صحة

حدث قبل 3 سنوات.. صحيفة تكشف عن طلب لو نُفذ لأنقذ العالم من كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
شركات أدوية ودول كثيرة تتسابق من أجل تطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد
شركات أدوية ودول كثيرة تتسابق من أجل تطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد

الفيروس الغامض يحير العلماء، ولم يتوصل الباحثون بعد لأي معلومات حاسمة تساعد في الوقاية من كورونا الذي يجتاح العالم، لكن هذا الواقع لا ينفى وجود جهات تنبأت قبل سنوات بالخطر.

فقد أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الاثنين، بأن كبريات شركات الأدوية في العالم رفضت قبل ثلاثة أعوام اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي للعمل على تسريع تطوير اللقاحات ضد مسببات أمراض مثل فيروس كورونا، قبل وقوع أي تفش.

خطة تسريع تطوير والموافقة على لقاحات وضعها ممثلون في المفوضيبة الأوروبية الأعضاء في "مبادرة الأدوية المبتكرة" (IMI) وهي شراكة بين القطاع العام والخاص دورها دعم أحدث الأبحاث في أوروبا. لكن المقترح الأوروبي رفضه شركاء من قطاع الأدوية ضمن المجموعة.

وكانت المفوضية تقول إن الأبحاث "قد تسهل تطوير وموافقة الجهات التنظيمية على لقاحات ضد مسببات أمراض ذات أولوية إلى أقصى حد ممكن قبل وقوع تفش بالفعل"، لكن شركات الأدوية المشاركة في المبادرة رفضت تبني الفكرة، وفق الغارديان.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات كشفها تقرير لـ"مرصد الشركات في أوروبا" وهو مركز بحث يتخذ من بروكسل مقرا له، ينظر في قرارات اتخذتها مبادرة الأدوية المبتكرة التي لديها ميزانية قيمتها 4.5 مليار يورو من تمويل يقدمه الاتحاد الاوروبي ومساهمات هيئات خاصة وغيرها. 

ويضم مجلس إدارة مبادرة الأدوية المبتكرة مسؤولين من المفوضية الأوروبية وممثلين من الاتحاد الأوروبي لصناعات الأدوية الذي يحتضن بعضا من أكبر الأسماء في القطاع وبينهم غلاكسو سميث كلاين ونوفارتيس وفايزر وجونسون إند جونسون.

ورفضت متحدثة باسم المبادرة ما جاء في التقرير وقالت إنه مضلل، موضحة أن الأمراض المعدية واللقاحات كانت ذات أولوية للهيئة منذ البداية. وأشارت في هذا الإطار إلى مشروع بميزانية 20 مليون يورو أطلق في 2015 بعد تفشي إيبولا.

وأردفت أن مبادرة الأدوية المبتكرة أطلقت في يناير الماضي تمويلا لـ"ابتكارات تهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج لقاح".

وأوضحت أن الاقتراح الأوروبي في عام 2017 "كان يتنافس مع أولويات أخرى في تلك الفترة بما فيها أبحاث خاصة بالسل وأمراض المناعة الذاتية والصحة الرقمية". 

يذكر أن وباء كورونا المستجد اجتحاح العالم وشل نشاط الدول، وأظهر فشلها في الاستعداد لمواجهة جائحة عالمية، كما أدى إلى اتهامات إلى صناعة الأدوية بالفشل في إعطاء الأولوية لمواجهة الأمراض المعدية لأنها أقل ربحا من الأمراض المزمنة.  

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

البلاستيك والخشب والفولاذ.. تعرف على مدد بقاء فيروس كورونا على الأسطح

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
صورة بمجهر إلكتروني تظهر أجسام سارس-كوف-2 (كورونا المستجد) باللون الأزرق منتشر حول إحدى الخلايا
صورة بمجهر إلكتروني تظهر أجسام سارس-كوف-2 (كورونا المستجد) باللون الأزرق منتشر حول إحدى الخلايا

تشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن غالبية مرضى كورونا أصيبوا عن طريق الاتصال المباشر بشخص مريض قام بالسعال أو العطس أو الحديث بصوت مرتفع (صراخ مثلا)، أو حتى الحديث المباشر، وخرج منه رذاذ محمل بالفيروس فتم استنشاقه. 

فالمحادثة الطبيعية بين الاشخاص يمكن أن ينتج عنها بعض القطرات والسوائل التي تبقى في الهواء ما يزيد عن ثمانية دقائق، خاصة مع نطق الحروف التي يخرج فيها اللسان وهي (الثاء والذال والظاء).

لكن هذا لا يعني أن العدوى لا تنتقل عبر لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، حيث أظهرت دراستان علميتان أن سارس-كوف-2 يمكن أن يبقى على السطح لمدد مختلفة حسب نوع السطح ومادته، وأيضا حسب البيئة المحيطة، بحسب أستاذ السياسات الصحية والإدارة في جامعة نيويورك بروس لي في مقال له على موقع "فوربس". 

في كلتا الدراستين، وضع الباحثون الفيروس على أسطح مختلفة ثم قاموا بحساب المدة الزمنية التي يبقى فيها على السطح والمدة التي يمكن أن يتحلل فيها. 

في الدراسة الأولى التي نفذها فريق من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعات برينستون وكاليفورنيا ولوس أنجلوس، ونشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وجد الباحثون أن متوسط عمر بقاء الفيروس أو يمكن اكتشافه على النحاس من 1.1 وحتى 1.2 ساعة، وحتى 5.6 ساعة على الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس استيل)، وحتى 6.8 ساعة على البلاستيك. 

مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة بحسب دراسة علمية
مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة بحسب دراسة علمية

أما الدراسة الأخرى فأجراها فريق بحثي في كلية الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ، وكشفت بالتفصيل عن المدد التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأسطح وذلك على النحو التالي:
-    الورق: 30 دقيقة. 

-    المناديق الورقية: 30 دقيقة. 

-    الخشب: 24 ساعة. 

-    الملابس والقماش: 24 ساعة. 

-    الزجاج : 48 ساعة.

-    النقود: 48 ساعة. 

-    الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل): أربعة أيام.

-    البلاستيك: أربعة أيام. 

-    الطبقة الداخلية للقناع: أربعة أيام. 

-    الطبقة الخارجية للقناع: سبعة أيام.

وكلما كانت هناك مسامات أكثر في نوع المادة التي ترتديها أو تلمسها فإن مدة بقاء الفيروس فيها تقلـ بالمقارنة مع الأسطح الصلبة التي لا تحتوي على الكثير من المسامات والتي تزيد فيها مدة بقاء الفيروس. 

ويؤكد الكاتب أن هذه الدراسات مهمة لكنها أيضا محدودة، لأن الظروف البيئية المختلفة مثل درجات الحرارة المحيطة والهواء والتعرض لأسعة الشمس كلها عوامل قد تؤثر على مدة بقاء الفيروس على السطح. 

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أكدت الجمعة أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العينين.

لذا يبقى التأكيد على أن أفضل الطرق لمنع التعرض للفيروس تتمثل في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمترين على الأقل، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المعقمات بشكل روتيني.

الحرة / ترجمات - واشنطن