صحة

الولايات المتحدة.. لماذا يضرب فيروس كورونا الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
يعيش الديمقراطيون في مقاطعات تأثر فيها المجتمع بشدة بالفيروس
يعيش الديمقراطيون في مقاطعات تأثر فيها المجتمع بشدة بالفيروس

 أظهر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن فيروس كورونا يضرب المناطق التي صوتت للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشكل أقسى مما يضرب المناطق التي صوتت للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، المعزز بالأمثلة التوضيحية وخطوط البيانات، فإن الخسائر والإصابات بالفيروس كانت "حادة بشكل خاص على طول السواحل الأميركية، وفي مدنها الكبرى، وعبر الغرب الأوسط الصناعي، وفي مدينة نيويورك".

وقالت الصحيفة إن "من المرجح أن يعيش الديمقراطيون في مقاطعات تأثر فيها المجتمع بشدة بالفيروس، بينما يعيش الجمهوريون في مقاطعات لم ينتشر فيها المرض بشكل حاد".

وبحسب إحصاءات الصحيفة، فإن "المقاطعات التي فاز بها الرئيس ترامب في عام 2016 سجلت أقل من ثلث الإصابات بالفيروس ونحو 21 بالمئة من الوفيات، على الرغم من أن 45 بالمئة من الأميركيين يعيشون فيها".

وتقول الصحيفة إن الكثافة السكانية المتفاوتة هي جزء من سبب ضرب الفيروس لمناطق الديمقراطيين كثيفة السكان بشدة، أكثر من ضربه لمناطق الجمهوريين الأقل كثافة.

 وحتى يوم الجمعة، شهدت ولاية آلاباما، ذات الميول الجمهورية، 11 حالة وفاة لكل 100 ألف من سكانها، بينما سجلت نيو جيرسي التي يغلب على سكانها التوجه الديمقراطي، 122 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وقالت الصحيفة إن الوفيات والإصابات بين السود واللاتينيين من الأميركيين، اللذين يميلون عادة إلى الحزب الديمقراطي، أكبر من تلك المسجلة لدى غيرهم بكثير.

ففي ولاية آيوا، يشكل اللاتينيون 6 في المئة من السكان، ولكنهم سجلوا ثلث الإصابات في الولاية، بينما 4 بالمئة من السكان هم من السود، ولكن 12 بالمئة من الإصابات كانت من نصيبهم.

وقالت الصحيفة إن هذا الاختلاف في شدة الإصابة أسهم بشكل كبير في اختلاف مقاربات الاقتصاديين والديمقراطيين السياسية. فالإغلاق الذي يحمي أرواح الديمقراطيين بشكل أكبر، لأن مناطقهم معرضة لخطورة أكبر، يتسبب بخسائر اقتصادية للديمقراطيين، الذين لم تسجل مناطقهم إصابات كثيرة تبرر إغلاقها، كما يعتقدون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين جمهوريين في تكساس قولهم إن "العلاج أسوأ من المرض بلا شك"، بسبب ضرره على الاقتصاد.

وقد شهدت المعاقل الديمقراطية، مثل مدينة نيويورك، أكثر من خمسة أضعاف عدد حالات الفيروس التاجي التي شهدتها المقاطعات التي فاز بها دونالد ترامب، مثل مقاطعة هاردين في جنوب شرقي تكساس، حيث يبلغ عدد السكان حوالي 57،000، ولكن كان هناك فقط 125 حالة إصابة بكورونا وخمس وفيات.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

Montenegrin army personnel guard the entrance to a building dedicated to be a quarantine for travellers from abroad at the…
أزمة كورونا

أول دولة أوربية تعلن خلوها من فيروس كورونا

يعيش الديمقراطيون في مقاطعات تأثر فيها المجتمع بشدة بالفيروس
صحة

الولايات المتحدة.. لماذا يضرب فيروس كورونا الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين؟

إسرائيل تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية ونتانياهو يصف الفرصة بالتاريخية
عربي ودولي

نتانياهو: ضم أجزاء من الضفة الغربية فرصة تاريخية لن نفوتها

جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى
الانتخابات الأميركية 2020

في يوم الذكرى.. بايدن يغادر منزله لأول مرة منذ شهرين

نقابة الأطباء المصرية تحمل وزارة الصحة مسؤولية ازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء
مصر

ارتفاع الوفيات بين طواقم المشافي.. نقابة أطباء مصر تحذر من "انهيار المنظومة الصحية"

إيرانيون يعانون من نقص مزمن في المياه وعند الاحتجاج يواجهون بعنف حاد من قبل السلطات
إيران

استغاثة عطشى.. إيرانيون بين مطرقة التحديات وسندان التجاهل

ملايين الأطفال يفقدوا حول العالم وسط ضعف الإجراءات الحكومية في حمايتهم
مصر

مفقودون مصيرهم الموت أو التسول.. الرعب يلاحق أطفال مصر

أزمة كورونا

أول دولة أوربية تعلن خلوها من فيروس كورونا

رويترز
25 مايو 2020
Montenegrin army personnel guard the entrance to a building dedicated to be a quarantine for travellers from abroad at the…
فرضت السلطات إجراءات مشددة

أعلنت حكومة مونتنغرو (الجبل الأسود)، الاثنين، خلو البلاد من فيروس كورونا، بعد 69 يوما من الإبلاغ عن أول إصابة في البلد الذي يعتمد على السياحة بشكل كبير في اقتصاده، والذي أصبح أول بلد أوروبي يعلن خلوه من الوباء.

وقال رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش، في مؤتمر صحفي عقد بعد عشرين يوما مرت من دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة، "لقد تم كسب المعركة مع هذا الفيروس الوحشي وأصبحت مونتنغرو الآن أول دولة خالية من فيروسات كورونا في أوروبا".

وأغلقت الجمهورية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، حدودها ومطاراتها ومدارسها وموانئها البحرية، ومنعت التجمعات العامة والأنشطة خارج المنزل منذ أوائل مارس.

وسجلت السلطات الصحية في البلاد 324 إصابة وتسع وفيات، فيما تم تخفيف القيود تدريجياً منذ 30 مارس.

 وقال ماركوفيتش إن الجبل الأسود سيفتح حدوده للمسافرين من الدول التي أبلغت عما لا يزيد عن 25 حالة إصابة لكل 100 ألف شخص - بما في ذلك كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان.

ولمنع انتشار الفيروس، نشرت الحكومة أسماء المشمولين بالحجر الصحي وعناوينهم، مما أثار انتقادات من جمعيات حقوق الإنسان.

وغرمت سلطات الجبل الأسود أو اتهمت مئات الأشخاص بالفشل في الامتثال للقيود والتدابير الصحية.

رويترز