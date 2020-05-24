صحة

تساؤلات حول الرعاية الصحية في زمن كورونا.. وفاة طفلين في الأردن خلال أسبوع

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
يفرض الأردن حظرا للتجول منذ أشهر
يفرض الأردن حظرا للتجول منذ أشهر | Source: JordanCivilDefense

 في الوقت الذي تحارب الدول فيروس كورونا المستجد بالحظر والحجر، شهد الأردن وفاة رضيعين خلال الأسبوع الماضي، أحدهما بسبب تسمم غذائي، والآخر لأسباب لم تعرف بعد.

وأثارت تقارير إعلامية محلية التساؤلات حول تأثر الرعاية الصحية للأطفال في زمن كورونا، وهو ما حذرت منه أيضا منظمات دولية.

وانتشر على شبكات التواصل، خلال الأيام الماضية، مقطع مصور لمواطن يتهم فيه "الدفاع المدني" في المملكة، التي تشهد حظرا تاما للتجول، بالتقصير، بعد تأخر أفراده بالوصول لإنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر نحو ثمانية أشهر.

وظهر المواطن وهو يكيل الشتائم للأجهزة الأمنية وحتى رئاسة الحكومة بسبب الحظر المفروض، مشيرا إلى أنهم يتحملون مسؤولية ما حصل لابنته التي تأخرت كوادر الدفاع المدني عن الوصول إليها لمدة نصف ساعة.

ويتحفظ "موقع الحرة" عن نشر مقطع الفيديو لقسوته.

أما الحالة الأخرى فكانت في شمال البلاد، حيث توفي الجمعة طفل لم يتجاوز عمره 16 شهرا، وذلك بعدما وصل إلى المستشفى نتيجة إصابته بتسمم غذائي هو وشقيقه، وأخرجا بعدها إلى المنزل، ولكن عادت حالته للانتكاس، وما أن أسعف مرة أخرى إلى المستشفى، حتى كان قد فارق الحياة.

صحيفة الغد الأردنية نشرت تقريرا بعنوان "وفاة رضيعين تثير تساؤلات حول أثر الحظر الشامل في الوصول إلى خدمات صحية لائقة".

وأشارت إلى أن هذه الحالات "تعكس مخاوف تحدثت عنها تقارير دولية ومحلية حول أثر الإغلاقات والحظر الشامل"، إذ أصبح الوصول إلى خدمات الطوارئ أصعب، ناهيك عن تدني جودة الخدمات الصحية.

رئيس الوزراء الأردني أكد في تغريدة على تويتر، أن التحقيق يجري حاليا في ملابسات وفاة الطفلة وسيتم اتخاذ الإجراءات في حال ثبوت أي تقصير.

وقال إن "مشهد الطفلة المتوفاة، وأبيها المكلوم، يدمي القلب؛ اللهم امنحه وأمها الثكلى الصبر والسلوان. يجري الآن التحقيق في ملابسات الوفاة، وسيتم الإفصاح عن النتائج واتخاذ الإجراءات بحق المقصرين في حال ثبت أي تقصير، وفق القانون".

مديرية الأمن العام في المملكة، قالت ببيان صحفي إن التحقيقات الأولية تثبت عدم وجود تقصير إذ ورد اتصال لرقم الطوارئ 911 في الساعة 9:55 بالتوقيت المحلي من أجل الطفلة المريضة، واتفق المسعفون مع الأب على الالتقاء عند نقطة معينة.

وأضافت أن والد الطفلة المتوفاة توقف عند إحدى المحطات الأمنية في الشارع العام، ووصلت إليه سيارة الإسعاف خلال 11 دقيقة، ونقلت الطفلة للمستشفى خلال 17 دقيقة، حيث كانت قد توفيت قبل وصول المسعفين لها.

المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع، كانت قد حذرت من تأثر خدمات صحة الأم والأطفال بسبب تحويل موارد الرعاية الصحية إلى الخدمات الروتينية فقط في ظل أزمة فيروس كورونا.

ويفرض الأردن حجرا وحظرا للتجول منذ أشهر من أجل السيطرة على انتشار الوباء، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 تسع حالات، إضافة إلى 704 إصابات.

الحرة - واشنطن

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صحة

تساؤلات حول الرعاية الصحية في زمن كورونا.. وفاة طفلين في الأردن خلال أسبوع

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صحة

"سنحتاج للتلقيح سنويا".. مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
دراسة جديدة تؤكد أن مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط
دراسة جديدة تؤكد أن مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أمستردام الهولندية، أن مناعة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد تستمر لمدة 6 شهور فقط، وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية.

ووفقاً للدراسة الجديدة فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس معرضون للإصابة مرة أخرى بعد 6 أشهر، وهو ما يشكك في إمكانية فعالية "جواز الحصانة" ومناعة القطيع في إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى.

وعلى مدى 35 عاماً درس الباحثون في الجامعة 10 أشخاص تعرضوا لأربعة أنواع من فيروس كورونا تسبب أعراضا شبيه بنزلات البرد.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء تتكرر إصابتهم بعد مرور 12 شهراً على الإصابة الأولى، كما تنخفض الأجسام المضادة في الدم بشكل كبير بعد مرور 6 أشهر فقط.

كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في مؤتمر صحفي  يوم الخميس أن الحكومة وقعت عقدًا لشراء عشرة ملايين مجموعة اختبار الأجسام المضادة، وشدد على ضرورة معرفة كيفية تطوير الناس للمناعة ومدة استمرارها في الظهور.

وأكد أن الوزراء يبحثون بالفعل في نظام إصدار شهادات أو ما يعرف بـ "جوازات الحصانة" التي من شانها أن تتيح للأشخاص الذين هم بأمان العودة إلى العمل والاختلاط بحرية مع الآخرين.

وقال باحثو جامعة أمستردام إن اختبارات الأجسام المضادة لتقدير عدد الأشخاص المصابين قد تصبح ذات استخدام محدود.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص قد يضطرون إلى الحصول على اللقاح سنويًا ليكونوا محصنين ضد المرض.

من جانبه، أفاد الدكتور ليا فان دير هوك، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، لصحيفة التايمز: "إن مناعة القطيع مشكلة، حتى مع التطعيم، حيث قد يصاب الناس بالعدوى مرة أخرى في غضون ستة إلى 12 شهرًا. ومع ذلك، من غير المؤكد ما هو نوع المرض المرتبط بإعادة الإصابة بعدوى كورونا".

وأضاف عالم الفيروسات في جامعة ريدينغ إيان غونز أن أبحاثًا أخرى تشير إلى أن المناعة طويلة الأمد لأن البعض يصابون بأعراض خفيفة لذلك لا يكتسبون مناعة طويلة الأمد ضد الفيروس، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحماية جزئية، فسيكون من الصعب تسجيلها.

وصرح هانكوك: "نحن نقوم بتطوير هذا العلم النقدي لمعرفة تأثير اختبار الأجسام المضادة الإيجابية ولتطوير أنظمة تضمن حصول الأشخاص الذين لديهم أجساما مضادة إيجابية على شهادات تمكنهم من العودة لعملهم بأمان".

وأوضح: "لسنا في وضع يسمح لنا بالقول إن أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية في اختبارات الأجسام المضادة محصنين ضد الفيروس، ولكن مع تحسن فهمنا للمرض، ستكون الرؤية التي توفرها اختبارات الأجسام المضادة حاسمة".

الحرة / ترجمات - دبي