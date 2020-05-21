دون حمى أو ضيق تنفس.. معظم مرضى كورونا في إيران يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

سجل علماء الأوبئة الإيرانيون ارتفاعًا في عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي دون أعراض تنفسية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وقال الدكتور محمد رضا محبوبفر، عالم الأوبئة الفيروسية وعضو فريق عمل الفيروسات التاجية: "كان لدى مرضى كوفيد-19 أعراض مثل السعال وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة من قبل، وقد لوحظت هذه الأعراض في الشهرين الأولين بعد تفشي المرض، ولكن الآن أكثر الأعراض شيوعا لدى المرضى هي في الجهاز الهضمي".

وقد يؤدي التحول من أعراض الجهاز التنفسي إلى الجهاز الهضمي إلى تأخير تشخيص المصابين الجدد، مما يساهم في انتشار الفيروس.

ووفقاً لصحيفة جيروزالم بوست، تشمل أعراض الجهاز الهضمي الإسهال الحاد والتشنجات البطنية وآلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية وانخفاض درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم، وتعد هذه الأعراض الأكثر انتشارا الآن بين مصابي كورونا من مختلف الفئات العمرية في إيران بما في ذلك كبار السن والأطفال.

وحذر الدكتور سيد حسن عبيدي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعة بابول للعلوم الطبية، من التغير في أعراض فيروس كورونا، قائلاً إن عددًا أقل من المرضى يتم إدخالهم إلى المستشفى بأعراض تنفسية، لكن المزيد من المرضى يعانون من مضاعفات معوية.

وبحسب عبيدي، فإن ربع مرضى كورونا لا يظهر عليهم سوى أعراض الجهاز الهضمي وينتهي بهم الأمر بطلب الرعاية الطبية في وقت لاحق، وهم يختلفون عن أولئك الذين يعانون من أعراض تنفسية أكثر وضوحا، كما أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي ليس لديهم حمى، ولكن لديهم إسهال حاد يمكن أن يحدث خمس مرات على الأقل في اليوم ويستمر حتى أسبوعين.

كما تم الإبلاغ أيضاً عن تلف الكبد والبنكرياس لدى بعض مرضى كورونا في إيران، وفقًا لراديو فاردا.

ووجد الدكتور سيد رضا فاطمي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعة شهيد بهشتي في طهران، أن ما يصل إلى 50٪ من مرضى كورونا تظهر عليهم أعراض معدية، وأن الفيروس يمكن أن يتسبب في تلف الكبد في التهاب البنكرياس بنسبة 20 -30%.

وارتفعت أيضاً حالات السكتات الدماغية المرتبطة بين الفيروس خاصة بين الأطفال.

وكانت دراسة أجراها علماء صينيون من ووهان نُشرت في مجلة "لانسيت" وجدت أن 50٪ من المرضى الذين خضعوا للتجربة أبلغوا عن أعراض في الجهاز الهضمي مثل نقص الشهية والإسهال والقيء وآلام البطن، ولم يعان سوى عدد قليل من المرضى في الدراسة من أعراض الحمى أو الجهاز التنفسي.

وتم اكتشاف العديد من الأعراض الجديدة خلال الشهرين الماضيين والتي قد تكون مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد، ويظهر بعضها حتى بدون أي أعراض تنفسية.

وأشارت تقارير من عدة دول إلى أن أعدادًا كبيرة من مرضى فيروس كورونا قد عانوا من فقر الدم وفقدان حاسة الشم والشيخوخة المصاحبة لتذوق حاسة التذوق، كما يعاني بعضهم من مشاكل عصبية، بما في ذلك الارتباك والسكتة الدماغية والنوبات.