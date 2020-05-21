صحة

"لا تعولوا على ظهور لقاح ناجح".. عالم أميركي كبير يبين كيف يمكن القضاء على كورونا

21 مايو 2020
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

قال عالم أميريكي كبير الأربعاء، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

وقال وليام هاسلتين الباحث الرائد في مجال السرطان والإيدز والجينات البشرية إن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.

ورغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هاسلتين "لن أعول على ذلك".

وقال إن لقاحات تم تصنيعها سابقا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف حيث يدخل الفيروس للجسم.

وأضاف أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم. وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.
وقال إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح، فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.

وقال إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.

وسجّلت الولايات المتّحدة 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفاً و400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريباً تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 (1,55 مليون مصاب)، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء.
 

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أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. مساعدات طبية أميركية تصل إلى روسيا

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
المساعدات الأميركية لروسيا
المساعدات الأميركية لروسيا

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، وصول مساعدات طبية أميركية إلى العاصمة الروسية موسكو، التي تواجه تحديات متصاعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتظهر الصور التي نشرها مجلس الأمن القومي الأميركي، شحنات من أجهزة التنفس الصناعي التي ستوزع على المستشفيات.

جانب من المساعدات الأميركية إلى روسيا لمساعدتها على التصدي لكورونا

وأصبحت روسيا في المركز الثاني بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، إذ تجاوزت الحالات المسجلة فيها 338 ألفا، وحلت بعدها كل من البرازيل وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران.

ولم تعلن روسيا إلا عن نحو 3 آلاف حالة وفاة، مما أثار شكوك الخبراء الذين أبدو استغرابهم من معدل الوفيات غير المنطقي في البلاد، والذي يبلغ 0.9 في المئة، مقارنة مع 6 في المئة في الولايات المتحدة، و14 في المئة في بريطانيا.

ووفق تقرير نشرته مجلة تايم، فإن قرارات الإغلاق التي اتخذتها البلاد جاءت بوقت متأخر بعدما توطن الفيروس فعليا وانتشر في روسيا، فيما يشكك البعض بالأعداد التي تعلنها السلطات، مرجحين أنها أعلى بكثير مما تكشفه موسكو.

وخفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إجراءات العزل والحجر التي فرضت في البلاد بنهاية مارس، حيث بدأت بعض النشاطات للعودة في مايو رغم ارتفاع ضخم بأعداد الإصابات.

الحرة - واشنطن