صحة

"اختراق" عبر الحبل السري لعلاج حالات كورونا المتأخرة

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
اكتشاف علمي جديد لعلاج مرض كورونا بخلايا دموية مستمدة من الحبل السري
اكتشاف علمي جديد لعلاج مرض كورونا بخلايا دموية مستمدة من الحبل السري

اكتشف باحثون أستراليون طريقة جديدة لعلاج مرضى كورونا من ذوي الحالات المتأخرة، باستخدام خلايا دموية مستمدة من الحبل السري.  

وفي عملية ستكون الأولى من نوعها في العالم، حسب موقع nzherald.co.nz ، سيتم حقن المرضى في مستشفى ملبورن، بالعلاج الجديد للتأكد من سلامته.

ويتم الحصول على الخلايا من دم الحبل السري المتجمد.

وستشمل الدراسة ما لا يقل عن 24 مريضا ممن يعانون من التهاب رئوي معتدل إلى حاد، ويتوقع انتهاء التجارب قبل نهاية العام.

العلاج الجديد، بحسب الباحثين، لا يؤثر على الفيروس نفسه، وإنما يمنع تطور الالتهاب الرئوي الناجم  أساسا عن الفيروس، ويتفاقم بسبب ردة فعل الجهاز المناعي القوية.

ويقول بروفسور غراهام جينكين من جامعة موناش لموقع news.com.au الأسترالي "الطريقة الجديدة لن تعالج الفيروس التاجي، فهي ليست مثل اللقاح الذي يمنعه، ولكنها مصممة خصيصا للمرضى الذين يتطور عندهم المرض من خفيف إلى خطير للغاية".

وأوضح جينكين أن رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون هو مثال جيد على هذا النوع من الحالات.

ومن المعروف أن تطور الالتهاب الرئوي يؤدي إلى تهيج في الجهاز المناعي يسمى "عاصفة السيتوكين"، وهذه بدورها تتسبب في الوفاة في  أغلب الأحيان بسبب تأثيرها المدمر على أعضاء الجسم الأساسية مثل القلب والرئتين.

وقال دكتور أتول مالهوترا وهو باحث مشارك في الدراسة إن الخلايا الدموية بالحبل السري "أثبتت فعاليتها في مقاومة الالتهابات وتثبيط الجهاز المناعي، وهي تعمل بشكل جيد في الرئة"  المكان المفضل للفيروس التاجي المسبب لكوفيد-19.

وأضاف مالهوترا "هدفنا في تجربة كوفيد-19، هو منع رد الفعل المناعي المفرط الذي يؤدي إلى عاصفة السيتوكين، قبل أن يتطور إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة    ARDS، ما يؤدي إلى الوفاة في أغلب الأحيان".

وأوضح معدو الدراسة أن نجاح التجربة يعني التعجيل بمنع تطور الالتهاب الرئوي وبقية الأعراض، والخروج المبكر من المستشفيات.

وأبحاثهم هذه ليست قاصرة على علاج كوفيد-19، بل يأملون استخدامها أيضا في علاج الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من تلف في الدماغ.

التجربة التي تضم أطباء وباحثين من مركز موناش هيلث الطبي وجامعة موناش وشريكتها Cell Care Australia ،  هي الأولى في العالم التي تستخدم الخلايا المستمدة من دم الحبل السري لمنع تطور الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19.

وأعرب ديفيد بيرس رئيس الابتكار والأبحاث في Sanford Health ، عن تحمسه الشديد للطريقة الجديدة المحتملة لعلاج كوفيد-19:

"نحن متحمسون لتقديم علاج يعد اختراقا محتملا لمرضانا الذين يعانون من أشد حالات COVID-19 أنه نهج رائد أظهر بالفعل وعودا رائعة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية
فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية

تشير دلائل متزايدة إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يشق طريقه إلى الدماغ، ويهاجم الخلايا العصبية مباشرة، وفقا لمجلة "نيو ساينتس" البريطانية.

وتؤكد المجلة أن العلماء لا يزالون يبحثون الكيفية التي يضرب بها الفيروس القاتل الدماغ، على الرغم من أنه يفترض أن يصيب الجهاز التنفسي فقط.

تنقل المجلة عن طبيبة الأعصاب في نيويورك جنيفر فرونتيرا، التي تنقلت مؤخرا في العديد من مستشفيات المدينة بعد تفشي الوباء، القول إنها لم تشهد من قبل أي شيء يشبه كوفيد-19.

في وقت مبكر من انتشار فيروس كورونا في نيويورك، بدأت فرونتيرا وزملاؤها في ملاحظة أعراض عصبية لدى المصابين، كان الناس يموتون قبل دخولهم المستشفى، أو وبمجرد دخولهم، وبدأ بعضهم في القيام بحركات غير عادية، كما أصيب آخرون بنوبات وجلطات.

وسجلت مستشفيات أخرى حول العالم تقارير مماثلة، حيث كانت بعض الأعراض العصبية تبدو خفيفة، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق، وبعضها كانت أشد قوة بعد أن أصيب عدد قليل من الناس بالتهاب قاتل في الدماغ.

ووفقا لتقرير المجلة البريطانية قد يحتاج العالم إلى إعادة النظر في بعض العلاجات التي يتم تطويرها لمرضى كوفيد-19، والاستعداد أيضا للحالات العصبية طويلة الأمد والمزمنة لدى بعض الناجين.

الحرة / ترجمات - واشنطن