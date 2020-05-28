صحة

أميركي وسويسري.. أمل جديد في مزج عقارين لعلاج كورونا

رويترز
28 مايو 2020
حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.
حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.

أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية الخميس، أنها تعتزم اختبار إن كان مزج عقارها أكتيمرا المضاد للالتهاب وعقار ريمديسيفير الذي تصنعه شركة جيلياد ساينسز له مفعول أفضل في علاج الالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن استخدام ريمديسيفير بمفرده.

ويستخدم العقاران على نحو منفصل في بعض الحالات والتجارب السريرية حيث يستخدم أكتيمرا لعلاج رد الفعل المناعي الشديد الذي يحدث أحيانا عندما يصاب المريض بفيروس كورونا المستجد فيما يستخدم ريمديسيفير بهدف عرقلة تكاثر الفيروس.

وبمزج العقارين في دراسة عالمية تشمل 450 مريضا ممن يعالجون في المستشفيات تأمل روش أن تصبح قادرة على تقديم علاج ناجع للمرض الذي أصاب 5.8 مليون شخص وأودى بحياة نحو 360 ألفا على مستوى العالم.

وقال ليفي جاراواي مدير الخدمات الطبية في روش في بيان "استنادا إلى فهمنا الراهن نعتقد أن مزج مضاد فيروسات مع منظم مناعي قد يسفر عن أسلوب فعال في علاج المصابين بهذا المرض الخطير".

وجذب ريميديسيفير، الذي لم يفلح في علاج إيبولا وأعيد استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد بعد تفشي جائحة كوفيد-19، الكثير من الاهتمام بعدما خلصت دراسة أجريت على 397 مريضا، إلى أنه ساهم في تقليل فترة التعافي في بعض المرضى وأشارت إلى أنه يساهم أيضا في الحفاظ على حياة المرضى.
 

رويترز

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حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.
صحة

أميركي وسويسري.. أمل جديد في مزج عقارين لعلاج كورونا

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صحة

كيف تعالج نفسك من فيروس كورونا في المنزل؟

الحرة / ترجمات - دبي
28 مايو 2020
تحتاج لبعض أدوية السعال والغثيان لعلاج نفسك من كوفيد-19 في المنزل
تحتاج لبعض أدوية السعال والغثيان لعلاج نفسك من كوفيد-19 في المنزل

مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى أكثر من 5.5 مليون حالة على مستوى العالم، وعدم وجود أماكن في المستشفيات لعلاج جميع المرضى، ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة بالبقاء في العزل المنزلي والاكتفاء بأدوية بسيطة، بعد استشارة مختص.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، يمكنك للمريض علاج نفسه، باستثناء أولئك الذين يعانون من العوارض الحادة.

من جانبه، قال الدكتور بيتر كوهين، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "من المرجح أن يصاب مرضى كورونا بضيق في التنفس بعد أربعة إلى ثمانية أيام من ظهور أعراضهم الأولى، لذلك يجب أن يراقبوا أنفسهم جيدا خلال هذا الوقت".

وأضاف إذا تفاقم ضيق التنفس من يوم لآخر يجب الاتصال بالطبيب فوراً، مشيراً إلى أن بعض المرضى قد يعانون من انخفاض مستويات الأوكسجين بسبب الدوار بدلاً من ضيق التنفس.

 

الأدوية التي تحتاجها

 

أما إذا كنت تعاني من أعراض خفيفة، فيمكن علاج نفسك باستخدام أدوية لتسكين الآلام وخافض حرارة وأدوية تخفيف السعال، مع ضرورة وجود مقياس للحرارة لا يستخدمه غير الشخص المريض، مع الإشارة إلى أن تناول أي دواء يفترض أن يتم بعد مراجعة طبيب مختص.

أضافة إلى ذلك يجب على المريض أن يرتاح ويتناول السوائل، وأن يتجنب الهواء الجاف لأنه يزيد السعال وآلام الصدر، ويفضل الاستحمام بماء ساخن كثيراً.

ويوصي الأطباء والمرضى الذين تعافوا من المرض أن يقوم المريض بمراقبة نفسه جيداً، عبر تسجيل درجة الحرارة بانتظام عدة مرات في اليوم وفي أوقات ثابتة، كما يقوم بتسجيل مواقيت تناول الأدوية، أو في حالة ظهور أعراض جديدة.

كما أكدوا ضرورة الهدوء وعدم القلق والتوتر أو الهلع عند المرض بفيروس كورونا، وطالبوا بضرورة الاتصال بالطبيب النفسي عند الحاجة.

وأشار الأطباء إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض خفيفة في الأيام القليلة الأولى ثم يمرضون فجأة، ويعاني البعض من الحمى التي ترتفع وتنخفض بشكل متكرر، وقد يعاني البعض الآخر من أعراض طويلة الأمد، لذلك يجب على المريض أن يمنح نفسه الوقت الكافي للراحة.

الحرة / ترجمات - دبي