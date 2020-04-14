إيران

طهران "سعيدة" بتكليف الكاظمي.. إعلام النظام: سينجح

14 أبريل 2020
إعلام إيراني برر سكوت الكاظمي عن قتل سليماني : لم يكن يعلم
إعلام إيراني برر سكوت الكاظمي عن قتل سليماني : لم يكن يعلم

أعرب المسؤولون الإيرانيون عن سعادتهم بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للوزراء في العراق، إذ بادرت طهران رسميا إلى الترحيب به في منصبه الجديد. 

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن بلاده "ترحب باتفاق الأحزاب السياسية العراقية على تعيين الكاظمي، كرئيس للوزراء وتعتبره خطوة في المسار الصحيح". 

سفير إيران في العراق، إيراج مسجيدي، أعلن هو الآخر عن مشاعر مماثلة إزاء الكاظمي، قائلا إن إيران "ستدعمه". 

ومصطفى الكاظمي، هو رئيس المخابرات الوطنية العراقية، وثالث رئيس وزراء عراقي يكلف بتشكيل حكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي في ديسمبر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، واعتذار محمد توفيق علاوي، وانسحاب عدنان الزرفي. 

وزار رئيس "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، العراق قبل ترشيح الأحزاب الشيعية للكاظمي، وقال النائب العراقي عن تيار الحكمة، حسين فدعم، في تصريحات صحفية، إنه تطرق خلال اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين إلى ضرورة التوافق على رئيس وزراء جديد. 

وتعاطت الصحف ووكالات الأنباء الرسمية وشبه الرسمية في إيران مع حدث تعيين الكاظمي باهتمام بالغ، حيث تنبأت وكالة "تسنيم للأنباء"، بـ"نجاح الكاظمي المضمون" في تشكيل الحكومة، عقب موافقة الكتل السياسية الشيعية على تعيينه. 

ووكالة "مهر للأنباء" الإيرانية، كتبت أيضا ان "الكاظمي يمكن أن يلعب دورا في تقليل التوتر بين طهران وواشنطن في العراق".

وقالت الوكالة في مقال لها، إن البعض في العراق يتهم الكاظمي "بعدم الوفاء بواجباته" عندما قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس في بغداد، وبررت ذلك بـأن "الرجل لم يكن يعلم بالحادثة". 

وذكرت الوكالة شبه الرسمية، ان الكاظمي  يدرك جيدًا "الروابط الثقافية والدينية بين إيران والعراق ومساعدة إيران للعراق على اجتياز أزماته".

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طهران "سعيدة" بتكليف الكاظمي.. إعلام النظام: سينجح

إيران

آلاف النشطاء العماليين في إيران يطالبون بإعادة التفاوض بشأن الأجور

13 أبريل 2020
كثير من العمال في إيران يتقاضون الحد الأدنى للأجور وهو 110 دولارات تقريبا
كثير من العمال في إيران يتقاضون الحد الأدنى للأجور وهو 110 دولارات تقريبا

أصدر خمسة آلاف ناشط عمالي ومدني في إيران بيانا طالبوا فيه بإعادة التفاوض على قرار حول الحد الأدنى للأجور، أعلنته الحكومة في التاسع من أبريل.

وبحسب القانون، يجب أن تتفاوض لجنة ثلاثية تضم مسؤولين حكوميين وأرباب العمل والعمال، على الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال كل عام.

وهذا العام، اتفقت الحكومة وأرباب العمل على زيادة بنسبة 21 في المئة، وهي لا تمثل سوى نصف معدل التضخم في البلاد. ورفض ممثلو العمال العرض، لكن القرار القرار أعلن رغم ذلك.

بيان النشطاء يقول إن تحديد الحد الأدنى للأجور من دون اتفاق العمال يشكل انتهاكا وأن المفاوضات يجب استئنافها.

ويطالب هؤلاء بإجراء محادثات على أساس 50.000 مليون ريال شهريا، والذي يعد أقل مبلغ تحتاج إليه عائلة مكونة من أربعة أفراد في الشهر لتغطية نفقاتها المعيشية الأساسية.

المبلغ المطلوب هو أكثر بقليل من 300 دولار، بناء على سعر الصرف الحر في السوق، في حين أن ما أعلنته الحكومة كحد أدنى للأجر الشهري لا يتعدى 110 دولارات تقريبا.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في إيران أكثر من 40 في المئة، بعد أن فقدت العملة الوطنية قيمتها أكثر من أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين. 

وتعد المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإيراني والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 2018، أبرز أسباب للمشاكل الاقتصادية.

وشهدت إيران منذ ديسمبر 2017 موجات من الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الأوضاع المعيشية، كان أشدها انتفاضة في نوفمبر الماضي قمعتها السلطات وقتل خلالها ما يصل إلى 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.