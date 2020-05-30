صحة

ليس لاكتشاف الإصابة بكورونا.. اختبار دم يقلب الموازين في التخلص من الحجر

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
Tubes for nasal swab samples to test for COVID-19 lay on a table at The Abyssinian Baptist Church in the Harlem neighborhood of…
Tubes for nasal swab samples to test for COVID-19 lay on a table at The Abyssinian Baptist Church in the Harlem neighborhood of New York City on May 13, 2020. (Photo by Angela Weiss / AFP)

يطور باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية، اختبارا للكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة في حال أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن فيروس كورونا المستجد يتسبب بأعراض قاتلة لبعض البشر، في حين لا يكاد يشعر آخرون بأنهم أصيبوا به.

ويأمل الباحثون من هذا الفحص، الكشف عن النمط البيوكيميائي الذي يتنبأ بالأشخاص الأكثر عرضة لأخطار فيروس كورونا، من خلال تحليل البصمة الجزيئية، وهي تركيبة من المواد الكيميائية التي يفرزها جسم الإنسان، بحسب تقرير صحيفة "تليغراف" البريطانية.

ويمكن للفحص الذي طورته الجامعة بالاشتراك مع معمل متخصص في أستراليا، إيجاد حل لحالة الإحباط التي يعيشها من فوق السبعين، والذين يصنفون ضمن الفئات الأكثر عرضة لأعراض المرض، حيث يطلب منهم البقاء في المنزل بغض النظر عن صحتهم.

وفي حال نجاح الاختبار، فهذا يعني أن أولئك الذين تبين أنهم مقاومون نسبيا أمام كورونا، ربما يشعرون ببعض الراحة النفسية، وربما يغامرون بالخروج إلى العمل مرة أخرى.

وقال عالم الفيروسات كريس سميث، الذي يقود البحث في الجانب البريطاني، إن إنشاء المؤشرات الحيوية من الدم والبول، قد يساعد على إنشاء نظام سهل، وسريع، ورخيص الثمن، من أجل التعرف على الأشخاص الأكثرة عرضة للأعراض الخطيرة للمرض.

لكن سميث أشار إلى أن الفحص لا يوفر "شهادة مناعة"، وإنما قد يساعد الأشخاص على معرفة كيفية التصرف حتى لحظة الحصول على اللقاح.

يذكر أن الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19، تتمثل في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعا ولكن قد يصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صحة

"أخطر من كورونا".. عالم أميركي يحذر من وباء قد يقضي على نصف سكان العالم

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
دواجن
دواجن

في كتابه "كيف تنجو من الجائحة"، يقول العالم الأميركي مايكل غريغر أن الأمراض التي تنشرها الدواجن مثل إنفلونزا الطيور تشكل خطرًا أكبر على البشر من الفيروس التاجي.

غريغر، الأخصائي في التغذية، يشير كذلك إلى أن تربية الدواجن تترك البشر عرضة للإصابة بفيروس قاتل يمكن أن يقضي على نصف سكان العالم.

فيروس كوفيد- 19، الذي يعتقد خبراء أنه انتقل إلى البشر من طرف حيوانات في الصين، ورجح كثيرون أن تكون خفافيش، أودى بحياة 346 ألف شخص حتى الآن.

وأصاب الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا ما يقرب من 6 ملايين شخص على مستوى العالم بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي.

لكن الدكتور غريغر، الذي أعطى تنبؤات قاتمة في كتابه الجديد "كيف تنجو من الجائحة"، يقول إن تربية الدجاج يمكن أن تشكل تهديدًا أكبر للعالم من كوفيد الذي لم يتوقف حتى الآن عن حصد الأرواح.

ويرى غريغر أن اعتمادنا على اللحوم يجعلنا معرضين بشدة للأوبئة الجديدة.

وإنفلونزا الطيور مرض معد ينتشر بين الطيور، ويمكن أن يصيب البشر في حالات نادرة، كما حدث خلال تفشيه عن طريق فيروس H5N1 في هونغ كونغ عام 1997.

وعلى الرغم من ذبح 1.3 مليون دجاجة، لم يتم القضاء على إنفلونزا الطيور، بل تبع ذلك تسجيل العديد من الإصابات.

ويقول الدكتور غريغر، الذي يدافع عن النظم الغذائية النباتية، أن تحسين طريقة تربية الدجاج يمكن أن يقلل من فرص تفشي المرض.

ويقول إن أماكن تربية الدواجن الضيقة، والتي لا تسمح لها حتى بتحريك أجنحتها فيها مستويات عالية من الأمونيا (NH) في فضلاتها، "وهذه بيئة مثالية لانتشار المرض" يؤكد غريغر.

ويوضح قائلاً: "كلما زاد حشر الحيوانات معًا، كلما زاد دوران الفيروس ".

الحرة / ترجمات - واشنطن