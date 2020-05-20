صحة

مع بدء العودة إلى المدارس.. هل ينشر الأطفال فيروس كورونا؟

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الأطفال عند إعادة فتح المدارس
مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الأطفال عند إعادة فتح المدارس

مع بدء العديد من الدول في الخروج من عمليات الإغلاق المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا، أصبحت مسألة كيفية تأثير الفيروس على الأطفال وفكرة إعادة فتح المدارس تكتسب أهمية متزايدة.

ولمعرفة إن كانت إعادة فتح المدارس تسبب في نشر الفيروس بين الأطفال؟ أعدت وكالة رويترز تقريرا للإجابة على عدة أسئلة.

 

  • هل لدى الأطفال مخاطر أقل للإصابة بفيروس كورونا؟

بالرغم من أن هناك عددا أقل من حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال مقارنة بالحالات بين البالغين، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلا أن  علماء الأوبئة يرون أن هذه المعدلات لا تشمل على الأرجح الأطفال عديمي الأعراض، حيث نادرًا ما يتم اختبار الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض للعدوى.

وأفادت الوكالة أن حوالي 2 ٪ من الحالات الأميركية المؤكدة كانت بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويبلغ هذا المعدل 2.2٪ في الصين، و 1.2٪ في إيطاليا، و0.8٪ في إسبانيا.

كما طلب المسؤولون من الأطباء  أن يكونوا في حالة تأهب لحالات متلازمة الالتهاب النادرة التي تهدد الحياة والمرتبطة بفيروس كورونا لدى الأطفال، والتي يقال إنها تشبه متلازمة كاواساكي.

 

  • هل الأطفال ينقلون العدوى كالبالغين؟

وجدت دراسة حديثة أن الأطفال كانوا المصدر الأولي للعدوى في أقل من 10 ٪ من الحالات، وقد تم تقديم هذه النتيجة ضمن تقرير الدراسة، التي أعدتها جامعة كوينزلاند ونشرتها منصة "SSRN" في أبريل، ولكن لم تتم مراجعتها بعد، وقد توصلت العديد من الدراسات الصغيرة في دول مثل إيران وفرنسا وهولندا إلى استنتاجات مماثلة. 

 

  • هل يحمل الأطفال نفس حجم الفيروس؟

وجدت دراسة واحدة على الأقل نظرت في كمية الفيروس التاجي في جسم مرضى كوفيد-19، وهو قياس يعرف باسم "الحمل الفيروسي"، أن الحجم لم يكن مرتبطًا بالعمر.

وقال باحثون في معهد علم الفيروسات في "Charité - Universitätsmedizin" الألماني أن تحليلًا سابقًا هذا العام لما يقرب من 4000 عينة اختبار إيجابية، اكتشف أن الأطفال الصغار لا يختلفون بشكل كبير عن البالغين في الحمل الفيروسي، مما دفعهم إلى الحذر من إعادة فتح المدارس بشكل غير محدود.

لكن تحليلاً منفصلاً لتلك الدراسة أجرته جامعة زيوريخ السويسرية حذر من صعوبة تفسير النتائج بسبب الأساليب الإحصائية المستخدمة وقلة عدد الحالات التي تم تحديدها لدى الأطفال والمراهقين.

وكتب المؤلف الرئيسي للتحليل الدكتور ليونارد هيلد، أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة زيوريخ "إن إعادة تحليل البيانات  يشير إلى وجود أدلة ولكن ليست قاطعة تؤكد زيادة الحمل الفيروسي مع زيادة العمر".
 

الحرة / ترجمات - دبي

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صحة

أكثر فتكا من الإنفلونزا بـ10 مرات.. فيروس كورونا يقتل 1.04 % من المصابين به

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به
فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى أن فيروس كورونا يقتل 1.04٪ من الأشخاص المصابين به، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا أكثر فتكاً بـ10 مرات من فيروس الإنفلونزا، الذي تبلغ نسبة الوفيات به 0.1 %.

وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المرض يقتل واحدًا من بين كل 100 شخص يصاب به.

وقد قدر الباحثون معدل وفيات الفيروس باستخدام خوارزمية معقدة تستند إلى عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم الإيجابية في 139 دولة حول العالم، كما قاموا بدمج عدد الإصابات مع مدى دقة الاختبارات التي تم إجراؤها، وإنشاء ما وصفوه بأنه "نهج إحصائي جديد قائم على جهد أخذ العينات".

كما نظرت الدراسة في كيفية تحديد كل دولة لمن يجب أن تختبره، وعدد اختباراتها الإيجابية، وأخذت في الاعتبار أعداد السلبيات الكاذبة.

ومن خلال استخدام الأرقام، حدد الباحثان  ريتشارد غرويل وغوليو دي ليو، معدل الوفيات المقدر للإصابة بالفيروس عند 1.04 %، وقالوا إنه يتراوح بين 0.77 % و1.38%، مشيران إلى أن المتوسط بينهما هو 1.04%.

وتم نشر الدراسة على موقع "MedRxiv" دون مراجعة من قبل علماء آخرين للتحقق من الأخطاء، وقال العالمان: "معدل الوفيات الناجمة عن العدوى لدينا يتماشى مع العديد من التقديرات السابقة".

وأشار الباحثان إلى أن تحديد مدى معدل الوفيات بدقة صعب لأن الكثير من مرضى الفيروس قد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون خفيفة، لدرجة أنهم يصابون ويتعافون من الفيروس دون أن يشعروا.

وأضافا أن صعوبة تقدير معدل الوفيات العالمي تزداد بفعل الاختلافات في استراتيجيات الاختبار عبر البلدان، وكذلك العوامل التي تجعل بعض السكان أكثر أو أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد.

يذكر أن أكثر من 4.9 مليون شخصا أصيبوا بالفيروس حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 324 ألف حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - دبي