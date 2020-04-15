إيران

شبهات حول تورط الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة بالقرب من مضيق هرمز

15 أبريل 2020
ناقلات نفط تتجه إلى مضيق هرمز (أرشيف)
ناقلات نفط تتجه إلى مضيق هرمز (أرشيف)

كشفت منظمة التجارة البحرية بالمملكة المتحدة أنّ مسلحين صعدوا الثلاثاء على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية بالقرب من ضيق هرمز، واحتجزوا السفينة لفترة قصيرة قبل إطلاقها وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن عملية الاستيلاء، إلا أن شكوكا تحوم حول تورط الحرس الثوري الإيراني. 

ولم يقر المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الحكومية على الفور بالحادث، ولم يعلق مسؤولو الأسطول الخامس للبحرية الأميركية على الموضوع حتى الآن.

ويأتي الحادث بعد أن حذرت شركة استخبارات بحرية خاصة من حوادث مشبوهة في الأيام الأخيرة بالقرب من المضيق، يتم من خلالها تداول النفط الخام، إذ كانت ناقلات النفط هدفًا سابقًا خلال التوترات بين واشنطن وطهران.

ووقع الحادث بالقرب من ساحل رأس الكوح الإيراني، وقالت منظمة التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في تحذير إن "رجالا مسلحين صعدوا إلى السفينة اثناء رسوها".

وقال التحذير "يجب على جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة اليقظة والإبلاغ عن أي حوادث" كما تم حث السفن على "توخي الحذر".

وبحسب شركة "درياد غلوبال" لتحليل المخاطر البحرية، فإنّ السفينة التي تعرّضت للهجوم هي "على الأرجح أس. سي تايبي إيمو، وهي سفينة ترفع علم هونغ كونغ (...) وطاقمها مكوّن من 22 شخصاً (...) جميعهم من التابعية الصينية".

وقالت الشركة في بيان "حتّى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين، فمن الطبيعي أن تعتبر الصين احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها". 

وأضافت أنّ مثل هذه الهجمات لا تخدم مصالح إيران التي لديها "عدد قليل من الحلفاء الدوليين" ومن أبرزهم الصين التي "لا تزال تشتري النفط الإيراني".

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه حوالي 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه عن 60 متراً.

والاثنين أبدت ثماني دول أوروبية "دعماً سياسياً" لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز الذي يشهد توترات مزمنة.

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ناقلات نفط تتجه إلى مضيق هرمز (أرشيف)
إيران

شبهات حول تورط الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة بالقرب من مضيق هرمز

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إيران

بهائيون في السجون الإيرانية يواجهون خطر الموت بكورونا

14 أبريل 2020
بهائيون في تجمع في البرازيل حيث طالبوا السلطات الإيرانية بالإفراج عن المساجين. أرشيفية
بهائيون في تجمع في البرازيل حيث طالبوا السلطات الإيرانية بالإفراج عن المساجين. أرشيفية

تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا في إيران والتي بغلت قرابة 75 ألف حالة وتنامي المخاوف من انتشارها في السجون، دفع منظمة دولية تمثل أتباع الديانة البهائية إلى إبداء عن قلقها من احتجاز السلطات أكثر من 100 من أتباعها في السجون وتركهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.

وقالت بني دوغال، ممثل المجتمع البهائي لدى الأمم المتحدة في نيويورك في مقابلة مع "فويس أوف أميركا" إن نحو 100 شخص من أتباع الديانة البهائية يقبعون في السجون الإيرانية المكتظة والتي تعد غير مناسبة صحيا للأعداد الموجودة فيها.

وأضافت أن نشطاء حقوق الإنسان بدأوا بالإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا في السجون منذ مطلع مارس، وقامت السلطات بالإفراج مؤقتا عن عشرات آلاف المحتجزين، ولكنها أفرجت عن 20 شخصا من البهائيين.

وأبدت دوغال استغرابها لماذا اخترت السلطات فقط 20 منهم رغم أن نحو 100 منهم لا يزالون في السجون وبتهم متشابهة، مؤكدة أنهم عرضة للإصابة بالفيروس إذا ما ظلوا في السجون خاصة مع الظروف العامة التي يعانون منها هناك.

وتؤكد أن جميع البهائيين المحتجزين في إيران سجنوا ظلما ولأسباب تتعلق بمعتقداتهم، وتعتبرهم السلطات الإيرانية "زنادقة" ومن غير دين، رغم أنه يوجد قرابة 300 ألف شخص من اتباع البهائية يعيشون في إيران.

وتسعى السلطات دائما إلى تصيدهم واحتجازهم واتهامهم بتهم مختلفة بالأمن القومي من أجل سجنهم من دون تقديم أية أدلة قانونية.

ودعت ممثلة المجتمع الدولي المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إلى الطلب من إيران الإفراج عن جميع المساجين الذين اعتقلتهم إيران بسبب خلفياتهم الدينية أو سجناء الرأي.

جوني مور، مفوض اللجنة الأميركية للحريات الدينية التي تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال إن انتهاكات إيران بحق البهائيين وأتباع ديانات ومعتقدات أخرى مستمرة، في الوقت الذي يطالب فيه قادة إيران المجتمع الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأضاف أنه على السلطات الإيرانية أن تفهم أنه لا مبرر لمثل هذه السلوكيات على الإطلاق والتي تميز فيها وتستهدف أصحاب الديانات والأقليات الأخرى.

وأشار مور إلى أنه في الوقت الذي تلاحقهم فيهم السلطات فإن المهندس المعماري الذي صمم برج الحرية في العاصمة طهران عام 1966 هو حسين أمانات وهي بهائي إيراني، كان قد اضطر للهرب من البلاد بعد الثورة واستقر في كندا.

وبلغت أعداد وفيات فيروس كورونا في عمون إيران قرابة 5000 حالة بحسب الأرقام الرسمية وسط تشكيك من العديد من الجهات الدولية.

وتأسست البهائية في القرن التاسع عشر على يد الايراني بهاءالله الذي يعتبره اتباعه نبيا لهم، ويؤمنون بوحدة الأديان وبالمساواة بين الرجل والمرأة، ويبلغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص في العالم بينهم 300 ألف في إيران لا يستطيعون مواصلة دراساتهم العليا أو شغل وظائف حكومية.

وتمنح إيران حرية المعتقد لبعض الأقليات لكنها تستهدف البهائيين الذين تعتبرهم "جواسيس" مرتبطين بإسرائيل نظرا لوجود مقرهم العالمي في مدينة حيفا.