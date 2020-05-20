مع بدء العودة إلى المدارس.. هل ينشر الأطفال فيروس كورونا؟

مع بدء العديد من الدول في الخروج من عمليات الإغلاق المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا، أصبحت مسألة كيفية تأثير الفيروس على الأطفال وفكرة إعادة فتح المدارس تكتسب أهمية متزايدة.

ولمعرفة إن كانت إعادة فتح المدارس تسبب في نشر الفيروس بين الأطفال؟ أعدت وكالة رويترز تقريرا للإجابة على عدة أسئلة.

هل لدى الأطفال مخاطر أقل للإصابة بفيروس كورونا؟

بالرغم من أن هناك عددا أقل من حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال مقارنة بالحالات بين البالغين، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلا أن علماء الأوبئة يرون أن هذه المعدلات لا تشمل على الأرجح الأطفال عديمي الأعراض، حيث نادرًا ما يتم اختبار الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض للعدوى.

وأفادت الوكالة أن حوالي 2 ٪ من الحالات الأميركية المؤكدة كانت بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويبلغ هذا المعدل 2.2٪ في الصين، و 1.2٪ في إيطاليا، و0.8٪ في إسبانيا.

كما طلب المسؤولون من الأطباء أن يكونوا في حالة تأهب لحالات متلازمة الالتهاب النادرة التي تهدد الحياة والمرتبطة بفيروس كورونا لدى الأطفال، والتي يقال إنها تشبه متلازمة كاواساكي.

هل الأطفال ينقلون العدوى كالبالغين؟

وجدت دراسة حديثة أن الأطفال كانوا المصدر الأولي للعدوى في أقل من 10 ٪ من الحالات، وقد تم تقديم هذه النتيجة ضمن تقرير الدراسة، التي أعدتها جامعة كوينزلاند ونشرتها منصة "SSRN" في أبريل، ولكن لم تتم مراجعتها بعد، وقد توصلت العديد من الدراسات الصغيرة في دول مثل إيران وفرنسا وهولندا إلى استنتاجات مماثلة.

هل يحمل الأطفال نفس حجم الفيروس؟

وجدت دراسة واحدة على الأقل نظرت في كمية الفيروس التاجي في جسم مرضى كوفيد-19، وهو قياس يعرف باسم "الحمل الفيروسي"، أن الحجم لم يكن مرتبطًا بالعمر.

وقال باحثون في معهد علم الفيروسات في "Charité - Universitätsmedizin" الألماني أن تحليلًا سابقًا هذا العام لما يقرب من 4000 عينة اختبار إيجابية، اكتشف أن الأطفال الصغار لا يختلفون بشكل كبير عن البالغين في الحمل الفيروسي، مما دفعهم إلى الحذر من إعادة فتح المدارس بشكل غير محدود.

لكن تحليلاً منفصلاً لتلك الدراسة أجرته جامعة زيوريخ السويسرية حذر من صعوبة تفسير النتائج بسبب الأساليب الإحصائية المستخدمة وقلة عدد الحالات التي تم تحديدها لدى الأطفال والمراهقين.

وكتب المؤلف الرئيسي للتحليل الدكتور ليونارد هيلد، أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة زيوريخ "إن إعادة تحليل البيانات يشير إلى وجود أدلة ولكن ليست قاطعة تؤكد زيادة الحمل الفيروسي مع زيادة العمر".

