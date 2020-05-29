صحة

تنوي الذهاب في عطلة؟.. إليك نصائح خبراء

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
جانب من فنيس بيتش في كاليفورنيا خلال عطلة يوم الذكرى
جانب من فنيس بيتش في كاليفورنيا خلال عطلة يوم الذكرى

مع اقتراب موسم الصيف، يتساءل كثيرون: هل يكمن التخطيط لفترة عطلة على الشواطئ أو في مناطق الاستجمام الأخرى التي تكون مكتظة عادة خصوصا في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

هل بالإمكان التفكير في عطلة رغم بقاء وباء فيروس كورونا المستجد من دون لقاح مضاد؟

ماريبيث سيكستون، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة إيموري، تقول إنها تدرك أن خطر التعرض لعدوى فيروس كوفيد- 19 سيزداد مع خروج المزيد من الناس خلال الأشهر المقبلة.

كثيرون منا يطرحون أسئلة من قبيل: هل يمكن الذهاب إلى مسبح عام؟ هل السفر بالطائرة ممكن؟ هل يجب البقاء في الفندق؟ هل يمكن إرسال طفل إلى المخيم؟

مبدئيا، يقول خبراء الصحة العامة، إن المرحلة القادمة تفتح أمامنا فرصة للقيام بالمزيد من نشاطاتنا في الهواء الطلق، حيث تكون التهوية أفضل وقد تساعد أشعة الشمس والرطوبة على تدمير الفيروس. 

لكن قد يكون من الصعب الابتعاد عن الآخرين في المجالس الصيفية التقليدية، أثناء طهي اللحم مع الأصدقاء، أو على الشواطئ، وأثناء لقاء أفراد الأسرة الأسبوعي.

كما أن العديد من الأنشطة الصيفية تعرف مشاركة الأطفال، مثل البطولات الرياضية والمخيمات الصيفية.

صحيفة واشنطن بوست سألت خبراء في الصحة العامة عما سيفعلونه وأسرهم، خلال الصيف، وما هي الاحتياطات التي سيتخذونها.

ريتشارد جاكسون، طبيب الأطفال والأستاذ الفخري في كلية فيلدن للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قال في الصدد "نعم، علينا العودة إلى قضاء وقت ممتع" ثم استدرك "لكننا بحاجة للقيام بذلك بعناية شديدة وبشكل مختلف حتى نتحكم بهذه العدوى".

"واشنطن بوست" نقلت عن ثلاثة خبراء تأكيدهم إنهم سيواصلون تقييد الاتصال مع أي شخص خارج أسرهم والحفاظ على أي تجمعات صغيرة.

ريتشارد جاكسون قال في السياق "لن أوسع مجال اتصالي كثيرا".

الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة إيموري، ماريبيث سيكستون، قالت من جانبها "سأحاول الاحتفاظ بأبسط الأشياء التي أقوم بها عادة في الهواء الطلق، لكني سأختصر ذلك قدر الإمكان، ومع الأشخاص الذين يرتدون قناعا".

أما الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في جامعة جورج تاون، جولي فيشر، فقالت إنها وعائلتها ستبقى حريصة للغاية حتى يشعروا بالأمان عند زيارة الأجداد في وقت لاحق من الصيف.

وتابعت: "سأفكر في مدى التواصل مع أشخاص آخرين، خاصة الأشخاص الذين لا نعرف خلفيتهم مع الفيروس".

هل ستذهبون إلى مسبح عام؟

بينما تم إغلاق العديد من حمامات السباحة العامة، قال اثنان من الخبراء الثلاثة إنهم سيفكرون في الذهاب إذا فتحت حمامات السباحة. 

وقالوا إن المسبح نفسه منخفض المخاطر نسبياً لأن الكلور يقتل الفيروسات بشكل عام. 

لكنهما أكدا أن كل الأنشطة الأخرى داخل المسبح وحوله مقلقة فالأطفال يلعبون بالقرب من بعضهم البعض، والناس يتجمعون في مطعم الوجبات الخفيفة، ورواد المسبح يكونون عادة معًا في غرف تغيير الملابس.

الدكتورة فيشر قالت من جانبها إنها لن تذهب إلا إذا رأت كراسي أرضية متباعدة. 

وقالت إنها ستتحقق أيضًا من وجود علامات تذكّر الناس بإبعاد أنفسهم وعلامات على الأرض للمساعدة على إبقاء الناس بعيدًا عن بعضهم البعض في طوابير الوجبات الخفيفة.

وأضافت أنها ستتأكد من أن الموظفين يرتدون أقنعة وأن الحمامات مطهرة بشكل متكرر ومجهزة جيدًا بصابون اليد.

وقالت فيشر إنه حتى مع هذه الاحتياطات، فإنها ستتردد في أخذ الأطفال الأصغر سنا، لأنه من الصعب إبعادهم عن الآخرين.

وأشارت إلى أن "بعض الأنشطة مثل حوض السباحة قد لا تكون عملية هذا الصيف".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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جانب من فنيس بيتش في كاليفورنيا خلال عطلة يوم الذكرى
صحة

تنوي الذهاب في عطلة؟.. إليك نصائح خبراء

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الساعات الذكية.. هل هي فعالة في كشف الإصابة بفيروس كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
قد تشكل الساعات الذكية نقلة في مجالات تشخيص الأمراض بشكل مبكر.
قد تشكل الساعات الذكية نقلة في مجالات تشخيص الأمراض بشكل مبكر.

وجد باحثون في دراسات أولية أن البيانات من جهاز يمكن ارتداؤه من شأنها الكشف عن أعراض فيروس كورونا التاجي قبل أيام من إدراكك أنك مريض.

وهذا يعني أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية يمكن أن تكون في طريقها لأن تصبح أجهزة تتبع للأمراض.

فقد قامت كل من جامعات "ستانفورد" و"كاليفورنيا" و"ويست فرجينيا" الأميركية، بدراسة وتحليل خمس ساعات ذكية هي "آبل ووتش"، "فيت-بيت"، "غارمين"، "أميز-فيتس" و"بيديتس"، بالإضافة إلى خاتم "أورا" الذكي، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

جميع الأجهزة الذكية التي تمت دراستها تقدم تحليلات للنشاط الرياضي واللياقة البدنية لمستخدميها، بالإضافة إلى خواص أخرى متعلقة باستخدام الهاتف الذكي كما هي ساعة آبل.

خلال الدراسات، حاول الباحثون تتبع أي تغيرات غير معتادة قد تطرأ على معدل نبضات القلب والنشاط ودرجة حرارة الجسد وأنماط النوم، بالإضافة إلى أي بيانات حيوية أو مؤشرات تساعد على التنبؤ وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت البيانات الأولية القادمة من دراسة ساعات "فيت-بيت" وخواتم "أورا" إلى أنها قادرة على تقديم البيانات المبدئية المطلوبة لتشخيص الإصابة.

وبتحليل البيانات، وجدت الدراسة أن ساعات "فيت-بيت" تمكنت من رصد ارتفاعا بمعدل نبضات القلب لدى بعض المصابين بعدوى كوفيد-19 بوقت مبكر لا يقل عن تسعة أيام قبل ظهور الأعراض على مستخدمها وطلبه الرعاية الطبية.

أما خواتم أورا فقد تمكنت من التنبؤ بإصابة مستخدمها بالحمى والسعال وضيق التنفس خلال فترة وصلت إلى ثلاث أيام قبل ظهورها.

ورغم أن الساعات الرياضية تم تسويقها منذ ظهورها كوسيلة لرصد النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقوم بها مرتديها، واعتبر رصدها لنشاط القلب آنذاك أمرا متقدما نسبيا، إلا أن الدراسة الأخيرة جعلتها أقرب لدخول عالم الرعاية الطبية من أوسع أبوابه.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت ما بين تكنولوجيا الساعات والخواتم الذكية والكشف المبكر عن عدد من المشاكل الصحية، كارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام نبض القلب، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.

علاوة على ذلك، شهدت السجلات الطبية روايات لمرضى قالوا إن أجهزتهم الذكية حثتهم على اللجوء إلى غرفة الطوارئ حتى قبل شعورهم بإصابتهم بالمرض.

وكانت الشركة المصنعة لساعات فيت-بيت قد أعلنت الشهر الماضي عقدها لشراكة مع كلية الطب في جامعة ستانفورد الأميركية ومعهد "سكريبس" للأبحاث، وذلك لتصميم خوارزمية قادرة على قياس نشاط القلب ودرجة حرارة البشرة لدى مستخدمها.

"الساعات الذكية وغيرها من (المقاييس) القابلة للارتداء تقوم بالعديد والعديد من القياسات يوميا – 250 ألف (قياس) على الأقل، ما يجعلها بمثابة أجهزة مراقبة قوية"، قال البروفيسور مايكل سنايدر، رئيس قسم علم الوراثيات في كلية الطب بجامعة ستانفورد.

وقال باحثون لصحيفة "واشنطن بوست" إن النتائج الأولية أظهرت أن ساعات "فيت-بيت" قادرة على التنبؤ بالإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حتى قبل التشخيص التقليدي، لدى 11 من 14 مريضا شاركوا بالدراسات.

ولا تزال الدراسات في أطوارها الأولى للتحقق من مدى فعالية الساعات والأجهزة الذكية بتقديم تشخيص طبي كاف حول إصابة المرضى بعدوى فيروس كورونا.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن