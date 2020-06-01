صحة

كورونا.. عقار يظهر نتائج مذهلة في وقف عواصف سيتوكين

الحرة / ترجمات - واشنطن
01 يونيو 2020
دواء يظهر نتائج جيدة في وقف عواصف السيتوكين الناجمة عن وباء كوفيد-19
دواء يظهر نتائج جيدة في وقف عواصف السيتوكين الناجمة عن وباء كوفيد-19

كشفت دارسة حديثة أن عقارا يستخدم لدى الأطفال، أظهر نتائج إيجابية  لعلاج  مصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن وصلوا إلى مراحل متأخرة من المرض.

الدراسة، التي نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، بحثت الحالة الصحية لـ43 مريضا بالفيروس التاجي في ووهان الصينية في الفترة بين 9 فبراير و 28 فبراير.

تسعون في المئة من المشاركين في الدراسة بدأوا في التعافي في غضون أسبوعين، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا ( بلاسيبو).

الدواء يسمى  Ruxolitinib وهو في الأساس يستخدم لعلاج مرض مناعي يصيب صغار السن يسمى HLH، عن طريق تهدئة رد فعل الجهاز المناعي المفرط.

وقال الباحثون من مستشفى سينسيناتي للأطفال في منطقة أوهيب، إن نسبة المرضى الذين شهدوا تحسنا في جهازهم التنفسي بعد أخذهم للعقار،  كانت أكبر بعشر مرات مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجا وهميا.

كما أن المرضى الذين لم يتناولوا العقار كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 14 في المئة من أولئك الذين أخذوه، حسب الدراسة.

ويساعد Ruxolitinib في التحكم باستجابة الجهاز المناعي وحتى في قتل بعض أنواع الخلايا السرطانية.

ويأمل الباحثون أن يساعد الدواء في التصدي تماما لعواصف السيتوكين التي يعتقد أنها السبب الرئيسي في وفاة كثير من المصابين بكوفيد-19، إذ بسببها يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم ويؤدي إلى فشل الأعضاء والوفاة في أغلب الأحيان.

وقال دكتور جانغ هوانغ، اختصاصي أمراض السرطان في مستشفى سينسيناتي للأطفال "أظهر 90 في المئة من الذين تناولوا العقار تحسنا في الأشعة المقطعية في غضون 14 يوما"  مقابل عشرة في المئة فقط من المجموعة الضابطة.

وتوفي ثلاثة مرضى في المجموعة الضابطة، بسبب فشل في الجهاز التنفسي، بينما لم تحدث أي وفيات بين المصابين الذين تناولوا الدواء الذي لا يزال بحاجة إلى اختبارات في مجموعات أكبر من المصابين.

"نعتقد أن الدواء الحالي سيساعد في إنقاذ أرواح. لذا نعمل على دفعه إلى الأمام، حتى يتاح إنتاج لقاح فعال للجميع"، حسب قول هوانغ الذي أضاف أن "هذا هو العلاج الأول الذي نعرفه ويبدو أنه يعمل بشكل فعال لتهدئة عاصفة السيتوكين والالتهابات الناجمة عن مرض COVID-19 الحاد، ولا توجد أعراض جانبية كبيرة للذين يتناولون حبتين في اليوم".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تظاهر الآلاف في أتلانتا

دعت عمدة مدينة أتلانتا الأميركية، كيشا لانس بوتومز، المحتجين الذين يجوبون الشوارع في مدينتها إلى "إجراء اختبار لفيروس كورونا"، محذرة من أن الوباء "ما يزال يقتل ذوي البشرة السوداء والبنية بأعداد كبيرة".

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليون إصابة وما يقرب من 104,000 حالة وفاة بسبب الوباء، الذي أثر بشكل غير متساو على الأقليات العرقية في البلاد.

واندلعت تظاهرات في عدة مدن أميركية احتجاجا على مقتل جورج فلويد، وهو أميركي من أصول أفريقية، وشارك فيها الآلاف في أتلانتا وغيرها، وتحولت في بعض الأماكن إلى أعمال عنف.

ويخشى خبراء الصحة من أن حاملي الفيروس الصامتين الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن يصيبوا الآخرين عن غير قصد في الاحتجاجات التي يشارك بها الكثيرون من دون أقنعة، ما قد يكون مقدمة لتعرض الولايات المتحدة إلى موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وتشير الإحصاءات إلى أن الوفيات جراء كورونا هي أكثر بين الأقليات العرقية، وخاصة الأفارقة واللاتينيين، بسبب الظروف الاقتصادية، واكتظاظ الأحياء السكنية، كما يعتقد العلماء.

وحذر مفوض الصحة في مينيسوتا، التي شهدت الحادث، من أن الاحتجاجات ستؤجج الإصابات الجديدة "بشكل شبه مؤكد"، وقال رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي "لدينا أزمتان تقعان الواحدة فوق الأخرى".

وشهد العديد من الدول تخفيف إجراءات الإغلاق، ففي يوم الأحد، عاد العديد من الأميركيين إلى الصلاة في الكنائس بعد أسابيع من الإغلاق، كما تم افتتح المساجد في الولايات المتحدة والعديد من بلدان الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وفي أوروبا، كسرت النقابات العمالية حظر التجوال وتظاهر أعضاؤها احتجاجا على الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وفي لندن، تظاهر الآلاف، الأحد، وهم يهتفون "لا عدالة! لا سلام!" أثناء حمل لافتات كتب عليها "العدالة لجورج فلويد" و"العنصرية قضية عالمية". ولم يكن العديد من المتظاهرين يرتدون أقنعة، واكتظت ساحة ترافالغار بحشود من المتظاهرين المتلاصقين.

 لكن جوناثان فان تام، نائب رئيس الأطباء في إنكلترا، حذر من أن الوضع لا يزال غير مستقر حتى قبل احتجاجات الأحد في لندن. وشهدت بريطانيا ما يقرب من 38500 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهي ثاني أعلى الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال "أعتقد أن هذه لحظة خطيرة للغاية". "علينا أن نفعل ذلك بشكل سليم."

واستخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي لتفريق الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة

وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 6 ملايين إصابة في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 370،000 حالة وفاة، وفقا لحصيلة من جامعة جونز هوبكنز.

 ويعتقد أن العدد الحقيقى للوفيات أكبر بكثير، ويقول الخبراء إن العديد من الضحايا توفوا بسبب الفيروس من دون اكتشاف إصابتهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن