صحة

دراسة تكشف بالتفصيل التغييرات التي تحدثها السيجارة الإلكترونية في فم المدخن

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
ينصح الخبراء بشكل عام بضرورة تجنب التدخين بكافة أشكاله.
ينصح الخبراء بشكل عام بضرورة تجنب التدخين بكافة أشكاله.

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية لفترة لا تتعدى بضع أشهر قادر على التسبب بتطور أنواع خطرة من البكتيريا، مرتبطة بمشاكل صحية جدية كأمراض القلب واللثة وسرطان الفم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتجد بعض أنواع البكتيريا في فم المدخن بيئة مناسبة للعيش، وقد تساهم في تعزيز فرص تواجد ميكروبات مسببة لأمراض قد تتجاوز التهابات اللثة.

ووجد باحثون من جامعة أوهايو الأميركية أنه بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام اليومي، يصبح فم المدخن مرتعا لكائنات دقيقة مرتبطة بسقوط الأسنان، وقد تؤدي إلى أمراض القلب والرئة فيما لو لم تتم معالجتها.

وأرجع العلماء السبب إلى السوائل التي تقوم السيجارة الإلكترونية بتسخينها ومن ثم تبخيرها ليقوم المدخن بسحبها عبر فمه.

"التدخين الإلكتروني هو اعتداء كبير على البيئة الفموية، ويحدث التغيير (في طبيعتها) بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة"، قال البروفيسور بورنيما كومار من فريق البحث في جامعة أوهايو.

وخلال الدراسة، جمع العلماء عينات من اللثة لدى 123 شخصا لا تظهر عليهم أي أعراض حالية لأمراض فموية.

وشملت عينة البحث 25 من مدخني السجائر التقليدية، و25 شخصا غير مدخن، و25 من المدخنين السابقين، و20 من مدخني السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى 28 من المدخنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتقليدية سويا.

ووجدت الدراسة أن المدخنين الذين تحولوا من السجائر التقليدية إلى الإلكترونية يحملون بكتيريا ضارة بشكل أكبر من أقرانهم الذين يدخنون السجائر التقليدية فقط.

"إذا توقفت عن التدخين (التقليدي) وبدأت بالتدخين الإلكتروني بدلا عن ذلك، فأنت لا تعود إلى الوضع البكتيري الصحي، بل تتحول إلى وضع التدخين الإلكتروني"، الذي قد يكون أكثر ضررا بحسب كومار.

وبحسب البروفيسور، فإنك بالتحول إلى السيجارة الإلكترونية "لا تسدي إلى نفسك معروفا باستخدام السيجارة الإلكترونية لوقف التدخين (التقليدي)".

وشملت عينة الدراسة أشخاصا حديثي عهد بالتدخين، يدخنون إلكترونيا، وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و35 عاما، واستخدموها لفترة تراوحت ما بين أربعة إلى 12 شهرا.

وانصب جل اهتمام العلماء على اكتشاف أن الميكروبات حفزت استجابة معينة من الجهاز المناعي خلقت طبقة هلامية شبيهة بالمخاط لديهم.

وتعتبر هذه الاستجابة جزءا من تجاوب التهابي مدمر، حيث يتم تحفيز الجهاز المناعي من قبل البكتيريا الغازية له، ليحاول محاربتها بدوره.

ونتيجة لذلك التجاوب الخطير، قد يصبح رد فعل الجهاز المناعي قادرا على التسبب بضرر للجسد.

وعلى جانب آخر، تم العثور على بروتينات يتم تكوينها عندما يكون الجهاز المناعي في وضع الاستعداد لإنتاج استجابة التهابية. ويقول العلماء إن هذا الأمر يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض بشكل كبير.

ويلفت البروفيسور كومار إلى أن السجائر الإلكترونية، حتى وإن كانت خالية من النيكوتين، لها تأثير سلبي كبير "على المجتمعات البكتيرية التي تعتبرها أجسامنا أصدقاء (لها)".

وينصح الخبراء بشكل عام بضرورة تجنب التدخين بكافة أشكاله، التقليدية والإلكترونية، لما له من مضار سلبية على صحة الإنسان.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.
صحة

أميركي وسويسري.. أمل جديد في مزج عقارين لعلاج كورونا

ينصح الخبراء بشكل عام بضرورة تجنب التدخين بكافة أشكاله.
صحة

دراسة تكشف بالتفصيل التغييرات التي تحدثها السيجارة الإلكترونية في فم المدخن

انتخاب رئيس بلدية طهران السابق المحافظ محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني
إيران

قائد شرطة سابق وعضو في الحرس الثوري.. قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

رجل يقدم أسماكًا طازجة في سوق أسماك في مدينة الفاو الساحلية جنوب العراق
عربي ودولي

صناعيون عراقيون "يمتدحون" الوباء: أنقذنا من السلع الإيرانية والصينية

البرلمان الصيني يصادق على قانون الأمن المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ
آخر الأخبار

رغم الاحتجاجات.. بكين تقر مشروع قانون الأمن الخاص بهونغ كونغ

Shawanda Hill (C), the girlfriend of George Floyd reacts near the spot where he died while in custody of the Minneapolis Police…
أميركا

ليلة ثانية من الصدامات في مينيابوليس احتجاجا على وفاة أميركي أسود بعد توقيفه 

(FILES) In this file photo taken on April 19, 2020, an Egyptian doctor wearing two protective masks checks a patient's lung X…
من زاوية أخرى

أطباء مصر بين خطر كورونا واتهامات "خيانة الوطن!"

صحة

أميركي وسويسري.. أمل جديد في مزج عقارين لعلاج كورونا

رويترز
28 مايو 2020
حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.
حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.

أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية الخميس، أنها تعتزم اختبار إن كان مزج عقارها أكتيمرا المضاد للالتهاب وعقار ريمديسيفير الذي تصنعه شركة جيلياد ساينسز له مفعول أفضل في علاج الالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن استخدام ريمديسيفير بمفرده.

ويستخدم العقاران على نحو منفصل في بعض الحالات والتجارب السريرية حيث يستخدم أكتيمرا لعلاج رد الفعل المناعي الشديد الذي يحدث أحيانا عندما يصاب المريض بفيروس كورونا المستجد فيما يستخدم ريمديسيفير بهدف عرقلة تكاثر الفيروس.

وبمزج العقارين في دراسة عالمية تشمل 450 مريضا ممن يعالجون في المستشفيات تأمل روش أن تصبح قادرة على تقديم علاج ناجع للمرض الذي أصاب 5.8 مليون شخص وأودى بحياة نحو 360 ألفا على مستوى العالم.

وقال ليفي جاراواي مدير الخدمات الطبية في روش في بيان "استنادا إلى فهمنا الراهن نعتقد أن مزج مضاد فيروسات مع منظم مناعي قد يسفر عن أسلوب فعال في علاج المصابين بهذا المرض الخطير".

وجذب ريميديسيفير، الذي لم يفلح في علاج إيبولا وأعيد استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد بعد تفشي جائحة كوفيد-19، الكثير من الاهتمام بعدما خلصت دراسة أجريت على 397 مريضا، إلى أنه ساهم في تقليل فترة التعافي في بعض المرضى وأشارت إلى أنه يساهم أيضا في الحفاظ على حياة المرضى.
 

رويترز