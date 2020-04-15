إيران

كورونا يتفشى في إيران.. تقرير يفضح السلطات ويرسم سيناريوهات قاتمة

15 أبريل 2020
إيرانيان يضعان كمامتين في أحد شوارع طهران. ووسط الانتشار الواسع لكوفيد-19 في إيران لا تقدم السلطات أرقاما دقيقة عن الإصابات والوفيات
إيرانيان يضعان كمامتين في أحد شوارع طهران. ووسط الانتشار الواسع لكوفيد-19 في إيران لا تقدم السلطات أرقاما دقيقة عن الإصابات والوفيات

أصدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تحقيقا مطولا حول الأوضاع التي تعيشها إيران بشأن تفشي فيروس كورونا، وقدم صورة مختلفة عن تلك التي تقدمها الحكومة الإيرانية.

ورجح البرلمان أن يكون عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران ما بين 8 إلى 10 أضعاف الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

وقال إن الوزارة تتكتم عن نحو 80 بالمائة من الإصابات، مضيفا أنها لا تأخذ بالحسبان المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ولا يراجعون المشافي أو يبقون في المنازل.

وحسب التقديرات الصادرة عن المركز، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا يبلغ 8609 بينما يتراوح عدد المصابين بالفيروس ما بين 600 ألف إلى 750 ألفا".

ووفقا للتقرير، فإن 60 مليون شخص من أصل 85 مليونا في إيران سيصابون بالفيروس، مضيفا أنه "في هذه الحالة، سيبقى فيروس كورونا في البلاد لمدة 400 يوم وستصل ذروته بحلول نوفمبر المقبل".

وأضاف أن إيران على مسافة بعيدة من التحكم بالوباء.

ووفقا للتوقعات التي أوردها التقرير: "إذا كانت العزلة 40 في المئة في إيران، فمن المتوقع أن يصاب 811 ألف شخص بفيروس كورونا فيما يموت 6000 شخص، وفي حالة العزل بنسبة 25 في المئة، سيصاب نحو مليون و160 ألفا بفيروس كورونا فيما يموت 13 ألفا و450 شخصا".

وأضاف المركز "إذا تم تطبيق نسبة العزلة أو التباعد الاجتماعي بنسبة 10 في المئة فسيصاب مليونان و400 ألف بكورونا فيما سيموت 30 ألفا و700 شخص.

وأشار التقرير إلى التجربة الصينية في الحجر الصحي الكامل وتجربة كوريا الجنوبية في الفحص الشامل للمواطنين، مضيفا أن إيران لم تطبق أيا من التجربتين بشكل صحيح وكامل.

ووصف التقرير إجراءات الحكومة في بداية تفشي الفيروس بالضعيفة، لكنه قال إن الخدمات الصحية التي تقدمها في الوقت الراهن مقبولة.

وحذر تقرير البرلمان من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا، وقال: ستكون هناك موجة جديدة من تفشي الفيروس لكن لا يمكن تحديد موعدها وحجمها".
 
 

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إيران

كورونا يتفشى في إيران.. تقرير يفضح السلطات ويرسم سيناريوهات قاتمة

بعض الجثث ظلت في المشرحة لمدة خمسة أو ستة أيام
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بعض الجثث ظلت في المشرحة لمدة خمسة أو ستة أيام
بعض الجثث ظلت في المشرحة لمدة خمسة أو ستة أيام

كشف مقطع فيديو مسرب من مكان حفظ الجثث في مقبرة قم وقائع صادمة تكذب الرواية الرسمية للنظام الإيراني حول تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية.

ونشر التقرير فيديو صوره أحد العاملين بالمكان بهاتفه النقال ويظهر طابور من الجثث بعضها في أكفان بيضاء وآخر في أكياس سوداء وكلها تنتظر الدفن.

وتم تصوير الفيديو في المقبرة الرئيسية في قم، المدينة المقدسة في وسط إيران التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في البلاد لأول مرة. 

وفي اللقطات، يقول عامل المشرحة إن جميع الجثث هي لضحايا الفيروس.

ولكن ما يقوله بعد ذلك هو الذي استحوذ على اهتمام الإنترنت. إذ في تعليق عابر، يوضح أن بعض الجثث كانت في المشرحة لمدة خمسة أو ستة أيام دون أن يتم دفنها.

ووفق التقرير فقد ألمحت اللقطات وتعليقاته إلى حقيقة أوسع: إيران تكافح من أجل التعامل مع العدد الهائل من الوفيات، والذي قد يكون أعلى بكثير مما اعترفت به.

ولم تتعرض أي دولة أخرى في الشرق الأوسط لضربة قاسية من قبل كوفيد-19 مثل إيران.

وقال التقرير إنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة من البلاد، ولكن العديد من المشاركات على الإنترنت تشير إلى أن مشرحة البلاد غارقة بالفعل.

ويرجع ذلك جزئيا ً إلى أن العديد من المهنيين في البلاد رفضوا "تغسيل" ضحايا الفيروس خوفاً من  الإصابة بالعدوى.

وبعد أن انتشرت لقطات المشرحة، سارع المتشددون إلى الرد، حيث تم القبض على الرجل الذي قام بتصويرها، ثم حولت السلطات انتباهها إلى طمأنة الإيرانيين إلى أن جثث الموتى تعامل باحترام يتماشى مع الإسلام.

ووفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية فإن أكثر من 60 ألف شخص في إيران قد أصيبوا بالفيروس وتوفي حوالي 4 آلاف، ولكن مجموعة من الباحثين الإيرانيين في الولايات المتحدة تعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.