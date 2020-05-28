حالة طبية نادرة.. ولادة طفلة بفمين كاملين

أظهر فحص بالموجات فوق الصوتية لجنين خلال فترة الحمل وجود كتلة غير عادية على يمين فمه تبين فيما بعد أنها حالة طبية نادرة، وفق ما نقل موقع "ساينس أليرت".

ونقل الموقع عن الأطباء أنه بمجرد ولادة الفتاة، أصبح من الواضح أن الكتلة كانت في الواقع فما ثانيا صغيرا، كان له شفته الخاصة وتجويفه وأسنانه ولسان صغير يتحرك بتزامن مع لسانها الرئيسي أثناء تغذيتها.

له شفته الخاصة وتجويفه وأسنانه ولسان صغير

ولاحظ الأطباء وفق تقرير الحالة الطبية من جامعة ساوث كارولينا الطبية في تقرير الحالة أن الجلد حول الفم الثاني يتطور إلى "سطح خام" و سائل يشتبهون في أنه اللعاب.

ووفق الأطباء فإنه لا يبدو أن تجويف الفم الإضافي يسبب أي مشاكل في تنفس الطفلة أو قدرتها على التغذية. كما أن الفم الثاني لا يتصل بفمها المركزي، والذي يبدو أنه يعمل بشكل طبيعي.

ورغم أن هناك بعض المتلازمات النادرة المعروفة التي تسبب عادة تشوهات في هيكل الوجه، كالشفة المشقوقة والحنك المشقوق، إلا أن حالة الطفلة هي حالة نادرة وغير مرتبطة بأي من المتلازمات المعروفة.

وتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية لإزالة الفم الإضافي عندما كانت الفتاة تبلغ من العمر ستة أشهر فقط. حيث أزالوا بعض العضلات والعظام والغشاء المخاطي للفم وأنسجة المريء، وكذلك الغدة اللعابية وستة أسنان.