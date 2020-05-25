صحة

سرطان البنكرياس الخطير.. شركة أدوية إسرائيلية تكشف عن خبر مهم

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
شركة إسرائيلية تبدأ مرحلة حاسمة لتجربة سريرية لعلاج سرطان البنكرياس النقلي
شركة إسرائيلية تبدأ مرحلة حاسمة لتجربة سريرية لعلاج سرطان البنكرياس النقلي

أعلنت شركة رفائيل لصناعة الأودية أن 75 في المئة من المرضى الـ500 الذين تحتاج إليهم للمشاركة في المرحلة الثالثة الحاسمة من تجربة سريرية لعلاج سرطان البنكرياس النقلي (أي أن مصدر الورم السرطاني موجود في مكان آخر من الجسم) انضموا إليها بالفعل على الرغم من أزمة كورونا، وفق ما أفادت به صحيفة جيروسالم بوست.

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، سانجيف لوثر، إن الكثير من المشاركين في الدراسة من إسرائيل، مضيفا أن التجربة تسعى لتقييم فعالية وسلامة المركب الرئيسي للشركة CPI-613 في تركيبة مع فولفيرينوكس (Folfirinox) المعدل كخط أول للعلاج. 

وأطلقت الشركة في يوليو الماضي المرحلة الثالثة لتجاربها السريرية لعلاج طورته لسرطان البنكرياس في ثماني منشآت في إسرائيل تقودها الطبيبة تاليا غولان، رئيسة مركز  سرطان البنكرياس في مركز شيبا الطبي. 

وقالت الصحيفة إن المرحلة الثالثة من الدراسة عشوائية ومحورية، وسيحصل خلالها 250 مريضا على جرعة كاملة من CPI-613، بينما سيخضع 250 مريضا آخرين إلى العلاج الكيماوي فقط.

وقال لوثر إن شركته تأمل أن تظهر النتائج مع حلول شهر سبتمبر، فعالية العلاج وأن تتمكن من التقدم بطلب والحصول على موافقة عاجلة من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية. 

وأظهر CPI-613 خلال دراسات قبل السريرية والسريرية أنه يتفاعل مع فولفيرينوكس. وتبين خلال المرحلة الأولى من دراسة سريرية أن الحصول على CPI-613 بالتزامن مع فولفيرينوكس معدل، كان فعالا وآمنا لدى مرضى يعانون من سرطان البنكرياس النقلي وأظهروا متوسط بقاء إجمالي يصل إلى 19.9 شهرا ومتوسط بقاء خال من تطور المرض يصل إلى 9.9 أشهر. 

والآن تسعى الشركة إلى التحقق خلال المرحلة الثالثة لدراسة CPI-613 يمكنه تحسين نوعية حياة مرضى سرطان البنكرياس. 

ويعد سرطان البنكرياس ثالث سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، ويرتقب أن يحتل المركز الثاني بعد عام 2020، وفق دراسات عديدة.

وفي إسرائيل، شهدت الإصابات بسرطان البنكرياس ارتفاعا خلال السنوات الخمس الماضية، وسجلت 888 حالة في عام 2013 و1024 في 2018 فيما يرتقب أن العدد وصل إلى 1086 بحلول 2020، وفق الصحيفة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

البلاستيك والخشب والفولاذ.. تعرف على مدد بقاء فيروس كورونا على الأسطح

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
صورة بمجهر إلكتروني تظهر أجسام سارس-كوف-2 (كورونا المستجد) باللون الأزرق منتشر حول إحدى الخلايا
صورة بمجهر إلكتروني تظهر أجسام سارس-كوف-2 (كورونا المستجد) باللون الأزرق منتشر حول إحدى الخلايا

تشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن غالبية مرضى كورونا أصيبوا عن طريق الاتصال المباشر بشخص مريض قام بالسعال أو العطس أو الحديث بصوت مرتفع (صراخ مثلا)، أو حتى الحديث المباشر، وخرج منه رذاذ محمل بالفيروس فتم استنشاقه. 

فالمحادثة الطبيعية بين الاشخاص يمكن أن ينتج عنها بعض القطرات والسوائل التي تبقى في الهواء ما يزيد عن ثمانية دقائق، خاصة مع نطق الحروف التي يخرج فيها اللسان وهي (الثاء والذال والظاء).

لكن هذا لا يعني أن العدوى لا تنتقل عبر لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، حيث أظهرت دراستان علميتان أن سارس-كوف-2 يمكن أن يبقى على السطح لمدد مختلفة حسب نوع السطح ومادته، وأيضا حسب البيئة المحيطة، بحسب أستاذ السياسات الصحية والإدارة في جامعة نيويورك بروس لي في مقال له على موقع "فوربس". 

في كلتا الدراستين، وضع الباحثون الفيروس على أسطح مختلفة ثم قاموا بحساب المدة الزمنية التي يبقى فيها على السطح والمدة التي يمكن أن يتحلل فيها. 

في الدراسة الأولى التي نفذها فريق من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعات برينستون وكاليفورنيا ولوس أنجلوس، ونشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وجد الباحثون أن متوسط عمر بقاء الفيروس أو يمكن اكتشافه على النحاس من 1.1 وحتى 1.2 ساعة، وحتى 5.6 ساعة على الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس استيل)، وحتى 6.8 ساعة على البلاستيك. 

مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة بحسب دراسة علمية
مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة بحسب دراسة علمية

أما الدراسة الأخرى فأجراها فريق بحثي في كلية الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ، وكشفت بالتفصيل عن المدد التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأسطح وذلك على النحو التالي:
-    الورق: 30 دقيقة. 

-    المناديق الورقية: 30 دقيقة. 

-    الخشب: 24 ساعة. 

-    الملابس والقماش: 24 ساعة. 

-    الزجاج : 48 ساعة.

-    النقود: 48 ساعة. 

-    الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل): أربعة أيام.

-    البلاستيك: أربعة أيام. 

-    الطبقة الداخلية للقناع: أربعة أيام. 

-    الطبقة الخارجية للقناع: سبعة أيام.

وكلما كانت هناك مسامات أكثر في نوع المادة التي ترتديها أو تلمسها فإن مدة بقاء الفيروس فيها تقلـ بالمقارنة مع الأسطح الصلبة التي لا تحتوي على الكثير من المسامات والتي تزيد فيها مدة بقاء الفيروس. 

ويؤكد الكاتب أن هذه الدراسات مهمة لكنها أيضا محدودة، لأن الظروف البيئية المختلفة مثل درجات الحرارة المحيطة والهواء والتعرض لأسعة الشمس كلها عوامل قد تؤثر على مدة بقاء الفيروس على السطح. 

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أكدت الجمعة أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العينين.

لذا يبقى التأكيد على أن أفضل الطرق لمنع التعرض للفيروس تتمثل في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمترين على الأقل، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المعقمات بشكل روتيني.

الحرة / ترجمات - واشنطن