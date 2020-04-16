جهاز كشف الكورونا عن بعد.. "فضيحة إيرانية مدوية"

قال الحرس الثوري الإيراني إنه تمكن من صنع جهاز ذكي هو الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد على بعد 100 مترا، في خطوة أثارت سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل لاجتماعي.

ووفقا لقائد الحرس الثوري حسين سلامي فإن الجهاز الذي أطلق عليه اسم "مستعان"، يمكن أن "يكتشف الأشخاص المصابين بالفيروس أو الأسطح الملوثة على بعد 100 مترا خلال خمس ثوان فقط، من خلال توجيه هوائي مرتبط بالجهاز باتجاه النقطة المصابة".

وتابع أن "المنظومة المبتكرة يمكنها القيام بذلك من دون الحاجة إلى سحب عينات من دم المرضى، وقد تم اختبارها في مستشفيات مختلفة وأظهرت أداء إيجابيا في 80 بالمئة من الحالات".

وتتلخص طريقة عمل الجهاز، بحسب قائد الحرس الثوري الإيراني، من خلال إنشاء مجال مغناطيسي واستخدام فيروس ثنائي القطب داخل الجهاز من أجل اكتشاف فيروس كورونا.

زعم قائد #الحرس_الثوري_الإيراني، حسين سلامي، أن "علماء قوات التعبئة" (الباسيج) التابعة للحرس الثوري، توصلوا إلى كشف جديد يمكن معه "تشخيص فيروس #كورونا من مسافة مائة متر في خمس ثوان" pic.twitter.com/zB5JnkI2R3 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) April 15, 2020

وزعم المسؤول الإيراني البارز أنه يجري تكييف جهاز "مستعان" من أجل الكشف عن جميع أنواع الفيروسات في نهاية المطاف.

ومن المعروف علميا أن التأكد من الإصابة بفيروس ما لا تتم إلا عبر عينات من جسم المصاب، مما قد يجعل الإعلان عن الجهاز في إيران فضيحة مدوية لا تتسق مع السياقات العلمية.

ومباشرة بعد الإعلان سخر إيرانيون من هذه المزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن السلطات في بلادهم معروفة بتقديم ادعاءات مشكوك بها تتحدث عن اختراقات علمية وعسكرية من دون أي أساس.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن "مستعان" يذكرنا في الواقع بأداة الكشف عن القنابل المزيفة التي باعها محتال بريطاني للعراق ولعدة دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتايلاند.

وتمكن المحتال ويدعى جيمس ماكورميك من تحقيق أرباح قدرت بنحو 50 مليون جنيه إسترليني من بيع الأجهزة المزيفة التي أثبتت التحقيقات أنها تستخدم للكشف عن كرات الغولف.

وبحسب "الإندبندنت" فقد عرضت السلطات المصرية جهازا مشابها في عام 2013، وزعمت أنه قادر على الكشف عن التهاب الكبد.

وتعد إيران أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط حيث سجلت حتى الآن أكثر من 4777 حالة وفاة ونحو 76300 إصابة.