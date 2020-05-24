صحة

"سنحتاج للتلقيح سنويا".. مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
دراسة جديدة تؤكد أن مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط
دراسة جديدة تؤكد أن مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أمستردام الهولندية، أن مناعة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد تستمر لمدة 6 شهور فقط، وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية.

ووفقاً للدراسة الجديدة فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس معرضون للإصابة مرة أخرى بعد 6 أشهر، وهو ما يشكك في إمكانية فعالية "جواز الحصانة" ومناعة القطيع في إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى.

وعلى مدى 35 عاماً درس الباحثون في الجامعة 10 أشخاص تعرضوا لأربعة أنواع من فيروس كورونا تسبب أعراضا شبيه بنزلات البرد.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء تتكرر إصابتهم بعد مرور 12 شهراً على الإصابة الأولى، كما تنخفض الأجسام المضادة في الدم بشكل كبير بعد مرور 6 أشهر فقط.

كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في مؤتمر صحفي  يوم الخميس أن الحكومة وقعت عقدًا لشراء عشرة ملايين مجموعة اختبار الأجسام المضادة، وشدد على ضرورة معرفة كيفية تطوير الناس للمناعة ومدة استمرارها في الظهور.

وأكد أن الوزراء يبحثون بالفعل في نظام إصدار شهادات أو ما يعرف بـ "جوازات الحصانة" التي من شانها أن تتيح للأشخاص الذين هم بأمان العودة إلى العمل والاختلاط بحرية مع الآخرين.

وقال باحثو جامعة أمستردام إن اختبارات الأجسام المضادة لتقدير عدد الأشخاص المصابين قد تصبح ذات استخدام محدود.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص قد يضطرون إلى الحصول على اللقاح سنويًا ليكونوا محصنين ضد المرض.

من جانبه، أفاد الدكتور ليا فان دير هوك، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، لصحيفة التايمز: "إن مناعة القطيع مشكلة، حتى مع التطعيم، حيث قد يصاب الناس بالعدوى مرة أخرى في غضون ستة إلى 12 شهرًا. ومع ذلك، من غير المؤكد ما هو نوع المرض المرتبط بإعادة الإصابة بعدوى كورونا".

وأضاف عالم الفيروسات في جامعة ريدينغ إيان غونز أن أبحاثًا أخرى تشير إلى أن المناعة طويلة الأمد لأن البعض يصابون بأعراض خفيفة لذلك لا يكتسبون مناعة طويلة الأمد ضد الفيروس، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحماية جزئية، فسيكون من الصعب تسجيلها.

وصرح هانكوك: "نحن نقوم بتطوير هذا العلم النقدي لمعرفة تأثير اختبار الأجسام المضادة الإيجابية ولتطوير أنظمة تضمن حصول الأشخاص الذين لديهم أجساما مضادة إيجابية على شهادات تمكنهم من العودة لعملهم بأمان".

وأوضح: "لسنا في وضع يسمح لنا بالقول إن أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية في اختبارات الأجسام المضادة محصنين ضد الفيروس، ولكن مع تحسن فهمنا للمرض، ستكون الرؤية التي توفرها اختبارات الأجسام المضادة حاسمة".

الحرة / ترجمات - دبي

اقرأ أيضا

دراسة جديدة تؤكد أن مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط
صحة

"سنحتاج للتلقيح سنويا".. مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط

Lebanese artist Lea Bou Habib works on a mural , on behalf of the NGO Art of Change, depicting the Lebanese parliament in a…
من زاوية أخرى

الثورة والسلطة في لبنان خطان متوازيان برعاية المرشد
يتعيّن على المحتفلين هذه السنة التأقلم مع جائحة كوفيد-19
أزمة كورونا

عيد الفطر مختلف هذا العام.. "الزائر الثقيل" يغير طقوس احتفال المسلمين

الصين تسن قوانين جديدة لمحاولة إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ
عربي ودولي

صحيفة: الصين تستغل كورونا للانقلاب على جيرانها

فرضت واشنطن عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية
عربي ودولي

بمرافقة سفن عسكرية.. وصول ناقلة نفط إيرانية إلى المياه الفنزويلية

سيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن
إسرائيل

صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي.. محاكمة نتانياهو بتهم الفساد تبدأ الأحد

Syrian Army police photographer defector known as "Caesar"(C-blue jacket) waits to brief the House Foreign Affairs Committee on…
من زاوية أخرى

هل يعتبر أدب السجون واقعيا؟

أزمة كورونا

بروفيسور يحذر من نتائج تجارب لقاح كورونا التابع لأكسفورد

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
قال الباحث إن نسبة عدم الحصول على أي نتيجة تبلغ 50 في المئة
قال الباحث إن نسبة عدم الحصول على أي نتيجة تبلغ 50 في المئة

كشف قائمون على تجارب كورونا في جامعة أكسفورد البريطانية أن نسبة نجاح اللقاح الذي تطوره الجامعة قد تبلغ 50 في المئة فقط، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية. 

البروفيسور أدريان هيل، وهو الباحث المساعد للدراسة في مركز جينير التابع للجامعة، لتطوير اللقاح الذي تتم تجربته بالتعاون مع شركة "AstraZeneca Plc" للأدوية، قال إن التجربة القادمة والتي تشمل 10 آلاف متطوع، مهددة بألا تكشف عن أي نتائج، وذلك بسبب انخفاض العدوى للفيروس في المجتمع. 

وأضاف البروفيسور أنه "سباق مع احتمال اختفاء الفيروس ومع الوقت.. هنالك نسبة 50 في المئة بألا نتمكن من الحصول على أي نتيجة". 

ويعد اللقاح التجريبي، المعروف باسم "ChAdOx1 nCoV-19" واحدا من أبرز اللقاحات التي يتطلع إليها العالم للعثور على حل وسط الجهود الرامية إلى كبح تفشي جائحة كوفيد-19، التي يسببها الفيروس المستجد. 

وأطلق هيل وفريقه من الباحثين تجارب اللقاح السرية في أبريل الماضي، وهي من التجارب المعدودة عالميا التي بلغت هذا الحد. 

الحرة / ترجمات - واشنطن