"المناعة المتقاطعة".. ماذا لو كانت مفتاح القضاء على فيروس كورونا؟

أظهرت دراستان أن الأجسام المضادة المتولدة عن الإصابة بأمراض أخرى غير كورونا، يمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كوفيد-19، بناء على مبدأ "الحصانة المتقاطعة".

تشير دراسة أميركية، نُشرت في المجلة العلمية "Cell" إلى أنه قد يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص المحصنين ضد فيروس كوفيد-19، مما تشير إليه أحدث الدراسات.

وتظهر هذه الدراسة أن جميع الأشخاص المصابين بأمراض مختلفة (فيروسية) أنتجوا خلايا معروفة باسم (+ CD4) والتي تحفز إنتاج الأجسام المضادة لـفيروس كورونا المستجد، وهي "نقطة مطمئنة"، يقول معهد باستور في فرنسا، متحدثا عن إمكانية مقاومة الأجسام المضادة لخطر انتشار العدوى.

أظهرت الدراسة أيضا أن هذه الاستجابة المناعية لإنتاج الخلايا موجودة أيضا في الأفراد الذين لم يصابوا بـفيروس كورونا المستجد قط.

وفحص مؤلفو الدراسة عينات دم مأخوذة بين عامي 2015 و2018، قبل وصول فيروس كورونا المستجد بكثير، ووجدوا أن الدم يحتوي ما بين 40 و60 في المئة من خلايا "سي دي 4 بلاس" (+ CD4).

والحصانة المتقاطعة تعني أنه عن طريق الإصابة بفيروسات تاجية أخرى، فإن جزءًا كبيرا منا قد أنتج أجسامًا مضادة قد تحمينا من فيروس كورونا المستجد.

مؤلفو الدراسة قالوا إن "النتيجة لا تسمح حاليا باستخلاص أي استنتاجات نهائية"، لكنهم أوضحوا أنهم لاحظوا فعلا أن هناك "إمكانية للمناعة من كوفيد-19".

قد تكون الأجسام المضادة المكتسبة عن طريق الإصابة بأمراض أخرى نافعة ضد كوفيد- 19

الدراسة الثانية، والتي نُشرت في المجلة الأميركية Nature، أظهرت أن جسمًا مضادًا موجودًا في مريض مصاب بالسارس في عام 2003، وهو أحد أخطر أشكال الفيروسات التاجية قبل كوفيد-19، أظهر فعالية جيدة ضد كورونا المستجد.

ويقول مؤلفو الدراسة، إن تحديد الأجسام المضادة يمكن أن يسرع البحث عن علاج فعال، ما يعزز كذلك فرضية الحصانة المتقاطعة.

معهد باستور، من جانبه، يقدر أنه بالنظر إلى المعرفة العلمية الحالية، فإن حوالي 70 في المئة من السكان يمكن أن يستفيدوا من "المناعة الجماعية، التي يمكن الحصول عليها عن طريق العدوى الطبيعية أو التطعيم".

واعتمادًا على نسبة السكان الذين يتمتعون بالحصانة المتقاطعة، يمكن تحقيق الحصانة الجماعية بشكل أسرع من المتوقع.

وفي الدراسة الأولى المنشورة في مجلة "سال"، فإن 40 إلى 60 في المئة من الأصحاء حاملون لخلايا تولد أجسامًا مضادة لـ فيروس كوفيد- 19.