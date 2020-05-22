صحة

جائحة كورونا.. هل حان الوقت لنعيد التفكير في طريقة تنفسنا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
منذ القدم اهتم البشر بعملية التنفس للحفاظ على صحة أبدانهم
منذ القدم اهتم البشر بعملية التنفس للحفاظ على صحة أبدانهم

لم تعد عملية التنفس بالأمر الطبيعي كما كانت، خصوصا وأن أي التقاط أنفاس قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

نقضي أيامنا في تغطية أفواهنا وأنوفنا بالأقنعة، ونكافح من أجل الشهيق والزفير، على حد وصف صحيفة "وول ستريت جورنال".

دفعت جائحة كورونا والأزمة التي تولدت عنها إلى إعادة تفكيرنا في التنفس وطريقة استنشاق الهواء وإخراجه من صدورنا، وتفطن خبراء إلى أن معظمنا يسيئ فهم التنفس. فهمنا للتنفس هو إذا تنفست ستعيش وإذا توقفت عن ذلك فستموت حتما، لكن التنفس ليس بهذه ببساطة هذه الثنائية. 

داخل النفس الذي أخذته للتو، توجد جزيئات من الهواء أكثر من حبيبات الرمل على جميع شواطئ العالم، وكلما نستنشق الهواء، نخرج زهاء 30 رطلاً من هذه الجزيئات.

إن الطريقة التي نأخذ بها هذا الهواء ونطرده لا تقل أهمية عما نأكله، إذ يقول الأطباء الذين يدرسون التنفس أن الغالبية العظمى من الأشخاص يتجرعون الهواء بشكل غير كاف.

هذه الفكرة قد تبدو جنونية، لكن هناك شبه إجماع بين الأطباء عليها، إذ يتفق أطباء الأعصاب، وعلماء الأنف، وعلماء الرئة في ستانفورد وهارفارد ومؤسسات أخرى على أننا لا نتقن التنفس وأن لذلك أثرا مباشرا على صحتنا البدنية والعقلية.

فالتنفس بشكل صحيح يمكن أن يسمح لنا أن نعيش حياة أطول وأكثر صحة. 

على النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي التنفس بشكل سيئ إلى تفاقم قائمة الأمراض المزمنة مثل الربو والقلق واضطراب نقص الانتباه وارتفاع ضغط الدم، بل يمكن أن تؤدي عادات التنفس السيئة إلى تغيير الهياكل العظمية لدينا، واستنفاد المعادن الأساسية منها وإضعاف عظامنا.

قدماء البشر فهموا هذا مبكرا، وتقريبا كل دين من الديانات المعروفة والثقافات المتواترة من الإغريق إلى البوذيين، وحتى الهندوس والأميركيين الأصليين اعتبروا التنفس السليم ضروريًا للصحة. 

وابتداء من حوالي 400 سنة قبل الميلاد، كتب العلماء الصينيون عدة كتب عن التنفس، معتقدين أنه يمكن أن يكون دواء أو سمًا، اعتمادًا على كيفية استخدامه.

في وقتنا الحالي، تراجع الاهتمام بالتنفس الصحيح، وإذا زرت الطبيب لأي أمر صحي، يقوم مباشرة بقياس ضغط الدم لديك والنبض ودرجة الحرارة ثم وضع سماعته على صدرك للاستماع إلى قلبك ورئتيك. 

ربما ناقش معك نظامك الغذائي، وتناولك للفيتامينات، وحتى ضغوط العمل، ومشاكل هضم الطعام؟ والأرق عند النوم؟ لكنه على الأرجح لن يتحقق من معدل التنفس أو عادات التنفس لديك. لذلك ربما يكون فيروس كورونا سببا في إعادة النظر في أسلوب تنفسنا ودرجة اهتمامنا بطريقة تنفسنا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صحة

جائحة كورونا.. هل حان الوقت لنعيد التفكير في طريقة تنفسنا؟

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دراسة بريطانية.. "عقاقير واعدة" ضد كورونا قد تنقذ حياة الآلاف 

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا

استبعدت دراسة لجامعة أكسفورد البريطانية أن يكون هناك دواء واحد فعال من بين العقاقير الخمسة الواعدة التي تتم تجربتها حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجري الجامعة المرموقة تجربة هي الأكبر على صعيد العالم لمعرفة قدرة خمسة أدوية على علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشارك أكثر من 10500 مريض في التقييم العشوائي للتجربة العلاجية في مئات المستشفيات حول المملكة المتحدة، حيث يبلغ عمر أصغر مريض عاما واحدا فقط، والأكبر عمره 109 أعوام.

يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا، و"أزيثروميسين" وهو مضاد حيوي شائع الاستخدام، و"ديكساميثازون" الذي يستعمل لتقليل الالتهاب، و"tocilizumab" وهو مضاد للالتهابات يعطى عن طريق الحقن، بالإضافة لعقار "لوبينافير" الذي يستخدم لعلاج مرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

ووفقا لأستاذ علم الأوبئة مارتن لاندراي، الذي أعد الدراسة، فإن هناك فرصة منخفضة "بشكل غير عادي" لفعالية أحد الأدوية الخمسة من تلقاء نفسه.

ويؤكد لاندراي أن من المرجح أن يكون لمزيج من الأدوية "تأثير متواضع" على المرضى، مضيفا "في أفضل سيناريو، ستتمكن مجموعة من الأدوية من تقليل فرص الوفاة بسبب فيروس كورونا بمقدار الخمس".

ومن المتوقع أن تظهر النتائج المبكرة لهذا التقييم بحلول نهاية يونيو المقبل.

ويوضح لاندراي "إذا تمكنا من العثور على تركيبة دواء تقلل من الوفيات بنسبة الخمس فقط، فسيكون ذلك مهما للغاية".

وعلى الرغم من اعترافه أن نسبة الخمس لا تبدو كثيرة جدا ولا يمكن اعتبارها بمثابة علاج، إلا أن لاندراي يبين أنه "في حال وجدنا العديد من تركيبات العقاقير التي تقلل من خطر الوفاة بمقدار الخمس لكل منها، فعندئذ سنقلل من حالات الوفاة بمقدار النصف أو أكثر".

يضرب أستاذ علم الأوبئة البريطاني مثالا على عدد الوفيات في إنكلترا والولايات المتحدة وكيف يمكن أن يتم تقليلها في المستقبل في حال نجحت التجارب.

ويقول: "يبلغ عدد الوفيات حاليا في المملكة المتحدة 40 ألف حالة، وإذا استطعنا تقليل ذلك بمقدار الخمس فهذا يعني أننا أنقذنا حياة 8 آلاف شخص".

ويضيف "وكذلك إذا نظرنا إلى الأرقام الأميركية، فهناك ما يقرب من 20 ألف حالة وفاة في الأسبوع، وهذا يعني أن أحد هذه العقارات يمكن أن ينقذ حياة 3000 أو 4000 شخص كل أسبوع".

الحرة / ترجمات - واشنطن