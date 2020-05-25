صحة

منظمة الصحة العالمية تعلق تجارب عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
25 مايو 2020
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها علقت "مؤقتا" التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة، الجمعة، في مجلة "ذي لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى كلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وكانت "ذا لانسيت" قد نشرت دراسة جديدة شملت 96 ألف مريض خلصت إلى عدم فاعلية عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في معالجة المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفيات. وأظهرت الدراسة أن هذين العقارين يفاقمان خطر الوفاة وعدم انتظام نبضات القلب.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد طلب السبت "مراجعة القواعد الناظمة لوصف" عدد من العقاقير بينها هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور دراسة تشير إلى عدم فاعليته ومخاطر استخدامه في معالجة كوفيد-19.

Media briefing on COVID-19

Media briefing on COVID-19

Posted by World Health Organization (WHO) on Monday, May 25, 2020

وكانت فرنسا قد منعت استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين خارج إطار التجارب السريرية وصرحت باستخدامه فقط في المستشفيات وحصرا لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.

ومنذ أواخر فبراير، ذاع صيت العقار المشتق من عقار كلوروكين المضاد للملاريا، بعدما نشر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي للبحر المتوسط في مرسيليا، ديدييه راوول، دراسة صينية مقتضبة وغير مفصلة خلصت إلى وجود مؤشرات على فاعلية فوسفات الكلوروكين في معالجة المصابين بفيروس "سارس-كوف-2".

الحرة / وكالات - واشنطن

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صحة

حدث قبل 3 سنوات.. صحيفة تكشف عن طلب لو نُفذ لأنقذ العالم من كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
شركات أدوية ودول كثيرة تتسابق من أجل تطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد
شركات أدوية ودول كثيرة تتسابق من أجل تطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد

الفيروس الغامض يحير العلماء، ولم يتوصل الباحثون بعد لأي معلومات حاسمة تساعد في الوقاية من كورونا الذي يجتاح العالم، لكن هذا الواقع لا ينفى وجود جهات تنبأت قبل سنوات بالخطر.

فقد أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الاثنين، بأن كبريات شركات الأدوية في العالم رفضت قبل ثلاثة أعوام اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي للعمل على تسريع تطوير اللقاحات ضد مسببات أمراض مثل فيروس كورونا، قبل وقوع أي تفش.

خطة تسريع تطوير والموافقة على لقاحات وضعها ممثلون في المفوضيبة الأوروبية الأعضاء في "مبادرة الأدوية المبتكرة" (IMI) وهي شراكة بين القطاع العام والخاص دورها دعم أحدث الأبحاث في أوروبا. لكن المقترح الأوروبي رفضه شركاء من قطاع الأدوية ضمن المجموعة.

وكانت المفوضية تقول إن الأبحاث "قد تسهل تطوير وموافقة الجهات التنظيمية على لقاحات ضد مسببات أمراض ذات أولوية إلى أقصى حد ممكن قبل وقوع تفش بالفعل"، لكن شركات الأدوية المشاركة في المبادرة رفضت تبني الفكرة، وفق الغارديان.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات كشفها تقرير لـ"مرصد الشركات في أوروبا" وهو مركز بحث يتخذ من بروكسل مقرا له، ينظر في قرارات اتخذتها مبادرة الأدوية المبتكرة التي لديها ميزانية قيمتها 4.5 مليار يورو من تمويل يقدمه الاتحاد الاوروبي ومساهمات هيئات خاصة وغيرها. 

ويضم مجلس إدارة مبادرة الأدوية المبتكرة مسؤولين من المفوضية الأوروبية وممثلين من الاتحاد الأوروبي لصناعات الأدوية الذي يحتضن بعضا من أكبر الأسماء في القطاع وبينهم غلاكسو سميث كلاين ونوفارتيس وفايزر وجونسون إند جونسون.

ورفضت متحدثة باسم المبادرة ما جاء في التقرير وقالت إنه مضلل، موضحة أن الأمراض المعدية واللقاحات كانت ذات أولوية للهيئة منذ البداية. وأشارت في هذا الإطار إلى مشروع بميزانية 20 مليون يورو أطلق في 2015 بعد تفشي إيبولا.

وأردفت أن مبادرة الأدوية المبتكرة أطلقت في يناير الماضي تمويلا لـ"ابتكارات تهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج لقاح".

وأوضحت أن الاقتراح الأوروبي في عام 2017 "كان يتنافس مع أولويات أخرى في تلك الفترة بما فيها أبحاث خاصة بالسل وأمراض المناعة الذاتية والصحة الرقمية". 

يذكر أن وباء كورونا المستجد اجتحاح العالم وشل نشاط الدول، وأظهر فشلها في الاستعداد لمواجهة جائحة عالمية، كما أدى إلى اتهامات إلى صناعة الأدوية بالفشل في إعطاء الأولوية لمواجهة الأمراض المعدية لأنها أقل ربحا من الأمراض المزمنة.  

الحرة / ترجمات - واشنطن