مختص يحذر: إلى جانب جهاز التنفس الاصطناعي هناك جهاز آخر يحتاجه كثير من المصابين بكورونا

قلة من الناس يعرفون أن ربع المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعي، كانوا بحاجة كذلك لدعم اصطناعي للكلى، في أثناء الأزمة التي يحدثها الفيروس في الجسم.

خلال أحلك أيام الوباء، اشتكى أطباء وممرضون من نقص أجهزة التنفس في أغلب مستشفيات الدول التي أصابتها جائحة كورونا بقوة، أما الآن فسنشهد نقصا في أجهزة دعم الكلى أو ما يعرف بأجهزة "الدياليزس"، يقول طبيب أمراض الكلى غراهام ليبكين لمجلة طبية بريطانية.

صحيفة "ميرور" البريطانية نقلت قوله إن مشكلة نقص أجهزة دعم الكلي كانت "تحديا" للطواقم الطبية، لكنه كان تحديا "غير معترف به" على حد قوله.

وتابع "لقد أصبح من الواضح أن هناك نسبة عالية من إصابات الكلى الحادة التي تتطلب شكلا من أشكال العلاج بالبدائل الكلوية من خلال غسيل الكلى".

وأكد "مع تزايد عدد الأشخاص الذين يدخلون في العناية المركزة، هناك تحديات متزايدة للاستجابة للطلب المتوقع".

كما وضح ليبكين أن مرضى كوفيد- 19 قد يصابون بإصابات حادة في الكلى لعدة أسباب ذكر منها الجفاف الناتج عن الحمى.

وقال: "عندما يصل المصابون بفيروس كورونا إلى المستشفى، غالباً ما يعانون من الجفاف بسبب الحمى التي تصاحبهم لفترة طويلة، ولأنهم لم يأكلوا أو يشربوا كالمعتاد"، تتأثر كليتاهم بشكل مباشر".

ويشدد على أن ثمة " غزوًا فيروسيًا مباشرًا للكلى، مرتبط بكوفيد- 19"

وفي بداية الوباء، قال أطباء إن هناك "اتجاهًا لإبقاء أجسام المرضى على جفاف نسبي لمحاولة الحفاظ على وظائف الرئة لأن المرضى يموتون بسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي".

ليبكين قال في هذا السياق “نحن نعلم الآن أن هذه الاستراتيجية تزيد من خطر إصابة الكلى ومن غير المرجح أن تزيد فرص البقاء على قيد الحياة".

ونصح قائلا إن "الحفاظ على ترطيب المرضى يقلل من خطر الإصابة الكلوية الحادة دون تدهور وظائف الصدر".

وعادةً ما يتلقى المرضى في العناية المركزة غسيل الكلى الذي يتطلب جهازا خاصا، ومستهلكات بلاستيكية، وسوائل استبدال الترشيح، وهي المستلزمات التي قد يزيد الطلب عليها مستقبلا في رأي مختصين.

وحذر ليبكين من أنه "بالنظر إلى الطلب المتزايد في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، فإن المواد المستهلكة والسوائل ستكون محل طلب كبير". ثم تابع قوله "بدأنا نشعر بالقلق منذ أسابيع، عندما بدأ ظهور المعدل الحقيقي لإصابة الكلى الحادة".