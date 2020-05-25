صحة

لماذا فجرت اختبارات كورونا المنزلية الجدل في أميركا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
أوقفت إدارة الغذاء الأميركية مشروع الاختبارات المنزلية بولاية واشنطن منتصف مايو
أوقفت إدارة الغذاء الأميركية مشروع الاختبارات المنزلية بولاية واشنطن منتصف مايو

لا يزال علماء وباحثون في سياتل بولاية واشنطن في حيرة من أمرهم بعدما طلب منهم وقف اختبارات فيروس كورونا المنزلي لمزيد من التأكد من نتائج هذه التحاليل.

مشروع "Scan" المدعوم من قطب تكنولوجيا المعلومات بيل غيتس، والذي كانت تعول عليه السلطات، يواجه وقفا مؤقتا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، وفق تقرير نشرته مجلة نيتشر الطبية.

جيف دوشين، مسؤول الصحة في سياتل قال إن بيانات الاختبارات كانت تهدف إلى المساعدة على فهم تفشي الوباء بشكل أوسع، حيث أجريت الاختبارات لأكثر من 20 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أنه تم وضع قاعدة بيانات لمعرفة إن كان المصابون بالفيروس قد نقلوه لآخرين.

المشروع الذي كان يدعمه غيتس كان قد حاز على الموافقات التنظيمية، ولكن منتصف مايو تم وقف المشروع من قبل "FDA" وهو ما يراه العديد من الباحثين أمرا محبطا خاصة مع فتح العديد من الولايات والمدن النشاطات الاقتصادية، ما يعني أننا بحاجة لمثل هذه الاختبارات التي يمكن إجراؤها من المنزل في أسرع وقت.

وكان فريق العلماء في سياتل هم الوحيدون الذين كانوا يعملون على تطوير أدوات تشخيص واختبار لفيروس كورونا منزلية في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن لقاح وعلاج للفيروس. 

الاختبار ببساطة كان يقوم على فكرة إرسال عينات مسحات أنفية للمنازل مع دليل استخدام، ويقوم الأشخاص العاديون بوضع العينات عليها وإرسالها إلى مختبر جامعة واشنطن.

روبين باتيل، رئيس الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة في روتشستر في مينيسوتا قال إن استخدام الاختبارات التشخيصية خارج أماكن الرعاية الصحية مهم جدا لتسريع ومعرفة آليات انتشار هذا الفيروس.

وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد فقط على سحب العينات من خلال العاملين في القطاع الصحي، إذ أنك ستحتاج إلى أعداد هائلة من العاملين بالطب لذلك، ناهيك عن مخاطر التقاط العدوى أو نشرها في المنشآت الصحية.

في فبراير الماضي، كان فريق الباحثين قد بدأ بإجراء هذه الاختبارات، والتي كانت تهدف لمعرفة ما إذا كانت إجراءات التباعد الاجتماعي تساعد في إبطاء انتشار المرض أم لا.

في منتصف مايو كان غيتس قد قال إن مشروع "Scan" كان يختبر 300 تحليل يوميا، وكان هناك خطط لزيادة هذه الأعداد ولكن إدارة الغذاء والدواء طلبت وقف هذا المشروع لحين الحصول على موافقة منهم.

إدارة الغذاء والدواء الأميركية قالت إن أي اختبار يتطلب من الشخص أخذ العينات بنفسه يثير المخاوف، فهناك عوامل أخرى يجب التنبه لها، مثل التأكد من بقاء العينات مستقرة في درجات حرارة مناسبة لا تؤثر على النتيجة.

ويتساءل البعض عما إذا كان يجب وقف الاختبار المنزلي بالكامل لحين إيجاد تحاليل منزلية مضمونة النتائج 100 في المئة؟ مشيرين إلى أن وجود اختبار أفضل من عدم وجوده بالمطلق.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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البلاستيك والخشب والفولاذ.. تعرف على مدد بقاء فيروس كورونا على الأسطح

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
صورة بمجهر إلكتروني تظهر أجسام سارس-كوف-2 (كورونا المستجد) باللون الأزرق منتشر حول إحدى الخلايا
صورة بمجهر إلكتروني تظهر أجسام سارس-كوف-2 (كورونا المستجد) باللون الأزرق منتشر حول إحدى الخلايا

تشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن غالبية مرضى كورونا أصيبوا عن طريق الاتصال المباشر بشخص مريض قام بالسعال أو العطس أو الحديث بصوت مرتفع (صراخ مثلا)، أو حتى الحديث المباشر، وخرج منه رذاذ محمل بالفيروس فتم استنشاقه. 

فالمحادثة الطبيعية بين الاشخاص يمكن أن ينتج عنها بعض القطرات والسوائل التي تبقى في الهواء ما يزيد عن ثمانية دقائق، خاصة مع نطق الحروف التي يخرج فيها اللسان وهي (الثاء والذال والظاء).

لكن هذا لا يعني أن العدوى لا تنتقل عبر لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، حيث أظهرت دراستان علميتان أن سارس-كوف-2 يمكن أن يبقى على السطح لمدد مختلفة حسب نوع السطح ومادته، وأيضا حسب البيئة المحيطة، بحسب أستاذ السياسات الصحية والإدارة في جامعة نيويورك بروس لي في مقال له على موقع "فوربس". 

في كلتا الدراستين، وضع الباحثون الفيروس على أسطح مختلفة ثم قاموا بحساب المدة الزمنية التي يبقى فيها على السطح والمدة التي يمكن أن يتحلل فيها. 

في الدراسة الأولى التي نفذها فريق من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعات برينستون وكاليفورنيا ولوس أنجلوس، ونشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وجد الباحثون أن متوسط عمر بقاء الفيروس أو يمكن اكتشافه على النحاس من 1.1 وحتى 1.2 ساعة، وحتى 5.6 ساعة على الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس استيل)، وحتى 6.8 ساعة على البلاستيك. 

مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة بحسب دراسة علمية
مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة بحسب دراسة علمية

أما الدراسة الأخرى فأجراها فريق بحثي في كلية الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ، وكشفت بالتفصيل عن المدد التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأسطح وذلك على النحو التالي:
-    الورق: 30 دقيقة. 

-    المناديق الورقية: 30 دقيقة. 

-    الخشب: 24 ساعة. 

-    الملابس والقماش: 24 ساعة. 

-    الزجاج : 48 ساعة.

-    النقود: 48 ساعة. 

-    الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل): أربعة أيام.

-    البلاستيك: أربعة أيام. 

-    الطبقة الداخلية للقناع: أربعة أيام. 

-    الطبقة الخارجية للقناع: سبعة أيام.

وكلما كانت هناك مسامات أكثر في نوع المادة التي ترتديها أو تلمسها فإن مدة بقاء الفيروس فيها تقلـ بالمقارنة مع الأسطح الصلبة التي لا تحتوي على الكثير من المسامات والتي تزيد فيها مدة بقاء الفيروس. 

ويؤكد الكاتب أن هذه الدراسات مهمة لكنها أيضا محدودة، لأن الظروف البيئية المختلفة مثل درجات الحرارة المحيطة والهواء والتعرض لأسعة الشمس كلها عوامل قد تؤثر على مدة بقاء الفيروس على السطح. 

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أكدت الجمعة أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العينين.

لذا يبقى التأكيد على أن أفضل الطرق لمنع التعرض للفيروس تتمثل في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمترين على الأقل، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المعقمات بشكل روتيني.

الحرة / ترجمات - واشنطن