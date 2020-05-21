صحة

"يقلل مستقبلات الفيروس في الجسم".. الماريوانا قد تكون علاج كورونا المنتظر

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
نبتة الماريوانا
نبتة الماريوانا | Source: Courtesy Image

يقوم فريق من العلماء الكنديين باختبار ما إذا كانت مركبات الماريوانا يمكن أن تمنع عدوى الفيروس التاجي.

ويتابع العلماء من جامعة ليثبريدج في ألبرتا نحو 400 سلالة من الحشيش، بينما  أظهرت 12 سلالة قدرة في منع الفيروس من "احتلال" خلايا الإنسان.

فريق البحث يقول إن مستخلصات الكانابيديول (CBD)، المكون الرئيسي للماريزانا، ساعدت في تقليل عدد الخلايا المستقبلة للفيروسات التاجية، وخاصة كوفيد- 19 بأكثر من 70 في المائة.

ومع ذلك، يقول الفريق إنه يجب على الناس عدم التسرع في تناول منتجات القنب وأن التجارب السريرية مطلوبة لتأكيد النتائج.

وابتكر الفريق نماذج بشرية ثلاثية الأبعاد من أنسجة الفم والجهاز الهضمي والأمعاء مع عينة من مقتطفات CBD عالية من نباتات القنب من نوع "ساتيفا"، وتبين أن  المكون الرئيسي في الماريوانا له قدرة على غلق الخلايا أمام "بروتينات" الفيروس التاجي كوفيد- 19.

بعد ذلك، اختبر الباحثون تأثير مستخلصات الماريوانا على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهو أحد المستقبلات المطلوبة لدخول للفيروس الخلايا البشرية، وأظهرت النتائج أن المستخلصات ساعدت على تقليل عدد المستقبلات التي تعد "بوابة" الفيروس التاجي للخلايا "المضيفة" في أجسامنا.

الباحث الرئيسي في الفريق، إيغور كوفالتشوك، قال إن عددا من مركبات الماريوانا "قلص فعلا عدد مستقبلات الفيروسات بنسبة 73 بالمائة".

ثم تابع "إذا كان بإمكاننا تقليل عدد المستقبلات، فهناك فرصة كبيرة للتقليل من عدد الإصابات".

فريق البحث أخذ بالدراسة كذلك، مستقبلات أخرى تدعى TMPRSS2، وهي التي تسمح للفيروس بغزو الخلايا بسهولة أكبر وتكاثرها بسرعة، على حد تعبير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قناة CTV الإخبارية نقلت عن إيغور كوفالتشوك قوله "تخيل أن تكون الزنزانة مبنى كبيرًا، يقلل مركب الكانابينويدز من عدد الأبواب في المبنى بنسبة 70 في المائة، على سبيل المثال، وهذا يعني أن مستوى الدخول سيكون مقيدًا. لذا، لديك فرصة أكبر لمحاربتها".

وقبل هذه الدراسة، بحث علماء أميركيون عن العلاقة بين التبغ والإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ لاحظ كثيرون أن من بين المصابين الأوائل بفيروس كورونا، كان بينهم أقلية قليلة جدا من المدخنين ما جعلهم يربطون عدم الإصابة بتعاطي النيكوتين وهو المكون الرئيسيس للسجائر والتبغ بصفة عامة.

وقال طبيب أميركي لوكالة فرانس برس "هناك خاصية معينة بالنسبة للتبغ، لقد لاحظنا أن الغالبية الساحقة للمرضى في الحالات الخطرة ليسوا من المدخنين، كما لو كان التبغ يحمي من هذا الفيروس عبر النيكوتين".

من جانبه، أكد طبيب في الانعاش في المستشفى الجامعي في بيزانسون بشرق فرنسا، تيبو سوماين، أنه بين المصابين الذين يعالجون في قسم الإنعاش كان هناك "غير مدخنين، أو قلة من المدخنين".

لكن الاخصائيين في معالجة الإدمان على التدخين، يقللون من شأن هذه النظرية باعتبار أن المدخن الذي تظهر عليه عوارض شديدة هو أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف الرئة وصحة القلب والأوعية الدموية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

People attend a vigil in memory of the twin mosque massacre victims in Christchurch on March 24, 2019. - New Zealand will hold…
من زاوية أخرى

"تسامح" انتقائي!

Locals from El Alto, Bolivia, head to a street market despite restrictions banning crowded places regarding the COVID-19…
آخر الأخبار

فضيحة فساد تتعلق بكورونا تطيح بوزير الصحة البوليفي 

ناقلة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي في نيسان أبريل الماضي
عربي ودولي

البنتاغون يتحدث عن ممارسات "غير آمنة" للقوات الصينية في بحر الصين الجنوبي

نبتة الماريوانا
صحة

"يقلل مستقبلات الفيروس في الجسم".. الماريوانا قد تكون علاج كورونا المنتظر

سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
صحة

"لا تعولوا على ظهور لقاح ناجح".. عالم أميركي كبير يبين كيف يمكن القضاء على كورونا

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian speaks during the questions to the government session at the National Assembly in…
عربي ودولي

دول أوروبية تحذر إسرائيل من "رد مشترك" بشأن ضم إجزاء من الضفة الغربية

سلمى حايك تقود حملة ضد العنف الأسري
منوعات

سلمى حايك تقود حملة لمكافحة العنف الأسرى في ظل قيود العزل العام

صحة

"لا تعولوا على ظهور لقاح ناجح".. عالم أميركي كبير يبين كيف يمكن القضاء على كورونا

21 مايو 2020
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

قال عالم أميريكي كبير الأربعاء، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

وقال وليام هاسلتين الباحث الرائد في مجال السرطان والإيدز والجينات البشرية إن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.

ورغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هاسلتين "لن أعول على ذلك".

وقال إن لقاحات تم تصنيعها سابقا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف حيث يدخل الفيروس للجسم.

وأضاف أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم. وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.
وقال إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح، فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.

وقال إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.

وسجّلت الولايات المتّحدة 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفاً و400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريباً تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 (1,55 مليون مصاب)، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء.
 