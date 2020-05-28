صحة

هل يتحدث أحدهم عنك.. لماذا نسمع طنين الأذن؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
خبراء الطب يحددون عددا من الأسباب الشائعة لطنين الأذن
خبراء الطب يحددون عددا من الأسباب الشائعة لطنين الأذن

تفسر بعض المعتقدات الشعبية طنين الأذن بحديث أحدهم عنك غير أن ذلك لا يمت للواقع بصلة، حيث يقدم العلم تفسيرات أخرى لذلك الطنين.

وفي تقرير لموقع "بريفنشن" فإن خبراء الطب يحددون عددا من الأسباب الشائعة لطنين الأذن والأمراض الكامنة وراءه.

الأصوات المرتفعة

إن كنت محاطا بالأصوات المرتفعة والضوضاء لوقت طويل، فمن المحتمل أن تصاب بطنين الأذن، وفق ما تقول كاثرين بالمر، رئيسة الأكاديمية الأميركية لعلم السمع ومديرة السمع في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ.

 إصابة في الرأس أو الرقبة

يمكن أن تصبح إصابة الرأس أو الرقبة جراء حادث سيارة سببا في أزيز في أذنيك، وتقول بالمر "في هذه الحالة، قد يكون تلف الأذن الداخلية أو العصب السمعي أو أجزاء الدماغ من ارتجاج في المخ هو ما يسبب ضوضاء وهمية في رأسك".

انسداد أذنيك

يمكن أن تسبب الانسدادات مثل شمع الأذن أو، في حالات نادرة جدا، ورما رنينا في أذنيك بسبب الضغط على الأعصاب التي تمر عبر قناة الأذن.

احتقان

سبب آخر محتمل لطنين الأذن هو الاحتقان بسبب البرد القارس أو الإنفلونزا أو عدوى الجيوب الأنفية. ما يسبب الضغط في الأذن الوسطى وكذلك الممرات الأنفية الخاصة، و يمكن أن يسبب سخونة أعصابك، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى ضجة رنين في أذنيك.

 الآثار الجانبية للأدوية

عدد من الأدوية السامة للأذن يمكن أن تلحق الضرر بهياكل الأذن عن طريق الإخلال بالتوازن الكيميائي الدقيق في أذنك الداخلية أو قتل خلايا الشعر المسؤولة عن السمع.

بسبب الفك

قد يحصل رنين في أذنيك، ألم في وجهك وفكك، عند محاولة المضغ أو التحدث، كما يمكن أن يؤدي تلف العضلات أو الأربطة أو الغضاريف في مفصل كبرومانديبل حيث يتصل فكك السفلي بجمجمتك أمام أذنيك إلى طنين الأذن.

مستويات السكر في الدم مرتفعة

عندما تكون مصاب بمرض السكري، لا يصنع جسمك ما يكفي من الأنسولين أو يستخدمه بشكل صحيح من أجل نقل الجلوكوز (سكر الدم) إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه للوقود، ما يسبب طنين في الأذن، وهذا يعرضك لخطر الإصابة بالطنين وفقدان السمع على حد سواء لأن أذنك الداخلية تعتمد على إمدادات ثابتة من الأكسجين والجلوكوز.

مجرد علامة على الشيخوخة

 طنين الأذن من المشاكل التي تأتي جنبا إلى جنب مع الشيخوخة، وتقول الطبيبة كلارك إنه يأتي مع فقدان السمع المرتبط بالعمر.

 اضطراب الأذن الداخلية.

في هذه الحالة، يمكن أن يكون مرض (منيير/ Ménière)، وهو اضطراب يتميز بفقدان السمع، طنين الأذن، ونوبات الدوار.

ويعتقد أن مرض منيير يكون سببه عدم توازن السوائل في الأذن الداخلية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

تسجيل إصابات بفيروس غرب النيل في ميامي الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
يصاب الشخص بالفيروس بعد لدغة من بعوضة مصابة بالفيروس
يصاب الشخص بالفيروس بعد لدغة من بعوضة مصابة بالفيروس

أكدت مقاطعة ميامي داد بفلوريدا تسجيل حالة ثانية من فيروس غرب النيل، وفق ما نقل موقع "100 ميامي" الأميركي المحلي.

ويصاب الشخص بالفيروس بعد لدغة من بعوضة مصابة. وقد لا يشعر بعض المصابين بأية أعراض، فيما تعد الأعراض الشائعة الحمى والتعب والصداع وربما بعض أوجاع الجسم.

ونصحت المقاطعة السكان يإزالة المياه الراكدة من حاويات القمامة والإطارات القديمة والدلاء، وتغطية الجسم قدر الممكن، مع ارتداء السراويل والقمصان طويلة الأكمام لتجنب لدغات البعوض.

كما نصحت السكان بضرورة استخدام طارد البعوض والحفاظ على النوافذ والأبواب مغلقة.

والفيروس غير قاتل، فيما يظهر أقل من 1 في المئة من المصابين به أعراض أو مضاعفات شديدة.

وأضاف تقرير الموقع نقلا عن المختصين أن أغلب المصابين به يتعافون تماما. ومن بين العدد القليل من الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات شديدة من فيروس غرب النيل، سيموت حوالي 10 في المئة منهم.

ويقول موقع "مايو كلينك" الطبي أن العلامات والأعراض البسيطة لعدوى فيروس غرب النيل تزول عادة من تلقاء نفسها. لكن المرض قد يتحول لدى المصابين إلى مرض يهدد الحياة ويتضمّن التهاب الدماغ.

الحرة / ترجمات - واشنطن