن كافية أو حتى عملية، وكانت تعتمد على استبيان يجيب فيه المسافر عما إذا كان يشعر بأي من أعراض المرض أم لا، وكان يسمح للجميع بالدخول من دون أي اختبارات حقيقية.

العديد من المسافرين كانوا قد غردوا منتقدين الإجراءات والاكتظاظ في صالات المطارات معتبرين أن هذا الأمر يمثل "أفضل سيناريو من أجل نشر المرض لا الحماية منه"، حسب المجلة الأميركية.

أزمة الجائحة الحالية أثبتت أن حظر السفر وإغلاق الحدود لا يفعل سوق القليل لوقف انتشار فيروسات من هذا النوع، كما أثبتت الدول أنها لم تتعلم شيئا من الأوبئة التي حصلت سابقا، وعلى سبيل المثال كانت دراسة نشرتها مجلة هارفارد للصحة العامة قد كشفت أن حظر الطيران وإغلاق الحدود خلال وباء أيبولا في 2014 لم تكن فعالة في السيطرة على انتشار المرض، ولكنها جعلت من مكافحة المرض أكثر صعوبة.

دراسة أخرى نشرتها عملية أخرى مطلع العام الحالي كانت قد وجدت أن قيود السفر كان لها أثر في منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة.

وأشار تحليل فورين أفيرز أن "قيود السفر المتسارعة والعشوائية" لا تخفف من حدة انتشار المرض ولكنها تؤدي إلى نتائج عكسية، وهذا ما كان ظاهرا في إجراءات الولايات المتحدة وحتى جارتها كندا، وحتى في الدول الأوروبية.

أما الدول التي كان حظر السفر فيها فعالا، فكانت دولا مثل نيوزلندا تايوان وحتى بعض الدول العربية التي اتبعت إجراءات محددة بوقف الرحلات، ودخول أي شخص للبلاد يجب أن يسبقه وضعه في الحجر في فنادق مخصصة لضمان السيطرة ومعرفة الحالات المصابة من غيرها.

وخلص التحليل بأن إجراءات حظر ووقف السفر لا يكون فعالا من دون حزمة إجراءات أخرى، والتعامل بشكل صارم مع المسافرين القادمين بحيث يتم وضعهم في حجر إلزامي بمنازلهم أو بمناطق مخصصة لذلك، ومنعهم من الاختلاط بالآخرين، وهذا لم تفعله إدارة الرئيس الأميركي ترامب.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

Egyptian veteran actor film star Adel Imam walks on the red carpet of the second edition of El-Gouna Film Festival at the…
من زاوية أخرى

بانوراما رمضان الدرامية: قراءة مشاهد عادي
تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية هلال شوال مساء الجمعة مستحيلة
آخر الأخبار

غرّة شوال وموعد عيد الفطر فلكيا في أغلب الدول العربية

منتقدون اعتبروا فيديو جاكي شان جزءا من البروباغندا الصينية
منوعات

هجوم على جاكي شان بعد "فيديو كورونا"

مطار جي اف كينيدي منتصف مارس الماضي حيث أصبحت نيويورك من أكبر بؤر كورونا في العالم
صحة

انتقادات لإجراءات منع السفر: "أفضل سيناريو لنشر كورونا"

صورة مايك شولتز قبل إصابته بكورونا من حسابه في إنستغرام
صحة

"لم يستطع حمل هاتفه".. رجل مفتول العضلات ينشر صورة صادمة له بعد كورونا

أفراد من الجيش الصيني
أميركا

"خطيرة للغاية".. تهنئة أميركية "نادرة" تغضب الصين

تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري
إيران

قتيلان وجرحى بنيران الحرس الثوري الإيراني في كردستان

صحة

"لم يستطع حمل هاتفه".. رجل مفتول العضلات ينشر صورة صادمة له بعد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
صورة مايك شولتز قبل إصابته بكورونا من حسابه في إنستغرام
صورة مايك شولتز قبل إصابته بكورونا من حسابه في إنستغرام

نشر رجل في الـ43 من عمره صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كيف أثر فيروس كورونا على جسده خلال معركته مع كوفيد-19 التي استدعت مكوثه في المستشفى لمدة شهرين تقريبا. 

وقال مايك شولتز وهو ممرض من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، في تصريحات لموقع بزفيد "أردت أن أظهر أن (ما حدث لي) يمكن أن يحدث لأي شخص"، مضيفا "لا يهم إن كنت صغيرا في السن أو كبيرا، تعاني من مرض مزمن أو لا. يمكن أن يؤثر عليك" كورونا.

وتابع شولتز الذي كان مفتول العضلات ويمارس الرياضة ست إلى سبع مرات في الأسبوع، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، إنه فقد حوالي 23 كيلوغراما من وزنه خلال صراعه مع المرض. 

ونشر صورة مركبة له على حسابه في إنستغرام، قبل وبعد المرض أثارت صدمة بين متابعيه.

صورة شولتز التي نشرها على إنستغرام قبل وبعد المرض

وأضاف للموقع بعد أسابيع على مغادرته المستشفى، "كنت ضعيفا جدا. وهذا كان أحد أكثر الأمور إحباطا بالنسبة لي" كما يتذكر، وأردف قائلا "لم أكن قادرا على حمل هاتفي، كان ثقيلا للغاية. لم أكن قادرا على الكتابة على هاتفي، لأن يدايا كانتا ترتجفان كثيرا".

شولتز توجه إلى المستشفى في 16 مارس بعد يومين على وصوله إلى مدينة بوسطن. وكان يشعر بالمرض قليلا لكن لم يكن يعاني من الحمى.

وقبل أسبوع على ذلك، كان في زيارة إلى مدينة ميامي حيث حضر مهرجانا شتويا استمر أسبوعا واستقطب آلاف الأشخاص. 

وعن الاحتفالات قال شولتز، "كنا نعرف أن الفيروس موجود" لكن "لم تكن هناك أي قيود مفروضة أو إجراءات إغلاق. ظننا أن كل ما علينا فعله هو غسل أيدينا مرات أكثر وتجنب لمس الوجه".

وأصيب 38 شخصا على الأقل ممن حضروا المهرجان بكوفيد-19 في وقت لاحق وتوفي ثلاثة منهم. 

بعد ثلاثة أيام على وصولهما إلى بوسطن، بدأ شولتز وصديقه يشعران بالمرض الشديد. ثم ارتفعت حرارة الأول وبدأ بعد ذلك يجد صعوبة في التنفس. كانت رئتاه تمتلئان بالسوائل.

في اليوم الأول، أعطي الممرض أكسجينا عبر أنفه باستخدام أنبوب، ثم باستخدام قناع الأكسجين، لكنه سرعان ما احتاج إلى تدخل طبي أكبر.

وبعد أربعة أيام، نقل إلى مستشفى أكبر حيث ربط بجهاز تنفس اصطناعي لمدة أربعة أسابيع ونصف الأسبوع، لكنه بدأ يتحسن بعد ذلك.

والآن لا يزال الرجل يستعيد عافيته وأصبح وزنه 63.5 كليوغراما، بعد أن كان قبل المرض عند حوالي 87 كيلوغراما.

الحرة / ترجمات - واشنطن