صحة

أمل يلوح في الأفق.. 6 لقاحات جديدة ضد كورونا تظهر فعاليتها على القرود

الحرة / ترجمات - دبي
21 مايو 2020
6 لقاحات جديدة ضد كورونا تظهر فعاليتها في القرود
6 لقاحات جديدة ضد كورونا تظهر فعاليتها في القرود

أظهرت دراستان جديدتان أجراها باحثون من المركز الطبي بيث إسرائيل ديكونيس بجامعة هارفارد في بوسطن الأميركية، فعالية 6 لقاحات ضد فيروس كورونا في تجارب على قرود الريسوس المكاك.

كما أظهرت الدراسات أن الحيوانات نجحت في تكوين حصانة ضد الفيروس، وتعتبر هذه النتائج مبشرة وتمنح أملاً جديدًا لاحتمالية التوصل إلى لقاح فعال يحمي البشرية من الفيروس، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

فقد أجرى الدكتور دان باروش وزملاؤه سلسلة من التجارب على القرود لتكوين نظرة أوسع على كيفية تأثير الفيروسات التاجية على القرود - وما إذا كانت اللقاحات قد تحارب مسببات الأمراض. 

ويعمل الدكتور باروش في شراكة مع جونسون آند جونسون، التي تقوم بتطوير لقاح فيروس كورونا يستخدم فيروسًا معدلاً خصيصًا يسمى "Ad26".

وقال الدكتور باروش إن البحث الجديد في القرود "يضع الأسس العلمية" لهذه الجهود.

في الدراسة الأولى، بدأ العلماء بدراسة ما إذا كانت القرود تشكل حصانة ضد الفيروس بعد إصابتها به، لذلك أصابوا تسعة قرود ريسوس غير مُلقحة بالفيروس التاجي الجديد.

وظهرت على القرود أعراض التهاب في الرئة وبعد أيام قليلة وجد باروش وزملاؤه أن الحيوانات بدأت في صنع الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتحول بعضها إلى ما يسمى الأجسام المضادة المحايدة، مما يعني أنها أوقفت الفيروس من دخول الخلايا والتكاثر.

بعد خمسة وثلاثين يومًا من تلقيح القرود، أجرى الباحثون "إعادة تحدي"، حيث قاموا برش جرعة ثانية من الفيروس التاجي في أنوف الحيوانات، ووجد الباحثون أن القرود أنتجت طفرة في الأجسام المضادة المعادلة الواقية، تستطيع القضاء على الفيروس التاجي.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، لا تعني هذه النتائج بالضرورة أن البشر يطورون مناعة قوية تدوم طويلًا ضد الفيروس التاجي، ومع ذلك، وجد الدكتور باروش وآخرون أن البحث مشجع.

 

التجربة الثانية

 

وفي التجربة الثانية، اختبر باروش وزملاؤه مجموعة من اللقاحات على 25 قردًا، وقد حققت 6 نتائج إيجابية عند تجريبها على الحيوانات.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتطعيم القرود بستة لقاحات مختلفة، لكل منها حمضا نوويا مختلفاً، لتشجيع الجسم على انتاج أجسام مضادة تستهدف جزءا من الفيروس يسمى "السنبلة"، وبالفعل نجحت اللقاحات في انتاج هذه الأجسام المضادة التي التصقت بالفيروس ودمرته.

وأظهرت التجربة أن  القردة المُلقحة تحتوي على مستويات أقل من الفيروس في دمائها، وأفاد الباحثون أن 8 من القرود الـ25 لم يكن لديهم فيروس يمكن اكتشافه.

وقال الدكتور باروش: "أعتقد أن هذه ستعتبر بشكل عام أخبارًا جيدة جدًا، هذا يزيد من تفاؤلنا بأن اللقاح لكوفيد -19 سيكون ممكنا".

وتابع: "إذا أجرينا دراسة إعادة التحدي ولم تنجح، فإن ذلك يعني أن جهود اللقاح بأكملها ستفشل، كان يمكن أن يكون هذا خبرًا سيئًا حقًا لسبعة مليارات شخص".

 

الحرة / ترجمات - دبي

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دون حمى أو ضيق تنفس.. معظم مرضى كورونا في إيران يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

الحرة / ترجمات - دبي
21 مايو 2020
مرضى كورونا في إيران تظهر عليهم أعراض الجهاز الهضمي دون الأعراض التنفسية
مرضى كورونا في إيران تظهر عليهم أعراض الجهاز الهضمي دون الأعراض التنفسية

سجل علماء الأوبئة الإيرانيون ارتفاعًا في عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي دون أعراض تنفسية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وقال الدكتور محمد رضا محبوبفر، عالم الأوبئة الفيروسية وعضو فريق عمل الفيروسات التاجية: "كان لدى مرضى كوفيد-19 أعراض مثل السعال وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة من قبل، وقد لوحظت هذه الأعراض في الشهرين الأولين بعد تفشي المرض، ولكن الآن أكثر الأعراض شيوعا لدى المرضى هي في الجهاز الهضمي". 

وقد يؤدي التحول من أعراض الجهاز التنفسي إلى الجهاز الهضمي إلى تأخير تشخيص المصابين الجدد، مما يساهم في انتشار الفيروس.

ووفقاً لصحيفة جيروزالم بوست، تشمل أعراض الجهاز الهضمي الإسهال الحاد والتشنجات البطنية وآلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية وانخفاض درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم، وتعد هذه الأعراض الأكثر انتشارا الآن بين مصابي كورونا من مختلف الفئات العمرية في إيران بما في ذلك كبار السن والأطفال.

وحذر الدكتور سيد حسن عبيدي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعة بابول للعلوم الطبية، من التغير في أعراض فيروس كورونا، قائلاً إن عددًا أقل من المرضى يتم إدخالهم إلى المستشفى بأعراض تنفسية، لكن المزيد من المرضى يعانون من مضاعفات معوية.

وبحسب عبيدي، فإن ربع مرضى كورونا لا يظهر عليهم سوى أعراض الجهاز الهضمي وينتهي بهم الأمر بطلب الرعاية الطبية في وقت لاحق، وهم يختلفون عن أولئك الذين يعانون من أعراض تنفسية أكثر وضوحا، كما أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي ليس لديهم حمى، ولكن لديهم إسهال حاد يمكن أن يحدث خمس مرات على الأقل في اليوم ويستمر حتى أسبوعين.

كما تم الإبلاغ أيضاً عن تلف الكبد والبنكرياس لدى بعض مرضى كورونا في إيران، وفقًا لراديو فاردا.

ووجد الدكتور سيد رضا فاطمي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعة شهيد بهشتي في طهران، أن ما يصل إلى 50٪ من مرضى كورونا تظهر عليهم أعراض معدية، وأن الفيروس يمكن أن يتسبب في تلف الكبد في التهاب البنكرياس بنسبة 20 -30%.

وارتفعت أيضاً حالات السكتات الدماغية المرتبطة بين الفيروس خاصة بين الأطفال.

وكانت دراسة أجراها علماء صينيون من ووهان نُشرت في مجلة "لانسيت" وجدت أن 50٪ من المرضى الذين خضعوا للتجربة أبلغوا عن أعراض في الجهاز الهضمي مثل نقص الشهية والإسهال والقيء وآلام البطن، ولم يعان سوى عدد قليل من المرضى في الدراسة من أعراض الحمى أو الجهاز التنفسي.

وتم اكتشاف العديد من الأعراض الجديدة خلال الشهرين الماضيين والتي قد تكون مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد، ويظهر بعضها حتى بدون أي أعراض تنفسية.

وأشارت تقارير من عدة دول إلى أن أعدادًا كبيرة من مرضى فيروس كورونا قد عانوا من فقر الدم وفقدان حاسة الشم والشيخوخة المصاحبة لتذوق حاسة التذوق، كما يعاني بعضهم من مشاكل عصبية، بما في ذلك الارتباك والسكتة الدماغية والنوبات.

الحرة / ترجمات - دبي