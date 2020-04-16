إيران

جهاز كشف الكورونا عن بعد.. "فضيحة إيرانية مدوية"

16 أبريل 2020
زعم سلامي أن جهاز "مستعان" يمكن أن يكتشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا على بعد 100 مترا خلال خمس ثوان فقط
زعم سلامي أن جهاز "مستعان" يمكن أن يكتشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا على بعد 100 مترا خلال خمس ثوان فقط | Source: وكالة أنباء تسنيم

قال الحرس الثوري الإيراني إنه تمكن من صنع جهاز ذكي هو الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد على بعد 100 مترا، في خطوة أثارت سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل لاجتماعي.

ووفقا لقائد الحرس الثوري حسين سلامي فإن الجهاز الذي أطلق عليه اسم "مستعان"، يمكن أن "يكتشف الأشخاص المصابين بالفيروس أو الأسطح الملوثة على بعد 100 مترا خلال خمس ثوان فقط، من خلال توجيه هوائي مرتبط بالجهاز باتجاه النقطة المصابة".

وتابع أن "المنظومة المبتكرة يمكنها القيام بذلك من دون الحاجة إلى سحب عينات من دم المرضى، وقد تم اختبارها في مستشفيات مختلفة وأظهرت أداء إيجابيا في 80 بالمئة من الحالات".

وتتلخص طريقة عمل الجهاز، بحسب قائد الحرس الثوري الإيراني، من خلال إنشاء مجال مغناطيسي واستخدام فيروس ثنائي القطب داخل الجهاز من أجل اكتشاف فيروس كورونا.

 وزعم المسؤول الإيراني البارز أنه يجري تكييف جهاز "مستعان" من أجل الكشف عن جميع أنواع الفيروسات في نهاية المطاف.

ومن المعروف علميا أن التأكد من الإصابة بفيروس ما لا تتم إلا عبر عينات من جسم المصاب، مما قد يجعل الإعلان عن الجهاز في إيران فضيحة مدوية لا تتسق مع السياقات العلمية.

ومباشرة بعد الإعلان سخر  إيرانيون من هذه المزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن السلطات في بلادهم معروفة بتقديم ادعاءات مشكوك بها تتحدث عن اختراقات علمية وعسكرية من دون أي أساس.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن "مستعان" يذكرنا في الواقع بأداة الكشف عن القنابل المزيفة التي باعها محتال بريطاني للعراق ولعدة دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتايلاند.

وتمكن المحتال ويدعى جيمس ماكورميك من تحقيق أرباح قدرت بنحو 50 مليون جنيه إسترليني من بيع الأجهزة المزيفة التي أثبتت التحقيقات أنها تستخدم للكشف عن كرات الغولف.

وبحسب "الإندبندنت" فقد عرضت السلطات المصرية جهازا مشابها في عام 2013، وزعمت أنه قادر على الكشف عن التهاب الكبد.

وتعد إيران أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط حيث سجلت حتى الآن أكثر من 4777 حالة وفاة ونحو 76300 إصابة.

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إيران

النظام الإيراني.. كورونا و"شطحة" مضيق هرمز الأخيرة

16 أبريل 2020
النظام الإيراني يستخدم فيروس كورونا لاستعطاف الراي العام الدولي
النظام الإيراني يستخدم فيروس كورونا لاستعطاف الراي العام الدولي

خلال الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من البلدان، حاول النظام الإيراني إنكار إصابة مواطنين بالفيروس القاتل، الذي سرعان ما وصل إلى مدينة قم، حيث الحوزة العلمية والرؤوس المنظّرة للنظام السياسي في طهران.

ومع إعلان أولى الحالات، عرضت الولايات المتحدة المساعدة على إيران، لكن الأخيرة رفضت بشكل قطعي، قبل أن "تتفطن" لفكرة استغلال كورونا لدفع العقوبات الأميركية المسلطة عليها بسبب برنامجها النووي وسياستها العدائية تجاه المجتمع الدولي.

بعدها أصبحت وسائل الإعلام الحكومية تقوم بفعل "المطرقة" على رؤوس وأذهان الإيرانيين لإقناعهم بأن مواجهة كورونا الهزيلة هي بسبب العقوبات الأميركية.

وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، خاطب للشعب الإيراني في تغريدة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة في مواجهة كورونا الذي بدأ عدد ضحاياه في إيران يتضاعف يوما بعد يوم.

ولم يجد النظام الإيراني إلا التوجه بطلب لصندوق النقد الدولي ليدعمه في "مواجهة كورونا"، إلا أن واشنطن أعربت عن رفضها للفكرة، مجددة التذكير بأن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لتقديم مساعدات تقنية لكن "ليس أموالا" يستخدمها النظام الإيراني لتهديد المجتمع الدولي.

ويتهم النظام الإيراني بالبحث عن مصادر أموال جديدة، لا لإنعاش الاقتصاد، بل مشاريعه النووية، وخلاياه المسلحة في بعض البلدان مثل العراق واليمن وسوريا. وعندما لم تفلح سياسات "الاستعطاف" انتقل النظام الإيراني إلى "التحرش" بناقلات النفط من جديد.

فالأربعاء مثلا، أعلن سلاح البحرية الأميركية أنّ زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفّذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وقال سلاح البحرية في بيان إنّ 11 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، "اقتربت مرات عدّة وضايقت" 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح البيان أنّ الزوارق الإيرانية مرّت، مراراً وتكراراً، أمام السفن الأميركية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جداً وبسرعة عالية. 

وأضاف أنّ هذه الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 متراً فقط من حاملة الطوافات الأميركية "يو.أس.أس. لويس بولير"، وإلى مسافة تقلّ عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي".

وأول أمس، أعلنت "المنظمة البريطانية لعمليات التجارة البحرية" أنّ مسلّحين صعدوا على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها.

وقالت المنظّمة التابعة لسلاح البحرية الملكية البريطانية في تحذير أطلقته مساء الثلاثاء، إنّ السفينة تعرّضت لهجوم تمثّل بـ"صعود مسلّحين على متنها بينما كانت متوقفة" قبالة سواحل راس الكوح الإيرانية. 

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مع ازدياد احتقان الوضع الاجتماعي في إيران، وتوالي تحذيرات مسؤوليين في النظام والمعارضة من مغبة الإبقاء على الوضع الاجتماعي على ما هو عليه في ظل استمرار جائحة كورونا، يطرح السؤال حول ما ينتظر النظام من قبل شرائح واسعة في البلد تضررت قبل وأثناء الجائحة. 

وأضافت "يجب على جميع السفن القريبة أن تكون متيقّظة وأن تبلغ عن أي حوادث"، مناشدة سائر السفن "توخّي الحذر" أثناء إبحارها في المنطقة.

ولاحقاً أصدرت المنظمة بلاغاً ثانياً أعلنت فيه أنّ المسلّحين غادورا السفينة وأن قبطانها استعاد السيطرة عليها، مطمئنةً إلى أنّ "السفينة وطاقمها في أمان"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتعد هذه "الشطحات" كما وصفها معلق على مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما اهتدت إليه طهران لتضليل الرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة ما يجري في إيران في غمرة "الفلتان" العام الذي تسبب فيه عدم قدرة النظام على مواجهة جائحة كورونا التي قتلت حتى الآن 4500 إيراني وفق تقديرات رسمية.