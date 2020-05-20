صحة

ليس فقط عبر الكمامة والتعقيم.. خطوة مهمة لتفادي الإصابة بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
تجنب عدوى كورونا الفيروسية، لا يعني فقط التزامك بالنظافة وقواعد التباعد الاجتماعي، ولكن للزمن دورا أيضا
تجنب عدوى كورونا الفيروسية، لا يعني فقط التزامك بالنظافة وقواعد التباعد الاجتماعي، ولكن للزمن دورا أيضا

تجنب عدوى كورونا الفيروسية، لا يعني فقط التزامك بالنظافة وقواعد التباعد الاجتماعي، ولكنَّ للزمن دورا أيضا.

فالدلائل المتزايدة تشير إلى أن عدوى كوفيد-19، مثل الأوبئة الأخرى، مرتبطة بطول فترة التعرض للفيروس. فكلما طالت فترة بقائك في بيئة قد تحتوي على الفيروس، زاد خطر الإصابة بالمرض،  حسب تقرير  لـCNN.

وقد لخص إرين بروميغ، عالم المناعة وأستاذ علم الأحياء في جامعة ماساتشوستس، الأمر في معادلة قصيرة "العدوى الناجحة = التعرض للفيروس × الوقت". 

وتكمن الفكرة الرئيسية في أن الناس يصابون بالمرض عندما يتعرضون لكمية معينة من الجسيمات الفيروسية تسمى Infectious Dose  أو "جرعة العدوى".

ويمكن الوصول إلى هذه الكمية الفيروسية المعدية عندما يطلق المصابون كميات هائلة من الجسيمات الفيروسية في الهواء عن طريق العطس أو السعال.

مع الإشارة إلى أن الشخص المصاب الذي يتحدث أو حتى يتنفس، أيضا يطلق بعض الفيروسات في الهواء، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن في مكان مغلق، يمكن أن يصيب أيضا الآخرين.

يقول بروميغ إن "حدوث العدوى مسألة توازن دائم بين التعرض للفيروس، والوقت.. فعند التعرض لكميات عالية من الفيروس، يكفي وقت قصير للعدوى" والعكس صحيح، حسب بروميغ.

وأوضح عالم الأحياء أن صيغته البسيطة هذه تعني أن القيام برحلة تسوق قصيرة في أحد المتاجر، تأتي مع خطر منخفض نسبيا بالإصابة  بكورونا، خلافا للعاملين في تلك المتاجر، الذين يقضون فيها ساعات طويلة.

وأظهرت عدة دراسات حديثة مخاطر قضاء وقت طويل في مكان مغلق مع شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وعلى سبيل المثال، كانت المراكز الأميركية السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد أوضحت كيف أن شخصا واحدا مصابا بالفيروس، أصاب 53 آخرين من بين 61 شاركوا لأكثر من ساعتين في تمارين موسيقية بولاية واشنطن في مارس الماضي.

ونظرًا لأن إجراء تجارب فيروسية على البشر أمر غير أخلاقي، فإن البيانات محدودة حول مقدار التعرض والوقت المطلوبين للعدوى بالضبط. كما يرتبط الأمر بعوامل أخرى مثل سن الفرد وقوة مناعته.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على موقعها على الإنترنت إن "البيانات غير كافية لتحديد المدة الزمنية التي تشكل تعرضا طويل الأمد للفيروس، بدقة. إذ تختلف التوصيات حسب طول فترة التعرض، ولكن يمكن استخدام 15 دقيقة من التعرض للفيروس، من مدى قريب، كتعريف عملي" لنقل العدوى.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صحة

ليس فقط عبر الكمامة والتعقيم.. خطوة مهمة لتفادي الإصابة بكورونا

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أزمة كورونا

اختبار دقيق.. كورونا يختبئ على هذه الأسطح 

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
الدراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح ما بين ثلاث ساعات إلى سبعة أيام
الدراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح ما بين ثلاث ساعات إلى سبعة أيام

عندما تم إدخال طالبين إلى حجر صحي في فندق بالصين في 19 مارس الماضي بعد عوتهما من السفر، كانت لا تظهر عليهما أي أعراض بإصابتهما بمرض كوفيد-19. 

وكان من المفترض أن يبقيا في الفندق مدة الحجر وهي 14 يوما، لكن في صباح اليوم التالي من الحجر، تم أخذ مسحة من الطالبين لاختبارها رغم أنه لا تظهر عليهما الأعراض، فكانت النتيجة إيجابية، فتم نقلهما إلى المستشفى. 

بعد ثلاث ساعات من نتيجتهما الإيجابية فحص باحثون غرف الطالبين وأخذوا عينات من الأسطح المختلفة بلغت 22 عينة. 

وشملت العينات مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، ومقابض الصنابير، وموازين الحرارة، وأجهزة التحكم عن بعد التلفزيونية، وأغطية الوسائد، وأغطية اللحاف، والملاءات، والمناشف، ومقابض أبواب الحمام، ومقاعد المرحاض، وأزرار تنظيف المرحاض.

وبعد اختبار العينات، تبين وجود فيروس كورونا على ستة أسطح من غرفة المريض الأول، وهي مفتاح الضوء ومقبض باب الحمام والورقة وغطاء لحاف ومنشفة وغطاء وسادة، فيما تم اكتشاف عينات إيجابية على صنبور الماء وغطاء وسادة في غرفة المريض الثاني، بحسب دراسة صينية نشرت الاثنين في مجلة الأمراض المعدية الناشئة التابعة للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). 

وقال الباحثون إن الدراسة تثبت أن الفيروس ينتشر بسرعة ويتواجد على كثير من الأسطح في وقت قصير نسبيا. 

وأضافت الدراسة أن الفيروس تواجد بشكل كثيف على الأسطح التي لامسها المريض لوقت طويل مثل أغطية الوسائد. 

وتؤكد الدراسة ضرورة إيلاء الاهتمام أثناء معاملة الحاجيات الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، مثل أغطية الوسائد والملاءات عند تغييرها أو غسلها، وأنه يمكن تلوث البيئة المحيطة بسبب هذه الأشياء. 

وتشير الدراسات إلى أن الفيروس قد يعيش ويبقى على الأسطح في فترة ما بين ثلاث ساعات إلى سبعة أيام اعتمدا على نوع مادة السطح والجو المحيط. 

الحرة / ترجمات - واشنطن