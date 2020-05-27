صحة

"أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة".. بريطانيا تقر ريمديسيفير كعلاج لكورونا

رويترز
27 مايو 2020
بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير في علاج بعض حالات كوفيد-19
بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير في علاج بعض حالات كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس الإيبولا في علاج بعض مرضى فيروس كورونا الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة غيلياد ساينسز المصنعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 إلى أربعة أيام.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي للحكومة "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف: "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وأشار إلى أن توزيع العقار سيتحدد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

من جانبها، أفادت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة الأسبوع الماضي، أن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون إنه نظرا لارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير، من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بدورها أوضحت شركة غيلياد أنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر.

رويترز

اقرأ أيضا

الولايات المتّحدة البلد الأكثر تضرّراً في العالم على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً،
أميركا

لليوم الثالث على التوالي.. الولايات المتحدة تسجّل أقلّ من 700 وفاة جراء كورونا

ناقلة إيرانية ثالثة تصل إلى المياه الفنزويلية
إيران

وسط انتقادات أميركية.. ناقلة نفط إيرانية ثالثة تصل فنزويلا

بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير في علاج بعض حالات كوفيد-19
صحة

"أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة".. بريطانيا تقر ريمديسيفير كعلاج لكورونا

تم استهدافه وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
آخر الأخبار

"والي العراق ومهندس الموت في داعش".. بغداد تعلن مقتل معتز الجبوري بغارة جوية

مدافع فرانكفورت تيموثي تشاندلر يحتفل بتسجيل هدف في مرمى فرايبورغ
رياضة

البوندسليغا: فرانكفورت ينتفض ويتعادل مع فرايبورغ

البحرية الأميركية تتهم روسيا باعتراض إحدى  طائراتها فوق البحر الأبيض المتوسط
آخر الأخبار

طائرتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط

ترامب يتهم تويتر بخنق حرية التعبير بعد وسم الموقع تغريدتين للرئيس الأميركي
أميركا

ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية

صحة

علماء بريطانيون يطورون بخاخا بسيطا يحمي من خطر كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
باحثة بريطانية تشارك في السباق لتطوير عقار أو لقاح ضد كورونا
باحثة بريطانية تشارك في السباق لتطوير عقار أو لقاح ضد كورونا

طور علماء بريطانيون بخاخا ضد فيروس كورونا المستجد مصمما لمساعدة المرضى على مقاومة المرض بمجرد بدء ظهور الأعراض.

وأفاد موقع ديلي ميل أن الباحثين في مستشفى ساوثهامبتن الجامعي أطلقوا الاثنين تجارب على البخاخ، وسيعملون على إرسال  بخاخات إلى 120 مريضا لكي يستخدمونها في منازلهم.

ويأمل الباحثون أن هذه التقنية والتي تعتمد على دواء تجريبي يعزز الجهاز المناعي، ستمنع الأشخاص من الانزلاق في مرحلة التدهور الشديد لكوفيد-19، والتي تبدأ مع تطوير المرضى مشاكل في التنفس تستدعي نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى.

وخلال التجربة، سيجري تقييم المرضى واختبارهم خلال 72 ساعة على ظهور أعراض المرض عليهم وسيتم تزويدهم بالبخاخات مباشرة من أجل محاربة الفيروس.

ولا يوجد في الوقت الراهن أي علاج ضد كوفيد-19 في المنزل، وعلى أي شخص تظهر عليه أعراض أو تكون نتائج اختبار الكشف عن الفيروس إيجابية أن يخضع للعزل الذاتي.

وقد يحدث البخاخ الجديد الذي يعتمد رمز دواء SNG001، فرقا في حالة المرضى إذ يمنحهم إمكانية معالجة أنفسهم بدل مجرد الأمل في عدم تدهور صحتهم.

وقالت ديلي ميل، إن فريق الباحثين أكمل تقريبا تجربة تضم 100 مريض في مستشفيات، ويرتقب إصدار نتائجها في يوليو. 

لكن التجربة الجديدة التي تسعى إلى مساعدة المرضى في منازلهم هي التي قد تحدث الفرق الكبير، وفق الموقع. 

ونقل عن البروفيسور نك فرانسيس الذي يقود الدراسة قوله "نحتاج إلى علاج لكوفيد-19 يمكن للمرضى الحصول عليه في وقت مبكر من المرض لكي يتم تجنب تطور الأعراض الحادة".

ويطور المرضى الذي يعانون من أشد حالات كوفيد-19، الأعراض الخطيرة التي تشمل الالتهاب الرئوي وضيق التنفس، في الأسبوع الثاني لإصابتهم بالفيروس.

وإذا ثبتت فعالية البخاخ الجديد، فإن شركة سينيرجن التي صنعت الدواء، تأمل في إنتاج ملايين الجرعات منه بحلول نهاية العام.

وقال رئيس سينيرجن، ريتشارد ماردسن "نستطيع منع تعرض الناس لذلك الأسبوع الثاني السيئ".

ويحتوي دواء SNG001 على بروتين إنترفيرون بيتا، الذي ينتجه جسم الإنسان عندما يتعرض لعدوى فيروسية. 

ويستخدم هذا البروتين بالفعل كحقن لتعزيز الاستجابة المناعية لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب اللويحي الذي يقوم فيه جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب.

الحرة / ترجمات - واشنطن