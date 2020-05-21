صحة

سابقة طبية عالمية في اليابان

الحرة / وكالات - واشنطن
21 مايو 2020
رضيع حديث الولادة - صورة أرشيفية
رضيع حديث الولادة - صورة أرشيفية

تمكن أطباء في اليابان من زرع خلايا كبد مشتقة من خلايا جذعية جنينية لدى مولود جديد يعاني من مرض في الكبد، في سابقة عالمية قد تفتح الباب أمام خيارات جديدة في طب الأطفال.

وفي أكتوبر الماضي كان الرضيع يعاني من مشكلة في دورة اليوريا كانت تمنع الكبد من تفكيك الأمونيوم وهو مادة سامة تتحول إلى يوريا لتخرج عبر المجاري البولية.

وكان يبلغ يومها ستة أيام فقط وصغيرا جدا للخضوع لزرع كبد وهي عملية جراحية كبيرة لا يوصى بها قبل أن يصل وزن الطفل إلى ستة كيلوغرامات على الأقل أي في سن ثلاثة إلى خمسة أشهر.

واختار الأطباء في المركز الوطني لصحة الطفل ونموه في طوكيو علاجا مرحليا بانتظار أن ينمو الطفل كفاية للخضوع لعملية زرع كلاسيكية.

وقاموا بضخ الأوعية الدموية في كبد الرضيع بـ 190 مليون خلية كبدية سليمة ناجمة عن خلايا جذعية جنينية.

وبعد هذا العلاج "لم تسجل زيادة في تركيز الأمونيوم في الدم" لدى الطفل الذي خضع بعد ذلك لعملية زرع لجزء من الكبد أخذ من والده. وتمكن من الخروج من المستشفى بعد ستة أشهر على ولادته.

وجاء في بيان صادر عن المركز أن "التجربة السريرية الأولى في العالم التي تستخدم الخلايا الجذعية الجنينية لشخص مصاب بمرض في الكبد كانت ناجحة". 

ويطرح هذا المجال الواعد في البحث العلاجي، معضلة أخلاقية. إلا أن المركز الياباني هو مؤسسة من مؤسستين يسمح لهما باستخدام خلايا جذعية جنينية لأغراض البحث العلمي. وهو يستخدم بويضات مخصبة سمحت باستخدامها مريضات انجزن علاجات خصوبة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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صحة

سابقة طبية عالمية في اليابان

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أزمة كورونا

نتائج التجربة السويدية: 20 بالمئة من سكان ستوكهولم طور أجساما مضادة لكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.
اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.

قدرت السويد، التي برزت مؤخرا بنهجها الأكثر مرونة وإثارة للجدل بخصوص مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن أكثر من واحد من كل خمسة من سكان ستوكهولم قد يكون طور أجسامًا مضادة للفيروس التاجي القاتل.

وردا على سؤال حول دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة السويدية، قال الأربعاء، كبير علماء الأوبئة أنديرس تيجنيل إنه يعتقد أنه حتى يوم الأربعاء "20 في المئة فقط" من سكان ستوكهولم كانوا على الأرجح مصابين بكوفيد -19.

وأظهرت الدراسة أن 7.3٪ من عينة عشوائية من الناس في العاصمة السويدية، وهي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، قد طورت أجسامًا مضادة عندما تم اختبارها خلال الأسبوع الأخير من أبريل.

وقالت الوكالة السويدية التي قامت بتحليل أكثر من 1100 اختبار في بيان "تعكس الأرقام حالة الوباء في بداية أبريل لأنه يستغرق بضعة أسابيع حتى يقوم الجهاز المناعي بتطوير أجسام مضادة".

وفي أماكن أخرى من البلاد، كان عدد الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة أقل بكثير، حيث لم يكن هناك سوى 4.2 في المئة في أقصى الجنوب و3.7 في المئة في المنطقة المحيطة بغوتنبرغ (جنوب غرب).

وأظهرت النتائج أن انتشار الفيروس كان أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مع وجود 6.7 في المئة و2.7  في المئة على التوالي لديهم أجسام مضادة. 

وأوضح أندريس تيجنيل أنها "علامة على أن هذه المجموعة تعزل نفسها وتحمي نفسها بشكل جيد".

إدارة أكثر مرونة للأزمة؟

أما بالنسبة للشباب الذين يبلغون 19 عامًا فأقل، فإن حوالي 4.7 في المئة طوروا أجسامًا مضادة، وفقًا لأندرس تيجنيل، الذي أضاف "هذا يؤكد ما قلناه دائمًا، أي أننا لا نرى في هذه المجموعة انتشارا كبيرا للفيروس".

وعلى النقيض من إجراءات العزل الصارمة في كثير من الأحيان لبقية أوروبا، فإن السويد، التي لم يتم تقييدها أبدًا، أبقت المدارس والمقاهي والحانات والمطاعم مفتوحة، مطالبة الجميع باحترام التوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي".

وقد أثار هذا النهج انتقادات داخل البلاد وخارجها.

وإن لم يتم بعد إثبات الصلة بين تطور الأجسام المضادة وحصانة معينة ضد الفيروس، فإن تطوير الأجسام المضادة يجب أن يساعد نظريًا على الحد من انتشار كوفيد- 19. 

وحتى أمس الأربعاء، أحصت السويد ما مجموعه 31،523 حالة إصابة بفيروس كورونا و3831 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن