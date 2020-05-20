صحة

"قد تسبب السرطان".. جونسون توقف بيع بودرتها الشهيرة في أميركا وكندا: ماذا عن بقية العالم؟

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
شركة جونسون تتوقف عن بيع منتج بودة أطفال جونسون الذي يعتمد على التلك
شركة جونسون تتوقف عن بيع منتج بودة أطفال جونسون الذي يعتمد على التلك

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها ستتوقف عن بيع "بودرة الأطفال جونسون" التي تعتمد على مادة التلك في الولايات المتحدة وكندا، وأنها اتخذت القرار بعد إعادة تقييم منتجاتها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشركة الأميركية أنها ستوقف مبيعات المنتج، الذي يشكل حوالي 0.5 ٪ من تجارتها في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، لكن تجار التجزئة سيواصلون بيع المخزون الحالي.

وأعلنت أنها ستواصل بيع مسحوق الأطفال القائم على نشاء الذرة في أميركا الشمالية، وستبيع منتجاتها القائمة على التلك ونشا الذرة في أسواق أخرى حول العالم.

ويأتي هذا القرار بعد أن تم  رفع أكثر من 16 ألف دعوى قضائية ضد الشركة من المستهلكين الذين يدعون أن منتجات التلك، بما في ذلك بودرة أطفال جونسون، تسببت في الإصابة بالسرطان. 

وأكدت الدعاوى القضائية أن منتجات التلك الخاصة بالشركة ملوثة بالأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة، بينما ردت الشركة قائلة إنها لا تزال واثقة في سلامة بودرة الأطفال جونسون التي تعتمد على التلك، مستشهدة بـ "عقود من الدراسات العلمية".

كانت الشركة ذكرت أن اختبارها لم يعثر على أسبستوس في بودرة الأطفال بعد أن اكتشفت الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية كميات ضئيلة، ودفع اختبار إدارة الغذاء والدواء الأميركية الشركة إلى سحب دفعة واحدة من بودرة أطفال جونسون في أكتوبر الماضي.

وأضافت الشركة في بيانها: "الطلب على بودرة الأطفال جونسون في أميركا الشمالية يتراجع ويرجع ذلك في جزء كبير منه الى التغيرات في عادات المستهلكين وتصديقهم المعلومات الخاطئة حول سلامة المنتج ووابل مستمر من دعاوى التقاضي".

وأفادت وكالة رويترز أن شركة جونسون أند جونسون تعرف منذ عقود أن التلك يحتوي على مادة الاسبستوس.

يذكر أن هذه القضايا ألزمت الشركة بدفع مليارات الدولارات كتعويض، آخرها الحكم الصادر في 2018، بإلزام الشركة بدفع 4.7 مليار دولار كتعويض لـ22 امرأة، زعمت أن تلك المنتجات تسببت في إصابتهن بسرطان الرحم.

الحرة / ترجمات - دبي

اقرأ أيضا

An employee checks the body temperature of Costa Rica's Sport Herediano coach Argentine Jose Giacone, before a training session…
رياضة

كوستاريكا أول دولة في أميركا اللاتينية تستأنف دوري كرة القدم.. بتذاكر افتراضية للمشجعين

الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية
العراق

نيويورك تايمز: إيران تجرب تكتيكا جديدا في العراق

يتعين على العالم منح أفريقيا حيزا ماليا من أجل الاهتمام بشعوبها
آخر الأخبار

رؤساء أفارقة يتهمون "الدول الغنية" بالتخلي عن قارتهم خلال أزمة كورونا: خذلونا

شركة جونسون تتوقف عن بيع منتج بودة أطفال جونسون الذي يعتمد على التلك
صحة

"قد تسبب السرطان".. جونسون توقف بيع بودرتها الشهيرة في أميركا وكندا: ماذا عن بقية العالم؟

Palestinian Hamas police cadets show their skills during a graduation ceremony from the Police Academy in Gaza City on May 7,…
من زاوية أخرى

هل ستعترف "حماس" بفشل سياساتها؟
لبنان يتسعيد حق التصويت في الأمم المتحدة
عربي ودولي

التوتر بين الصين وأميركا يمتد إلى اجتماع للأمم المتحدة حول سوريا

مع انطلاق التدريب..البريميرليغ يكشف عن لاعبين مصابين بكورونا
آخر الأخبار

يخضعون للعزل.. الدوري الإنكليزي يكشف إصابة لاعبين بكورونا

أميركا

وثيقة مسربة من البنتاغون: جائحة كورونا قد تستمر حتى صيف 2021

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون

كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.

وحذرت المذكرة، التي حصل عليها موقع Task & Purpose، من "احتمال حقيقي" بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".

وجاء في المذكرة: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

ونقل موقع ذا هيل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنهم لم يتمكنوا من العثور على نسخة من المذكرة بالصيغة المتداولة إعلاميا، ولم يتمكنوا من تأكيدها على وجه التحديد.

لقد أكدوا بالفعل، بحسب ذا هيل، أن الوزارة "تواصل تطوير خطط تتعلق بالعمل في بيئة كوفيد-19، وأن بعض صيغ هذه الخطط لها لغة مماثلة للمذكرة التي تم الحديث عنها، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها".

وأضافوا القول"لم تتم الموافقة على الخطط من قبل كبار قادة وزارة الدفاع بعد، ولن نناقش ما قد يكون في النسخة النهائية من هذه الخطط"، وفقا لموقع ذا هيل.

وتعزز المذكرة الجديدة التشكيك في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل.

ووفقا للمذكرة المسربة "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، من خلال التحصين، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس."

ودعت المذكرة إلى زيادة الاختبارات وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف... أتناول حبّة يومياً"، وهو ما أثار ردود فعل قوية في الأوساط العلمية والسياسية. 

ويستخدم عقار هيدروكسي كلوروكين منذ وقت طويل ضد الملاريا، لكن مدى نجاعته ضد فيروس كورونا المستجد غير مثبتة حتى الآن من خلال أي دراسة دقيقة. 

 وردّاً على سؤال عن سبب تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، صرح ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟".

الحرة / ترجمات - واشنطن