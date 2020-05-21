صحة

دون حمى أو ضيق تنفس.. معظم مرضى كورونا في إيران يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

الحرة / ترجمات - دبي
21 مايو 2020
مرضى كورونا في إيران تظهر عليهم أعراض الجهاز الهضمي دون الأعراض التنفسية
مرضى كورونا في إيران تظهر عليهم أعراض الجهاز الهضمي دون الأعراض التنفسية

سجل علماء الأوبئة الإيرانيون ارتفاعًا في عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي دون أعراض تنفسية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وقال الدكتور محمد رضا محبوبفر، عالم الأوبئة الفيروسية وعضو فريق عمل الفيروسات التاجية: "كان لدى مرضى كوفيد-19 أعراض مثل السعال وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة من قبل، وقد لوحظت هذه الأعراض في الشهرين الأولين بعد تفشي المرض، ولكن الآن أكثر الأعراض شيوعا لدى المرضى هي في الجهاز الهضمي". 

وقد يؤدي التحول من أعراض الجهاز التنفسي إلى الجهاز الهضمي إلى تأخير تشخيص المصابين الجدد، مما يساهم في انتشار الفيروس.

ووفقاً لصحيفة جيروزالم بوست، تشمل أعراض الجهاز الهضمي الإسهال الحاد والتشنجات البطنية وآلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية وانخفاض درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم، وتعد هذه الأعراض الأكثر انتشارا الآن بين مصابي كورونا من مختلف الفئات العمرية في إيران بما في ذلك كبار السن والأطفال.

وحذر الدكتور سيد حسن عبيدي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعة بابول للعلوم الطبية، من التغير في أعراض فيروس كورونا، قائلاً إن عددًا أقل من المرضى يتم إدخالهم إلى المستشفى بأعراض تنفسية، لكن المزيد من المرضى يعانون من مضاعفات معوية.

وبحسب عبيدي، فإن ربع مرضى كورونا لا يظهر عليهم سوى أعراض الجهاز الهضمي وينتهي بهم الأمر بطلب الرعاية الطبية في وقت لاحق، وهم يختلفون عن أولئك الذين يعانون من أعراض تنفسية أكثر وضوحا، كما أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي ليس لديهم حمى، ولكن لديهم إسهال حاد يمكن أن يحدث خمس مرات على الأقل في اليوم ويستمر حتى أسبوعين.

كما تم الإبلاغ أيضاً عن تلف الكبد والبنكرياس لدى بعض مرضى كورونا في إيران، وفقًا لراديو فاردا.

ووجد الدكتور سيد رضا فاطمي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعة شهيد بهشتي في طهران، أن ما يصل إلى 50٪ من مرضى كورونا تظهر عليهم أعراض معدية، وأن الفيروس يمكن أن يتسبب في تلف الكبد في التهاب البنكرياس بنسبة 20 -30%.

وارتفعت أيضاً حالات السكتات الدماغية المرتبطة بين الفيروس خاصة بين الأطفال.

وكانت دراسة أجراها علماء صينيون من ووهان نُشرت في مجلة "لانسيت" وجدت أن 50٪ من المرضى الذين خضعوا للتجربة أبلغوا عن أعراض في الجهاز الهضمي مثل نقص الشهية والإسهال والقيء وآلام البطن، ولم يعان سوى عدد قليل من المرضى في الدراسة من أعراض الحمى أو الجهاز التنفسي.

وتم اكتشاف العديد من الأعراض الجديدة خلال الشهرين الماضيين والتي قد تكون مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد، ويظهر بعضها حتى بدون أي أعراض تنفسية.

وأشارت تقارير من عدة دول إلى أن أعدادًا كبيرة من مرضى فيروس كورونا قد عانوا من فقر الدم وفقدان حاسة الشم والشيخوخة المصاحبة لتذوق حاسة التذوق، كما يعاني بعضهم من مشاكل عصبية، بما في ذلك الارتباك والسكتة الدماغية والنوبات.

الحرة / ترجمات - دبي

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أزمة كورونا

نتائج التجربة السويدية: 20 بالمئة من سكان ستوكهولم طور أجساما مضادة لكورونا

21 مايو 2020
اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.
اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.

قدرت السويد، التي برزت مؤخرا بنهجها الأكثر مرونة وإثارة للجدل بخصوص مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن أكثر من واحد من كل خمسة من سكان ستوكهولم قد يكون طور أجسامًا مضادة للفيروس التاجي القاتل.

وردا على سؤال حول دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة السويدية، قال الأربعاء، كبير علماء الأوبئة أنديرس تيجنيل إنه يعتقد أنه حتى يوم الأربعاء "20 في المئة فقط" من سكان ستوكهولم كانوا على الأرجح مصابين بكوفيد -19.

وأظهرت الدراسة أن 7.3٪ من عينة عشوائية من الناس في العاصمة السويدية، وهي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، قد طورت أجسامًا مضادة عندما تم اختبارها خلال الأسبوع الأخير من أبريل.

وقالت الوكالة السويدية التي قامت بتحليل أكثر من 1100 اختبار في بيان "تعكس الأرقام حالة الوباء في بداية أبريل لأنه يستغرق بضعة أسابيع حتى يقوم الجهاز المناعي بتطوير أجسام مضادة".

وفي أماكن أخرى من البلاد، كان عدد الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة أقل بكثير، حيث لم يكن هناك سوى 4.2 في المئة في أقصى الجنوب و3.7 في المئة في المنطقة المحيطة بغوتنبرغ (جنوب غرب).

وأظهرت النتائج أن انتشار الفيروس كان أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مع وجود 6.7 في المئة و2.7  في المئة على التوالي لديهم أجسام مضادة. 

وأوضح أندريس تيجنيل أنها "علامة على أن هذه المجموعة تعزل نفسها وتحمي نفسها بشكل جيد".

إدارة أكثر مرونة للأزمة؟

أما بالنسبة للشباب الذين يبلغون 19 عامًا فأقل، فإن حوالي 4.7 في المئة طوروا أجسامًا مضادة، وفقًا لأندرس تيجنيل، الذي أضاف "هذا يؤكد ما قلناه دائمًا، أي أننا لا نرى في هذه المجموعة انتشارا كبيرا للفيروس".

وعلى النقيض من إجراءات العزل الصارمة في كثير من الأحيان لبقية أوروبا، فإن السويد، التي لم يتم تقييدها أبدًا، أبقت المدارس والمقاهي والحانات والمطاعم مفتوحة، مطالبة الجميع باحترام التوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي".

وقد أثار هذا النهج انتقادات داخل البلاد وخارجها.

وإن لم يتم بعد إثبات الصلة بين تطور الأجسام المضادة وحصانة معينة ضد الفيروس، فإن تطوير الأجسام المضادة يجب أن يساعد نظريًا على الحد من انتشار كوفيد- 19. 

وحتى أمس الأربعاء، أحصت السويد ما مجموعه 31،523 حالة إصابة بفيروس كورونا و3831 حالة وفاة.