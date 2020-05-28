ولد في مارس.. رضيع بريطاني يشارك في تجربة طبية لعلاج تلف الدماغ لدى الأطفال

في سابقة لم يشهد لها علم الأبحاث الطبية مثيلا، يشارك طفل بريطاني ولد في مارس، في تجربة إكلينيكية لعقار مشتق من الحشيش، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وهذه الخطوة الأولى في الدراسة قد تسمح باستخدام علاجات مستخرجة من الحشيش للحد من خطر التشنجات وتلف الدماغ للأطفال المصابين باعتلال الدماغ الإقفاري، ونقص الأكسجة (EHI) عند حديثي الولادة.

الطفل الذي يشارك في التجربة العلاجية يدعى أوسكار، ولد في 11 مارس في مستشفى جامعة نورفولك ونورويتش (NNUH) بعد ولادة قيصرية. تطلبت حالته أن يقضي الأيام الثلاثة الأولى من حياته في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

والدته قالت لصحيفة الغارديان إنها قررت أن يكون أوسكار جزءًا من الدراسة بالرغم من صعوبة القرار.

وجاء في تصريحها "كان الأمر صعبا لكنني أردت أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة ابني الصغير".

وبقي أوسكار في المستشفى لمدة تسعة أيام وتمت مراقبته على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع".

وأعطي أوسكار "جرعة صغيرة" من عقار مشتق من الحشيش عن طريق حقنة في الوريد.

البروفيسور بول كلارك، طبيب حديثي الولادة، قال في الصدد "آمالنا هي أنه تساعد هذه التجربة على حماية أدمغة الأطفال الذين يعانون من اعتلال الدماغ الإقفاري، ونقص الأكسجة لدى حديثي الولادة".

وفي مواجهة الأسئلة التي يمكن أن تثيرها هذه المبادرة، طمأن البروفيسور كلارك بالقول "كما هو الحال مع أي دراسة لعقار جديد، قد تكون هناك آثار جانبية غير متوقعة ومخاطر غير معروفة، لكن تم تصميم الاختبار بحيث يكون آمنًا قدر الإمكان".

وأضاف "قدمنا له جرعة صغيرة في البداية، ونحن نراقبه عن كثب أكثر من المعتاد".

دخول طفل ثان في الاختبار

طفل ثان، ولد في أبريل في نفس المستشفى، هو جزء من التجربة العلاجية الآن، بحسب صحيفة الغارديان التي أوضحت أن المكونات المستخدمة للدواء يتم استخراجها من النبات في ظل ظروف صارمة للحصول على مستوى أدنى من رباعي هيدروكانابينول (THC) ، وهو الجزيء الذي له تأثيرات نفسية.