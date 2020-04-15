شبهات حول تورط الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة بالقرب من مضيق هرمز

كشفت منظمة التجارة البحرية بالمملكة المتحدة أنّ مسلحين صعدوا الثلاثاء على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية بالقرب من ضيق هرمز، واحتجزوا السفينة لفترة قصيرة قبل إطلاقها وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن عملية الاستيلاء، إلا أن شكوكا تحوم حول تورط الحرس الثوري الإيراني.

ولم يقر المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الحكومية على الفور بالحادث، ولم يعلق مسؤولو الأسطول الخامس للبحرية الأميركية على الموضوع حتى الآن.

ويأتي الحادث بعد أن حذرت شركة استخبارات بحرية خاصة من حوادث مشبوهة في الأيام الأخيرة بالقرب من المضيق، يتم من خلالها تداول النفط الخام، إذ كانت ناقلات النفط هدفًا سابقًا خلال التوترات بين واشنطن وطهران.

ووقع الحادث بالقرب من ساحل رأس الكوح الإيراني، وقالت منظمة التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في تحذير إن "رجالا مسلحين صعدوا إلى السفينة اثناء رسوها".

وقال التحذير "يجب على جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة اليقظة والإبلاغ عن أي حوادث" كما تم حث السفن على "توخي الحذر".

وبحسب شركة "درياد غلوبال" لتحليل المخاطر البحرية، فإنّ السفينة التي تعرّضت للهجوم هي "على الأرجح أس. سي تايبي إيمو، وهي سفينة ترفع علم هونغ كونغ (...) وطاقمها مكوّن من 22 شخصاً (...) جميعهم من التابعية الصينية".

وقالت الشركة في بيان "حتّى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين، فمن الطبيعي أن تعتبر الصين احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها".

وأضافت أنّ مثل هذه الهجمات لا تخدم مصالح إيران التي لديها "عدد قليل من الحلفاء الدوليين" ومن أبرزهم الصين التي "لا تزال تشتري النفط الإيراني".

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه حوالي 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه عن 60 متراً.

والاثنين أبدت ثماني دول أوروبية "دعماً سياسياً" لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز الذي يشهد توترات مزمنة.