صحة

بعد دراسة أكثر من 6400 دواء.. باحثون يحددون 7 أدوية لعلاج فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
الباحثون يحددون 7 أدوية قد تساعد في علاج فيروس كورونا
الباحثون يحددون 7 أدوية قد تساعد في علاج فيروس كورونا

كشف باحثون في جامعة برشلونة الاسبانية عن 7 أدوية يمكن تساعد الجسم في محاربة فيروس كورونا المستجد، ومنع تكاثره في جسم الإنسان، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأكد الباحثون أنهم بعد دراسة 6446 دواء مصرح به، توصلوا إلى وجود 7 أدوية فقط أثببت فعالية في محاربة الفيروس وإيقاف تكاثره.

وأشاروا إلى أن نظام المناعة لدى معظم الأشخاص يساعدهم في مكافحة الفيروس، لكن بعض المعرضين للخطر يحتاجون لأدوية تساعدهم على محاربة الفيروس، وهذه الأدوية السبع قد تفعل ذلك.

والأدوية السبع هي: البيرامبانيل، كاربروفين، سيليكوكسيب، ألبرازولام أو زاناكس، تروفافلوكساسين، سارافلوكساسين، إيثيل بيسكوماسيتات. 

وأوضح العلماء أن دواء إيثيل بيسكوماسيتات يستخدم كمضاد لتخثر الدم والجلطات التي قد تحدث نتيجة الفيروس، ودواء كاربروفين هو دواء بيطري يستخدمه الأطباء للحيوانات. 

وأضافوا أن دواء "زاناكس" الذي يستخدم كعلاج للقلق لا يوجد دليل قوي على أنه يساعد في علاج الفيروس.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تحارب فيها عشرات الشركات والمراكز البحثية الوقت للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس بحلول نهاية العام .

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس الإيبولا في علاج بعض مرضى فيروس كورونا الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة غيلياد ساينسز المصنعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 إلى أربعة أيام.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها ستسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

 

الحرة / ترجمات - دبي

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الباحثون يحددون 7 أدوية قد تساعد في علاج فيروس كورونا
صحة

بعد دراسة أكثر من 6400 دواء.. باحثون يحددون 7 أدوية لعلاج فيروس كورونا

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أزمة كورونا

توصية بارتداء قناع الوجه في المنزل.. هل تتغير المفاهيم السائدة؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
دراسة صينية تنصح بارتداء قناع الوجه في المنزل
دراسة صينية تنصح بارتداء قناع الوجه في المنزل

يوصي خبراء الصحة بارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة لمنع التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن الجديد هذه المرة هو خروج توصية جديدة بارتدائها أثناء المكوث في المنزل.

ومع إعادة فتح المتاجر والشركات أبوابها بعد أسابيع من بقاء الناس في بيوتهم في أوج تفشي الفيروس الذي أصاب الملايين حول العالم، خرجت توصيات جديدة بشأن طرق الوقاية مع عودة الاحتكاكات بين البشر مرة أخرى.

ومن بين أهم هذه التوصيات هو ارتداء أغطية للوجه أثناء التجول في الأماكن العامة.

ومن المعتاد أنه مع العودة للمنازل، يتخلص الأشخاص من هذه الكمامات باعتبار أن المنزل مكان آمن من الفيروس.

الدراسة الصينية الجديدة المنشورة على دورية "بي جي أم غلوبال هيلث" وجدت أن ارتداء كمامة الوجه في المنزل يمكن أن يقي من نقل العدوى إلى الآخرين بنسبة تصل إلى 79 في المئة، لكن فقط في حال ارتدائها قبل ظهور حالة مرضية في المنزل.

وتشير الدراسة إلى أن تنظيف المنزل بشكل متكرر بالمبيضات والمطهرات قد يقي من نقل العدوى بنسبة 77 في المئة.

ويقول البحث المنشور  إن هذه النتائج تؤكد أن "التدخلات الوقائية مثل استخدام الكمامات والتطهير والتباعد الاجتماعي يمكن أن يمنع انتقال العدوى".

ودعا الباحثون إلى "الاستخدام الشامل لكمامة الوجه، كي لا يشمل  الأماكن العامة فحسب، بل أيضا المنازل".

وبحسب شبكة "سي أن أن"، جاءت هذه النتائج بعد أن أجرى الباحثون مقابلات مع 460 شخصا ينتمون إلى 124 عائلة في بكين وكانوا يعيشون مع أشخاص مصابين.

وبعد سؤالهم عن عاداتهم الصحية أثناء الوباء، وجدوا أن الأسر التي قامت بتنظيف منازلها بالمطهرات يوميا وفتحت نوافذها وبقيت مسافة متر واحد على الأقل عن بعضها البعض، كانت أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

وزادت نسبة الإصابات في الأسر التي كانت على اتصال يومي وثيق، مثل تناول وجبات الطعام حول طاولة أو مشاهدة التلفزيون معا 18 ضعفا.

وكان مسؤولون صحيون صينيون قد أفادوا في فبراير الماضي بأن معظم حالات الإصابات التي درسوها لم يكن مصدرها أماكن عامة مثل محلات السوبر ماركت أو المدارس، بل المنازل.

الحرة / ترجمات - واشنطن