صحة

"المناعة المتقاطعة".. ماذا لو كانت مفتاح القضاء على فيروس كورونا؟

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
الحصانة المتقاطعة قد تكون مفتاح القضاء على فيروس كورونا
الحصانة المتقاطعة قد تكون مفتاح القضاء على فيروس كورونا

أظهرت دراستان أن الأجسام المضادة المتولدة عن الإصابة بأمراض أخرى غير كورونا، يمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كوفيد-19، بناء على مبدأ "الحصانة المتقاطعة".

تشير دراسة أميركية، نُشرت في المجلة العلمية "Cell"  إلى أنه قد يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص المحصنين ضد فيروس كوفيد-19،  مما تشير إليه أحدث الدراسات.

وتظهر هذه الدراسة أن جميع الأشخاص المصابين بأمراض مختلفة (فيروسية) أنتجوا خلايا معروفة باسم (+ CD4) والتي تحفز إنتاج الأجسام المضادة لـفيروس كورونا المستجد، وهي "نقطة مطمئنة"، يقول معهد باستور في فرنسا، متحدثا عن إمكانية مقاومة الأجسام المضادة لخطر انتشار العدوى.

 أظهرت الدراسة أيضا أن هذه الاستجابة المناعية لإنتاج الخلايا موجودة أيضا في الأفراد الذين لم يصابوا بـفيروس كورونا المستجد قط.

وفحص مؤلفو الدراسة عينات دم مأخوذة بين عامي 2015 و2018، قبل وصول فيروس كورونا المستجد بكثير، ووجدوا أن الدم يحتوي ما بين 40 و60 في المئة من خلايا "سي دي 4 بلاس" (+ CD4).

والحصانة المتقاطعة تعني أنه عن طريق الإصابة بفيروسات تاجية أخرى، فإن جزءًا كبيرا منا قد أنتج أجسامًا مضادة قد تحمينا من فيروس كورونا المستجد.

مؤلفو الدراسة قالوا إن "النتيجة لا تسمح حاليا باستخلاص أي استنتاجات نهائية"، لكنهم أوضحوا أنهم لاحظوا فعلا أن هناك "إمكانية للمناعة من كوفيد-19".

قد تكون الأجسام المضادة المكتسبة عن طريق الإصابة بأمراض أخرى نافعة ضد كوفيد- 19

الدراسة الثانية، والتي نُشرت في المجلة الأميركية Nature، أظهرت أن جسمًا مضادًا موجودًا في مريض مصاب بالسارس في عام 2003، وهو أحد أخطر أشكال الفيروسات التاجية قبل كوفيد-19، أظهر فعالية جيدة ضد  كورونا المستجد.

ويقول مؤلفو الدراسة، إن تحديد الأجسام المضادة يمكن أن يسرع البحث عن علاج فعال، ما يعزز كذلك فرضية الحصانة المتقاطعة.

معهد باستور، من جانبه، يقدر أنه بالنظر إلى المعرفة العلمية الحالية، فإن حوالي 70 في المئة من السكان يمكن أن يستفيدوا من "المناعة الجماعية، التي يمكن الحصول عليها عن طريق العدوى الطبيعية أو التطعيم".

واعتمادًا على نسبة السكان الذين يتمتعون بالحصانة المتقاطعة، يمكن تحقيق الحصانة الجماعية بشكل أسرع من المتوقع. 

وفي الدراسة الأولى المنشورة في مجلة "سال"،  فإن 40 إلى 60 في المئة من الأصحاء حاملون لخلايا تولد أجسامًا مضادة لـ فيروس كوفيد- 19.

الحرة - واشنطن

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آخر الأخبار

دراسة: الكلوروكين يزيد من خطر الوفاة لدى المصابين بكورونا

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا

حذّرت دراسة نُشرت الجمعة في مجلة "ذي لانسيت" المختصة في الأبحاث الطبية، من أن دواء الكلوروكين أو ذلك المشتق منه والمعروف باسم "هيدروكسي كلوروكين" الذي روج له على أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد "يزيد من خطر الوفاة بسبب دوره في عدم انتظام ضربات القلب".

وأوصت الدراسة بعدم وصفهما خارج التجارب السريرية.

ودواء الكلوروكين مضاد لداء الملاريا، بينما يصف الأطباء هيدروكسي كلوروكوين لمعالجة التهاب المفاصل.

وأجريت هذه الدراسة على ما يقرب من 15000 مريض، وهي بذلك أوسع بحث حول دواء كلوروكين الذي اشتهر بفعل الحديث عن إمكانية قضائه على كوفيد- 19.

وكان البروفيسور الفرنسي ديدييه راولت روج كثيرا لهذين الدواءين، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق عليهما آمالا كثيرة لمواجهة المرض في البلد الأكثر تأثرا في العالم بالفيروس التاجي المستجد.

وخلال البحث أعطي المرضى أربع مجموعات مختلفة تعتمد على الكلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين.

وتم إعطاء العلاجات وحدها أو مع مضادات حيوية من عائلة الماكروليد. 

الدراسة حللت بعد ذلك بيانات من حوالي 96 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد- 19 تم إدخالهم إلى 671 مستشفى بين 20 ديسمبر 2019 و14 أبريل 2020.

وتلقى حوالي 15000 منهم واحدة من أربع مجموعات (الكلوروكين وحده أو مع المضاد الحيوي، هيدروكسي كلوروكوين وحده أو مع نفس المضاد الحيوي)، ثم تمت مقارنة هذه المجموعات الأربع مع 81000 مريض متبقي من المجموعة الأولى (96 ألف) الذين لم يتلقوا هذا العلاج.

وأظهرت النتائج أن خطر الوفاة كان أعلى بكثير عند الـ15 ألف الذين تلقوا تلك العلاجات بطرقها الأربع.

ويقدر القائمون على الدراسة أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 34 في المئة إلى 45 في المئة لدى المرضى الذين يتناولون هذه العلاجات مقارنة بالمرضى الآخرين.

واكتشفوا أيضًا أن عدم انتظام ضربات القلب الخطير كان أكثر تواتراً عند المرضى الذين يتلقون الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين .

وأوضح الباحثون الذين طلبوا تأكيدا "عاجلا" عبر التجارب السريرية أن خطر عدم انتظام ضربات القلب سيكون في النهاية أعلى بخمس مرات، مشيرين إلى أن الدراسات السابقة كانت صغيرة النطاق و"فشلت في تحديد أدلة قوية على الفائدة من هذين العلاجين".

وبينما تراهن عدة دول مثل البرازيل على استخدام الكلوروكوين ومشتقاته، توصي الدراسة بعدم استخدام هذه العلاجات خارج التجارب السريرية. 

فرانك روتشيتسكا، طبيب في المستشفى الجامعي في زيوريخ، والمشارك في الدراسة قال "تعرفنا من خلال هذا البحث أن فرص تحسين حالة المصابين بفيروس كورنا ضعيفة جدا باستخدام هذين الدوائين".

الحرة - واشنطن