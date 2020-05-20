صحة

قبل ساعة الصفر بـ10 أيام.. 3 أعراض تشير إلى احتمالية وفاة مريض كورونا بنسبة 90%

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
توصل العلماء إلى 3 دلائل في دم مريض كورونا تشير إلى احتمالية وفاته بنسبة 90%
توصل العلماء إلى 3 دلائل في دم مريض كورونا تشير إلى احتمالية وفاته بنسبة 90%

حدد العلماء 3 دلائل بيولوجية في عينات دم مرضى فيروس كورونا المستجد تشير إلى احتمالية وفاة المصاب بالفيروس بنسبة تصل إلى 90% وذلك قبل الوفاة بنحو 10 أيام.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل الدلائل هي: مستوى الإنزيم " LDH" وهو المرتبط بتفكك الأنسجة، ومستوى "C-CRP" وهو بروتين يتم إنتاجه أثناء الالتهاب، بالإضافة إلى انخفاض نوع من خلايا الدم البيضاء الموجودة في الدم تسمى "الخلايا الليمفاوية".

ويعد استخدام هذه العلامات للتشخيص المبكر لخطر الوفاة بين الأشخاص المصابين بكوفيد-19 أمرًا حيويًا لإعطاء الأولوية للرعاية للمرضى الأكثر عرضة للخطر.

ويوفر البحث طريقة للتنبؤ بسرعة بالمرضى المعرضين لأعلى المخاطر، مما يسمح لهم بتلقي العلاج العاجل وربما تقليل معدل الوفيات.

وأكدوا الباحثون الذين نشروا دراستهم في مجلة "Nature Machine Intelligence" أنه يمكن قياس الدلائل الثلاث بسهولة في أي مستشفى.

وقالوا: "في المستشفيات المزدحمة، ونقص الموارد الطبية، يمكن أن تساعد هذه الدلائل البسيطة في تحديد أولويات المرضى الذين يتحتاجون إلى رعاية بسرعة، خاصة عندما تكون موارد الرعاية الصحية محدودة."

وأضاف الباحثون أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا تضع ضغطًا على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن التقييم السريري السريع والدقيق وشديد المرض يعد أمرا حيويا.

وللتوصل لهذه النتائج، استخدم الباحثون قاعدة بيانات لعينات الدم من 485 مريضاً مصاباً في منطقة ووهان بين 10 يناير و 18 فبراير هذا العام، وبحلول 18 فبراير، تم استخدام عينات جديدة من 375 مريضا، توفي منهم 174 شخصا.

ومن خلال جمع المعلومات الطبية لكلتا المجموعتين من المرضى، تمكن الباحثون من تحديد الخصائص الأكثر شيوعًا في المرضى الذين لقوا حتفهم، وتمكنت الدراسة من تحديد نتائج المرضى بدقة، بغض النظر عن تشخيصهم الأصلي عند دخول المستشفى.

وجاء متوسط دقة الدلائل الثلاثة في تحديد مصير مرضى كورونا نحو 90%، ويمكن تطبيقها على أي عينة دم يتم أخذها طوال فترة إقامة المريض في المستشفى.

وأفاد الباحثون أن المستويات العالية نسبيا من إنزيم " LDH" تلعب دورا حاسما في تمييز الغالبية العظمى من الحالات التي تتطلب عناية طبية فورية، مؤكدين أن هذا يتفق مع المعرفة الطبية الحالية بأن مستويات LDH المرتفعة مرتبطة بانهيار الأنسجة التي تحدث في أمراض مختلفة، بما في ذلك الاضطرابات الرئوية مثل الالتهاب الرئوي.

أما العلامة الثانية كانت انخفاض نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الليمفاوية، وهي حالة تعرف باسم "قلة اللمفاويات".

وأشار الباحثون إلى أن الخلايا الليمفاوية "ذات أهمية أساسية" في جهاز المناعة لأنها تحدد الاستجابة المناعية للكائنات الحية الدقيقة المعدية والمواد الغريبة الأخرى، وفي البالغين من البشر، تشكل الخلايا الليمفاوية ما يقرب من 20 إلى 40 % من إجمالي عدد خلايا الدم البيضاء وتتركز في الأعضاء والأنسجة اللمفاوية المركزية، مثل الطحال واللوزتين والعقد الليمفاوية، حيث من المرجح أن تحدث الاستجابة المناعية الأولية.

وبالنسبة للعلامة الثالثة هي الزيادة في بروتين (C-CRP) وهو بروتين عالية الحساسية يزداد عند وجود الالتهاب، وأشار الفريق إلى أنها علامة مهمة للتشخيص السيئ في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وتعكس حالة الالتهاب المستمرة.

الحرة / ترجمات - دبي

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توصل العلماء إلى 3 دلائل في دم مريض كورونا تشير إلى احتمالية وفاته بنسبة 90%
صحة

قبل ساعة الصفر بـ10 أيام.. 3 أعراض تشير إلى احتمالية وفاة مريض كورونا بنسبة 90%

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فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به
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أكثر فتكا من الإنفلونزا بـ10 مرات.. فيروس كورونا يقتل 1.04 % من المصابين به

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به
فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى أن فيروس كورونا يقتل 1.04٪ من الأشخاص المصابين به، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا أكثر فتكاً بـ10 مرات من فيروس الإنفلونزا، الذي تبلغ نسبة الوفيات به 0.1 %.

وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المرض يقتل واحدًا من بين كل 100 شخص يصاب به.

وقد قدر الباحثون معدل وفيات الفيروس باستخدام خوارزمية معقدة تستند إلى عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم الإيجابية في 139 دولة حول العالم، كما قاموا بدمج عدد الإصابات مع مدى دقة الاختبارات التي تم إجراؤها، وإنشاء ما وصفوه بأنه "نهج إحصائي جديد قائم على جهد أخذ العينات".

كما نظرت الدراسة في كيفية تحديد كل دولة لمن يجب أن تختبره، وعدد اختباراتها الإيجابية، وأخذت في الاعتبار أعداد السلبيات الكاذبة.

ومن خلال استخدام الأرقام، حدد الباحثان  ريتشارد غرويل وغوليو دي ليو، معدل الوفيات المقدر للإصابة بالفيروس عند 1.04 %، وقالوا إنه يتراوح بين 0.77 % و1.38%، مشيران إلى أن المتوسط بينهما هو 1.04%.

وتم نشر الدراسة على موقع "MedRxiv" دون مراجعة من قبل علماء آخرين للتحقق من الأخطاء، وقال العالمان: "معدل الوفيات الناجمة عن العدوى لدينا يتماشى مع العديد من التقديرات السابقة".

وأشار الباحثان إلى أن تحديد مدى معدل الوفيات بدقة صعب لأن الكثير من مرضى الفيروس قد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون خفيفة، لدرجة أنهم يصابون ويتعافون من الفيروس دون أن يشعروا.

وأضافا أن صعوبة تقدير معدل الوفيات العالمي تزداد بفعل الاختلافات في استراتيجيات الاختبار عبر البلدان، وكذلك العوامل التي تجعل بعض السكان أكثر أو أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد.

يذكر أن أكثر من 4.9 مليون شخصا أصيبوا بالفيروس حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 324 ألف حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - دبي