صحة

الحجر الصحي.. هل يؤثر على صحة الشعر؟ خبراء يجيبون

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
التوتر الناجم عن الحجر الصحي قد يرفع نسب تساقط الشعر.
التوتر الناجم عن الحجر الصحي قد يرفع نسب تساقط الشعر.

اشتكى آلاف الأشخاص في أستراليا من تساقط شعرهم خلال فترة البقاء في المنزل التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبين أن هناك ارتباطا بشكل معين بين أزمة كورونا وتساقط الشعر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وبينما يعتبر تساقط الشعر أمرا طبيعيا، فإن سقوط كميات أكبر وبشكل بارز منه قد يشير إلى مشاكل صحية ونفسية يحتمل أن صاحبها لا يدري بشأنها.

وتتعدد أسباب تساقط الشعر ما بين اضطرابات في الهرمونات أو أخطاء مرتبطة بوتيرة غسل الشعر، والتي قد تتغير أنماطها جميعها لدى البقاء في المنزل لفترات طويلة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خبير الشعر، بارني مارتن، فإن التوتر هو المسبب الأكبر لحالات تساقط الشعر المفاجئة.

وأشار مارتن في حديثه إلى أن تساقط الشعر الذي يصل لدرجة "داء الثعلبة" قد يظهر بشكل متأخر يمتد حتى أشهر من بعد تعرض الشخص لمستويات مرتفعة من التوتر أو الصدمة.

"من الممكن أن يستغرق الأمر عدة أشهر لتظهر الثعلبة كبقع صلع أو تساقط شعر، ما يزيد من توتر الفرد"، قال مارتن.

كما نقلت الصحيفة عن عالمة الشعر جين ميهيد أن غسل الشعر بوتيرة أقل خلال فترات الحجر الصحي مرتبط بارتفاع تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

"الشعر يتساقط يوميا، لكن بنسب متغيرة"، أضافت ميهيد.

كما يشير الخبراء إلى نقص الفيتامينات، كفيتامين دي، إلى جانب نقص المعادن الأساسية، كمسبب آخر لتساقط الشعر أو ضعفه.

بدورها، قالت الخبيرة في مجال العلاج الطبيعي، ميكائيلا سبارو، إن نقص الحديد والزنك والأيودين قد يكون سببا آخر لسوء حالة الشعر وتساقطه.

"الحديد هو ما ينقل الأوكسجين حول الجسد، وعندما نعاني نقصا في الحديد، تكون بصيلات الشعر آخر مكان يصلها"، كون الأولوية ستكون بتزويد الأعضاء الأكثر أهمية في الجسم بالأوكسجين قبل الشعر.

ولتجنب تساقط الشعر، تنصح سبارو بالحرص على إثراء النظام الغذائي للشخص بالأغذية المتكاملة والمكسرات والحبوب والبروتين الحيواني، بالإضافة إلى الأعشاب البحرية.

كما تنصح الخبيرة بمضغ الطعام بشكل أكثر بطئا للحفاظ على المستويات المطلوبة من إفراز الأمعاء للأحماض، ما يضمن امتصاصا أعلى للزنك والحديد.

كما تلفت إلى ضرورة تناول المرق المستخلص من العظام الحيوانية والأطعمة الغنية بعنصر البريبيوتيك كالثوم والبصل والهليون والشاي الأخضر والأرضي شوكي.

وتشدد الخبيرة على ضرورة اتباع عادات الاسترخاء بانتظام لتقليل مستويات التوتر، والتعرض لأشعة الشمس.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحجر الصحي.. هل يؤثر على صحة الشعر؟ خبراء يجيبون

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صحة

ولد في مارس.. رضيع بريطاني يشارك في تجربة طبية لعلاج تلف الدماغ لدى الأطفال

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
الدراسة تهدف لإيجاد علاجات للحد من خطر التشنجات وتلف دماغ الأطفال
الدراسة تهدف لإيجاد علاجات للحد من خطر التشنجات وتلف دماغ الأطفال

في سابقة لم يشهد لها علم الأبحاث الطبية مثيلا، يشارك طفل بريطاني ولد في مارس، في تجربة إكلينيكية لعقار مشتق من الحشيش، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وهذه الخطوة الأولى في الدراسة قد تسمح باستخدام علاجات مستخرجة من الحشيش للحد من خطر التشنجات وتلف الدماغ للأطفال المصابين باعتلال الدماغ الإقفاري، ونقص الأكسجة (EHI)  عند حديثي الولادة.

الطفل الذي يشارك في التجربة العلاجية يدعى أوسكار، ولد في 11 مارس في مستشفى جامعة نورفولك ونورويتش (NNUH) بعد ولادة قيصرية. تطلبت حالته أن يقضي الأيام الثلاثة الأولى من حياته في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

والدته قالت لصحيفة الغارديان إنها قررت أن يكون أوسكار جزءًا من الدراسة بالرغم من صعوبة القرار.

وجاء في تصريحها "كان الأمر صعبا لكنني أردت أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة ابني الصغير". 

وبقي أوسكار في المستشفى لمدة تسعة أيام وتمت مراقبته على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع".

وأعطي أوسكار "جرعة صغيرة" من عقار مشتق من الحشيش عن طريق حقنة في الوريد. 

البروفيسور بول كلارك، طبيب حديثي الولادة، قال في الصدد "آمالنا هي أنه تساعد هذه التجربة على حماية أدمغة الأطفال الذين يعانون من اعتلال الدماغ الإقفاري، ونقص الأكسجة لدى حديثي الولادة".

وفي مواجهة الأسئلة التي يمكن أن تثيرها هذه المبادرة، طمأن البروفيسور كلارك بالقول "كما هو الحال مع أي دراسة لعقار جديد، قد تكون هناك آثار جانبية غير متوقعة ومخاطر غير معروفة، لكن تم تصميم الاختبار بحيث يكون آمنًا قدر الإمكان".

وأضاف "قدمنا له جرعة صغيرة في البداية، ونحن نراقبه عن كثب أكثر من المعتاد".

 

دخول طفل ثان في الاختبار

 

طفل ثان، ولد في أبريل في نفس المستشفى، هو جزء من التجربة العلاجية الآن، بحسب صحيفة الغارديان التي أوضحت أن المكونات المستخدمة للدواء يتم استخراجها من النبات في ظل ظروف صارمة للحصول على مستوى أدنى من رباعي هيدروكانابينول (THC) ، وهو الجزيء الذي له تأثيرات نفسية.

الحرة / ترجمات - واشنطن