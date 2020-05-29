صحة

هل الكثافة السكانية سبب ارتفاع عدد الإصابات في المدن الكبرى؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
شاطئ كوني أيلند في مدينة نيويورك خلال عطلة يوم الذكرى
شاطئ كوني أيلند في مدينة نيويورك خلال عطلة يوم الذكرى

تهدد جائحة الفيروس التاجي الجديد بتقويض الحياة الحضرية، إذ شلت مدن صاخبة مثل مدينة نيويورك، بينما تتصارع أخرى مع معدلات الإصابة العالية. 

متطلبات التباعد الاجتماعي أصعب في المدن المكتظة مما هو عليه الأمر في الأماكن شبه حضرية، حيث لا يستخدم السكان المواصلات العامة تقريبا، فكل لديه سيارته.

ويبدو أن الوضع الطبيعي الجديد يتعارض مع روح المراكز الحضرية الكثيفة، حيث تقرّب المدن الناس من بعضهم البعض.

الجميع في تلك المدن، متواجدون في الأماكن العامة ويشترون من نفس المحلات، ويستقلون وسائل النقل العام، ويلتقون داخل المكتبات، وفي الصيف تجدهم في نفس الشواطئ تقريبا.

ويعقد الفيروس التاجي مثل هذه المساحات والأنشطة الجماعية، مما جعل البعض يتكهن بأن المشروع الحضري قد وصل إلى نهايته.

لكن مجلة فورين آفيرز ترى غير ذلك، وتقول إن "النعي سابق لأوانه".

ووفقها، ستبقى المدن مراكز حيوية للنشاط الاقتصادي والثقافي، إذ أن الكثافة التي يفترض أنها جعلتها عرضة للوباء لا يجب أن تتراجع. يحتاج مخططو المدن إلى أخذ درس من هذه التجربة والعمل على جعل المدن كثيفة بالطرق الصحيحة من خلال تجنب الاكتظاظ، وتقليل استخدام السيارات، وبناء أحياء جذابة مع مساكن بأسعار معقولة. 

ونظرًا لأن المناطق الحضرية الكثيفة مثل مدينة نيويورك أصبحت بقعًا ساخنة لفيروس كوفيد- 19، انتقد البعض سياسة جمع الناس في مناطق سكنية مشتركة، وقالوا إنها تسبب أو تفاقم انتشار الفيروس.

وقد ذهب معلقون إلى حد القول بأن الوباء يمكن أن يضع نهاية لـ "نهوض المدن" ويجبر العديد من سكان الحضر على الانتقال إلى المدن الصغيرة والضواحي أو المناطق الريفية.

لكن الكثافة في حد ذاتها لا تحكم على المدن بارتفاع معدلات الإصابة. 

فمدينة نيويورك، بالطبع، كثيفة مقارنة مع معظم المدن الأميركية الأخرى لكن هل الكثافة وحدها سببت كل هذه الإصابات؟

مدن كثيفة في أماكن أخرى من العالم تعاملت مع الفيروس التاجي بشكل مغاير نجحت في تقليل الإصابات.

وشهدت هونغ كونغ وسيول وسنغافورة وتايبي، وهي مدن كثيفة جدا، عددًا أقل من الإصابات والوفيات، بينما أبلغت مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد ما يقرب من 21 مليون شخص، عن أكثر من 200 ألف حالة من كوفيد-19، وأكثر من 20000 وفاة، في حين أبلغت سيول، التي يبلغ عدد سكانها الحضر أكثر من 25 مليون نسمة، عن 735 إصابة فقط وأربع وفيات حتى 16 مايو.

وكل من نيويورك وسيول مدينتان كثيفتان، لكن استجابة كل منهما للفيروس كانت مختلفة.

وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، لا تحدد الكثافة مدى الضرر الذي يتسبب به الفيروس.

يوجد في مدينة نيويورك أكبر عدد من الحالات لكن عددًا من المدن الأميركية الأقل كثافة، بما في ذلك بافالو وديترويت وهارتفورد وإنديانابوليس، سجلت إصابات كثيرة بطريقة ملفتة.

صحيفة فورين آفيرز قالت إن "الخيال الشعبي صور المدن الكثيفة على أنها أحواض من المرض، لكن أنماط الحياة الحضرية الحديثة غالبًا ما تكون أكثر صحة من نظيراتها في الضواحي والمدن الريفية".

وحسب المصدر ذاته، فإن سكان الحضر في أميركا الشمالية لديهم معدلات أقل من السمنة والوفيات من الأشخاص الذين لا يعيشون في المدن. 

عادةً ما تبلّغ المجتمعات الريفية في الولايات المتحدة عن عمر أقصر نتيجة لارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، ومرض السكري ، ومرض الزهايمر، من بين الآلام الأخرى، بينما ليست الصورة كذلك في المدن الكثيفة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سجلت الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في ووهان، أقل من 5000 حالة وفاة، وهو ما يعني ثلاث حالات وفاة لكل مليون نسمة.

اليابان لديها حوالي سبعة لكل مليون وباكستان ستة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا خمسة والهند ثلاثة وتايلاند أقل من واحد لكل مليون. 

وتقول فيتنام وكمبوديا ومنغوليا إنها لم تسجل أي وفيات ذات صلة بـ 19.

قارن ذلك بحوالي 100 حالة وفاة لكل مليون في ألمانيا وحوالي 180 حالة في كندا وحوالي 300 حالة في الولايات المتحدة وأكثر من 500 حالة في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكل مليون.

لماذا؟

رسم علماء في جامعة تشيبا اليابانية مسار الفيروس في جميع أنحاء العالم وقالو إنهم لاحظوا تفاوتات إقليمية صارخة.

قال أكيهيرو هيساكا، من كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلانية بالجامعة: "هذا يعني أننا بحاجة إلى مراعاة الاختلافات الإقليمية أولاً، قبل تحليل السياسات والعوامل الأخرى التي تؤثر على انتشار العدوى في أي بلد بعينه".

الافتراض الأساسي، في الوقت الحالي، هو أن الفيروس التاجي المستجد، غير الطريقة التي تتحول بها جميع الفيروسات، وهو معدي وقاتل في جزء واحد من العالم، بطريقة مختلفة تماما عما هو الحال في جزء آخر من العالم.

عالم الأوبئة في جامعة كولومبيا جيفري شامان قال في الصدد "واجهنا جميعًا نفس الخطأ بنفس ترسانة الاستجابات المناعية". 

ثم تابع "هناك اختلافات في الاختبار والإبلاغ والتحكم من بلد إلى آخر، وهناك اختلافات في معدلات ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الرئة المزمنة، وما إلى ذلك، اشتغلنا على الفيروس بطريقة شبه موحدة".

وجزء من سبب ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية قد يكمن في تردد مبدئي في الاستجابة لوباء بدا بعيدًا وغير مهدد. بينما في آسيا، أتاحت التجارب السابقة مع أوبئة السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية استجابات أسرع بكثير للتهديد الجديد.

على سبيل المثال، تمت الإشادة بتايوان على نطاق واسع لاستجابتها السريعة للوباء، بما في ذلك الفحص المبكر للقادمين من ووهان. 

كما قامت كوريا الجنوبية ببناء برنامج ضخم لفحص وتعقب وعزل المرضى. في اليابان والهند كذلك، وهما دولتان مختلفتان للغاية، فإن عدد الوفيات المنخفض نسبيًا حير العديد من العلماء. 

هل الطقس والثقافة سبب؟

يمكن أن يكون الطقس الحار والرطب عاملاً في أماكن مثل كمبوديا وفيتنام وسنغافورة.

واقترحت العديد من الدراسات أن الحرارة والرطوبة يمكن أن تبطئ انتشار الفيروس، لكنها لا توقفه تمامًا كما هو الحال مع الأنفلونزا ومع الفيروسات التاجية التي تسبب نزلات البرد.

لكن بعض الدول الاستوائية، بما في ذلك الإكوادور والبرازيل، شهدت العديد من والوفيات المرتبطة بـكوفيد 19.

التركيبة السكانية؟

تلعب التركيبة السكانية أيضًا دورًا في التفاوتات الإقليمية، ربما كان السكان الأصغر سناً في إفريقيا أكثر مقاومة من المجتمعات القديمة في شمال إيطاليا، على سبيل المثال.

وفي اليابان، التي لديها أكبر عدد من المسنين في العالم، يتم استكشاف أسباب مختلفة، وهناك اعتقاد واسع في اليابان بأن النظافة والعادات الجيدة، مثل ارتداء الأقنعة وتجنب المصافحة، ساعدت في إبطاء انتشار الفيروس، في حين أن الرعاية الصحية الشاملة وتركيز الدولة على حماية المسنين ربما خفض عدد القتلى.

الحرة / ترجمات - واشنطن