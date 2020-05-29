صحة

مختص يحذر: إلى جانب جهاز التنفس الاصطناعي هناك جهاز آخر يحتاجه كثير من المصابين بكورونا

الحرة - واشنطن
29 مايو 2020

ربع المصابين بفيروس كورونا المستجد من الذين احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعية كانوا بحاجة كذلك لدعم اصطناعي للكلى
ربع المصابين بفيروس كورونا المستجد من الذين احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعية كانوا بحاجة كذلك لدعم اصطناعي للكلى

قلة من الناس يعرفون أن ربع المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعي، كانوا بحاجة كذلك لدعم اصطناعي للكلى، في أثناء الأزمة التي يحدثها الفيروس في الجسم.

خلال أحلك أيام الوباء، اشتكى أطباء وممرضون من نقص أجهزة التنفس في أغلب مستشفيات الدول التي أصابتها جائحة كورونا بقوة، أما الآن فسنشهد نقصا في أجهزة دعم الكلى أو ما يعرف بأجهزة "الدياليزس"، يقول طبيب أمراض الكلى غراهام ليبكين لمجلة طبية بريطانية.

صحيفة "ميرور" البريطانية نقلت قوله إن مشكلة نقص أجهزة دعم الكلي كانت "تحديا" للطواقم الطبية، لكنه كان تحديا "غير معترف به" على حد قوله.

وتابع "لقد أصبح من الواضح أن هناك نسبة عالية من إصابات الكلى الحادة التي تتطلب شكلا من أشكال العلاج بالبدائل الكلوية من خلال غسيل الكلى".

وأكد "مع تزايد عدد الأشخاص الذين يدخلون في العناية المركزة، هناك تحديات متزايدة للاستجابة للطلب المتوقع".

كما وضح ليبكين أن مرضى كوفيد- 19 قد يصابون بإصابات حادة في الكلى لعدة أسباب ذكر منها الجفاف الناتج عن الحمى.

وقال: "عندما يصل المصابون بفيروس كورونا إلى المستشفى، غالباً ما يعانون من الجفاف بسبب الحمى التي تصاحبهم لفترة طويلة، ولأنهم لم يأكلوا أو يشربوا كالمعتاد"، تتأثر كليتاهم بشكل مباشر".

ويشدد على أن ثمة " غزوًا فيروسيًا مباشرًا للكلى، مرتبط بكوفيد- 19"

وفي بداية الوباء، قال أطباء إن هناك "اتجاهًا لإبقاء أجسام المرضى على جفاف نسبي لمحاولة الحفاظ على وظائف الرئة لأن المرضى يموتون بسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي".

ليبكين قال في هذا السياق “نحن نعلم الآن أن هذه الاستراتيجية تزيد من خطر إصابة الكلى ومن غير المرجح أن تزيد فرص البقاء على قيد الحياة".

ونصح قائلا إن "الحفاظ على ترطيب المرضى يقلل من خطر الإصابة الكلوية الحادة دون تدهور وظائف الصدر".

وعادةً ما يتلقى المرضى في العناية المركزة غسيل الكلى الذي يتطلب جهازا خاصا، ومستهلكات بلاستيكية، وسوائل استبدال الترشيح، وهي المستلزمات التي قد يزيد الطلب عليها مستقبلا في رأي مختصين.

وحذر ليبكين من أنه "بالنظر إلى الطلب المتزايد في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، فإن المواد المستهلكة والسوائل ستكون محل طلب كبير". ثم تابع قوله "بدأنا نشعر بالقلق منذ أسابيع، عندما بدأ ظهور المعدل الحقيقي لإصابة الكلى الحادة".

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

يحقق خبراء طبيون ايطاليون وبريطانيون فى احتمال وجود صلة بين تفشى الفيروس ومجموعات الامراض الالتهابية الحادة
أميركا

1297 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

احتجاجات وأعمال نهب وشغب في مينيسوتا
أميركا

أعمال شغب بعد مقتل شاب أسود.. حاكم مينيسوتا يستدعي الحرس الوطني

ربع المصابين بفيروس كورونا المستجد من الذين احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعية كانوا بحاجة كذلك لدعم اصطناعي للكلى
صحة

مختص يحذر: إلى جانب جهاز التنفس الاصطناعي هناك جهاز آخر يحتاجه كثير من المصابين بكورونا

انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
قطر

قطر تعلق على أنباء "الانسحاب" من مجلس التعاون الخليجي 

ترامب وقع أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي
أميركا

حرية التعبير "حق مقدس".. تفاصيل قرار ترامب الخاص بشركات التواصل الاجتماعي

احتد التوتر بين الدولتين بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا
أميركا

ترامب يتوعد الصين بمؤتمر صحفي غدا

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
عربي ودولي

مجلس الأمن يجتمع لمناقشة انتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ

أزمة كورونا

"مناعة القطيع" حلم بعيد المنال.. علماء يوضحون السبب

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
العديد من الدول تتهم الصين بعدم الشفافية في ما يخص المعلومات عن فيروس كورونا
العديد من الدول تتهم الصين بعدم الشفافية في ما يخص المعلومات عن فيروس كورونا

بعض الدول لجأت إلى مناعة القطيع كحل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يقول إن البشرية لا تزال بعيدة عن اكتساب هذه المناعة، وذلك اعتمادا على نسب الإصابات حول العالم.

وأضاف التقرير أن الدراسات التي أجريت على سكان الدول العالم، تشير إلى أن نسبة الإصابات "ما تزال في خانة الأرقام المفردة، إذ أن أرقام الإصابات ما زالت على عتبة مناعة القطيع، والتي لم يعد الفيروس ينتشر عندها على نطاق واسع".

ولا يعرف على وجه التحديد في أي مرحلة تبدأ مناعة القطيع، إلا أن خبراء عدة يقولون إنها تبدأ عندما تكون نسبة الإصابة أعلى من 60 بالمئة.

وأضاف التقرير، أنه حتى في أكثر المدن إصابة بالفيروس، فإن الأغلبية العظمى من سكانها معرضون له، أي لم يصابوا به من قبل ولم تنتج مناعتهم الأجسام المضادة له.

وحتى في البلدان التي فرضت إغلاقا غير كامل من أجل إنشاء مناعة للسكان- مثل السويد وبريطانيا بشكل جزئي- فإنه لم يصب إلا ما بين 7 إلى 17 بالمئة من التعداد الكلي للسكان حتى الآن.

وفي مدينة نيويورك الأميركية، صاحبة الحصيلة الأكبر من إصابات فيروس كورونا، أصيب 20 بالمئة من سكانها فقط بالفيروس وفقا لمسح أجري في بداية مايو.

وفي الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، خلصت دراسة صادرة عن مشفى في مدينة ووهان، أن عشرة بالمئة من الأشخاص الذين يريدون العودة إلى أعمالهم، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال مايكل مينا، عالم الأوبئة بجامعة هارفارد، إنه بجمع نتائج هذه الدراسات معا، يتبين أن البشرية على الأرجح لن تصل إلى مناعة القطيع في أي وقت قريب.

ورغم عدم وجود نسبة محددة ثابتة للوصول إلى مناعة القطيع، فإن العلماء قالوا إن الوصول لها يستلزم إصابة ما بين 60 إلى 80 بالمئة من التعداد السكاني.

ويعتقد العلماء أن المستوى المنخفض من مناعة القطيع يمكن أن يؤدي إلى إبطاء انتشار المرض لدرجة ما، لكن رقم الإصابات الخاص بمناعة القطيع يعتبر هو النقطة التي تقل فيها احتمالية تحول الإصابة بالعدوى إلى موجة تفش كبيرة للمرض.

وقال مينا "لكي أكون صادقا، ليست لدينا طريقة جيدة لإنشاء هذه المناعة بشكل آمن، ليس على المدى القريب، وذلك ما لم نسمح للفيروس بالانتشار مرة أخرى، ولكن أعتقد أن المجتمع قرر أن هذا ليس نهجا متاحا لنا".

وتنظر الدراسات الجديدة في نسبة الأجسام المضادة في دماء السكان، والبروتينات التي تنتجها أجهزتهم المناعية لمعرفة ما إذا كان الشخص أصيب بالمرض أم لا.

وتشير التقديرات إلى أن الإصابة السابقة للفيروس على الأرجح ستحمي الناس من الإصابة بالمرض مرة أخرى.

الحرة / ترجمات - واشنطن