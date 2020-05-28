صحة

دراسة:  جين الخرف يضاعف من خطورة الإصابة بالفيروس التاجي 

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
شخص مصاب بمرض الزهايمر قد لا يفهم ما يجري
شخص مصاب بمرض الزهايمر قد لا يفهم ما يجري

كشفت دراسة، نشرتها صحيفة ديلي ميل، البريطانية أن وجود جين مرتبط بالخرف يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للباحثين المشاركين في الدراسة، فإن من المرجح أن تزيد ناقلات الجين (APOE e4) عند المصابين بالخرف، من شدة المرض الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد.

و(APOE e4) هو جين يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 14 مرة. 

وللتحقق من هذا الارتباط، حلل الباحثون بيانات لـ 40 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 48 و60 عامًا. 

وفي المملكة المتحدة، يعاني ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص ممن ماتوا بسبب فيروس كورونا من الخرف، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض الزهايمر، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

في هذه الدراسة، قام باحثون من إكستر وجامعة كونيتيكت بتحليل بيانات المشاركين وفحصوا جين APOE، الذي توجد منه ثلاثة متغيرات.

ووجد الباحثون أن 69٪ من مجتمع البحث كان لديهم نسختان من متغير e3، وهو النمط الجيني الأكثر شيوعًا عند المصابين بالزهايمر.

بينما كان حوالي 28 ٪ يحملون نسخة من متغير e4 وثلاثة بالمائة كان لديهم نسختان من متغير e4 ، وهما كذلك مسؤولان عن مضاعفة خطورة كوفيد- 19 عن حامليهم.

الباحثون قالوا إن أولئك الذي ثبت حملهم للنمط الجيني  e4e4 معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد(بشكله الأكثر خطورة) بنسبة 2.3 مرة مقارنة بأولئك الذين يحملون النمط الجيني e3e3، وبنسبة 14٪ مقارنة بأولئك الذين يحملون نسخة واحدة فقط من متغير e4.

البروفيسور ديفيد ميلزر، الذي شارك في البحث، قال إن هذه النتائج توفر رؤية قيمة حول كيفية انتقال الفيروس، وتابع "أظهرت العديد من الدراسات الآن أن الأشخاص المصابين بالخرف معرضون بشدة لخطر الإصابة بـ كوفيد- 19 الشديد". 

وتشير هذه الدراسة أيضا إلى أن هذا الخطر الكبير قد لا يكون ببساطة بسبب آثار الخرف أو العمر أو الضعف أو التعرض للفيروس، ولكن قد يكون مرتبطًا جزئيًا بهذا النمط الجيني e4e4.

الدراسة تشير كذلك إلى أن زيادة خطر الإصابة بالأمراض التي تبدو حتمية مع الشيخوخة قد يرجع في الواقع إلى اختلافات بيولوجية محددة (الجينات) "مما قد يساعدنا على فهم سبب بقاء بعض الأشخاص نشطين حتى سن 100 عام وما بعد، بينما يصاب الآخرون بالإعاقة ويموتون في الستين" يقول المؤلف الأول للدراسة، الدكتور شيا لينج كو، وفق ديلي ميل.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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دراسة:  جين الخرف يضاعف من خطورة الإصابة بالفيروس التاجي 

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صحة

الحجر الصحي.. هل يؤثر على صحة الشعر؟ خبراء يجيبون

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
التوتر الناجم عن الحجر الصحي قد يرفع نسب تساقط الشعر.
التوتر الناجم عن الحجر الصحي قد يرفع نسب تساقط الشعر.

اشتكى آلاف الأشخاص في أستراليا من تساقط شعرهم خلال فترة البقاء في المنزل التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبين أن هناك ارتباطا بشكل معين بين أزمة كورونا وتساقط الشعر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وبينما يعتبر تساقط الشعر أمرا طبيعيا، فإن سقوط كميات أكبر وبشكل بارز منه قد يشير إلى مشاكل صحية ونفسية يحتمل أن صاحبها لا يدري بشأنها.

وتتعدد أسباب تساقط الشعر ما بين اضطرابات في الهرمونات أو أخطاء مرتبطة بوتيرة غسل الشعر، والتي قد تتغير أنماطها جميعها لدى البقاء في المنزل لفترات طويلة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خبير الشعر، بارني مارتن، فإن التوتر هو المسبب الأكبر لحالات تساقط الشعر المفاجئة.

وأشار مارتن في حديثه إلى أن تساقط الشعر الذي يصل لدرجة "داء الثعلبة" قد يظهر بشكل متأخر يمتد حتى أشهر من بعد تعرض الشخص لمستويات مرتفعة من التوتر أو الصدمة.

"من الممكن أن يستغرق الأمر عدة أشهر لتظهر الثعلبة كبقع صلع أو تساقط شعر، ما يزيد من توتر الفرد"، قال مارتن.

كما نقلت الصحيفة عن عالمة الشعر جين ميهيد أن غسل الشعر بوتيرة أقل خلال فترات الحجر الصحي مرتبط بارتفاع تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

"الشعر يتساقط يوميا، لكن بنسب متغيرة"، أضافت ميهيد.

كما يشير الخبراء إلى نقص الفيتامينات، كفيتامين دي، إلى جانب نقص المعادن الأساسية، كمسبب آخر لتساقط الشعر أو ضعفه.

بدورها، قالت الخبيرة في مجال العلاج الطبيعي، ميكائيلا سبارو، إن نقص الحديد والزنك والأيودين قد يكون سببا آخر لسوء حالة الشعر وتساقطه.

"الحديد هو ما ينقل الأوكسجين حول الجسد، وعندما نعاني نقصا في الحديد، تكون بصيلات الشعر آخر مكان يصلها"، كون الأولوية ستكون بتزويد الأعضاء الأكثر أهمية في الجسم بالأوكسجين قبل الشعر.

ولتجنب تساقط الشعر، تنصح سبارو بالحرص على إثراء النظام الغذائي للشخص بالأغذية المتكاملة والمكسرات والحبوب والبروتين الحيواني، بالإضافة إلى الأعشاب البحرية.

كما تنصح الخبيرة بمضغ الطعام بشكل أكثر بطئا للحفاظ على المستويات المطلوبة من إفراز الأمعاء للأحماض، ما يضمن امتصاصا أعلى للزنك والحديد.

كما تلفت إلى ضرورة تناول المرق المستخلص من العظام الحيوانية والأطعمة الغنية بعنصر البريبيوتيك كالثوم والبصل والهليون والشاي الأخضر والأرضي شوكي.

وتشدد الخبيرة على ضرورة اتباع عادات الاسترخاء بانتظام لتقليل مستويات التوتر، والتعرض لأشعة الشمس.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن